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 Общество
  2022  85
Все про:национализация (134) Черныш (55) Министерство по вопросам оккупированных територий (114)

 Из-за "национализации" предприятий на оккупированных территориях гуманитарная ситуация там ухудшится через 2-3 месяца, - Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш прогнозирует за несколько месяцев ухудшение гуманитарной ситуации в отдельных районах Донбасса из-за захвата боевиками украинских предприятий, которые до этого работали на неподконтрольной территории и давали работу тысячам жителям ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Вадим Черныш в эфире Радио Свобода.

"Многих работников отправили за свой счет, но на самом деле без содержания. Многие из них просто получили трудовые книжки, многим обещают: посидите немного дома... Речь идет о десятках тысяч работников. Именно это приведет к ухудшению гуманитарной ситуации через 2-3 месяца", - подчеркнул министр.

При этом министр опровергал утверждение, что крупные предприятия на неподконтрольной территории платили деньги группировкой "ДНР" и "ЛНР".

По его словам, до блокады предприятия работали и платили налоги в украинский бюджет благодаря договоренностям в Минске.

Также читайте: Украина прекратит контакты с захваченными боевиками предприятиями, - Черныш
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Он хотел сказать, (и сказал), что единственное, что его волнует, это отжатые у Ахметовых и Тарут предприятия.
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Картошка, лучок, огурцы, помидоры и вперед на огород!
Как раз сезон начинается.
Главное сначала по огороду, с миноискателем пройтись, а то вдруг чего...
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Надеюсь голодные лугандонцы попрут на Рашку и не придется для них строить тюрьмы...
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Кацапы их не пустят, поэтому, попрут к нам.
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Национализация предприятий проведена? Теперь давайте колхозы.... И обе республики - в Советский Союз...
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Осуществляется реально блокада Донбасса брехливой оффшорной властью?...
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За что мы этому Чернышу зарплату платим?
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Донбасс являлся все эти годы гнойным нарывом на
теле Украины.

Украина убухивала туда ежегодно миллиарды, которые
в большинстве разворовывались местной мафией. Так Украина сама взрастила
януковичей, ахметовых, звягильских и им подобных... Если не купиться на
очередную авантюру "возрождения Донбасса", то есть надежда со
временем (не быстро!), закрыв многочисленные нерентабельные шахты, превратить его в нормальный регион Украины.
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Нужно уничтожить промышленность Донбасса.И вместе с ним большевистский рабочий класс.Хай на расию едут комуниздить.
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Ніколи не повірю в те , що колишні "кармільци України" не в змозі себе прогодувати...
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Тотальная
блокада временно оккупированных территорий Украины,должна
стать сегодня руководящей идеей и действием для всех, кто за единую суверенную
Украину.
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...лучше бы написали, как "улучшилась" ситуация на подконтрольной Украине территории за последние три года!
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Не понимаю, чего я должен рабоваться их независимости.
Они так и 50 лет могут постреливать
И че? Это типа хорошо?
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50 лет у лугандонов не получится. стрельба на бамбасе закончится с бегством или подвешиванием пейсатого мыролюбца. Вся стрельба на крысм переместится. А бамбасня тихонько назад в норы и копанки залезет кто не дурак.
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А путен ввяди! А камни с неба,не?А Донбасс кормит Украину,не?А оружие в руки и выбить сепаров,не? Или ждете,что вас 100 тыс заслуженных шахтеров должны освобождать бандеровцы и националисты? Вата!! Я еще жалею стариков и детей,а вас здоровенных шахтеров(а больных в шахту не пускают),ни грамма не жалко.Сами согласились,терпите суки!
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Ну и кто должен за это переживать. Пусть сдохнут все там живущие, и очистят землю
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Он за ахметовские шахты и заводы переживает и заработок который шел по схемам Роттердам + , заводы числились " нашими " и их продукция не попадала под европейские санкции ( "чистейшей воды " легализованая контрабанда ).
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Да н..ть на кормильцев,вы здесь порядок наведите.Лугандон потерян надолго,дайте здесь людям жить.Выкинте вату ,на землю предков,дайте Украинцам жить на своей земле.
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Недавно моя знакомая ехала по территории т.н. ДНР.
В какой-то момент водитель заставил пассажиров плотно закрыть шторки и не выглядывать из окон. И люди все понятливо зашептали, что это проехали грузовики с углем на россию, ахметка туда переправляет, а затем через границу поставляет в Украину.
Хотя, ведь это могла быть и рашистская военная техника. В общем, там даже от лугандонов скрывают свои гнусные действия.
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а еще у нас электричество с рашистского топлива.
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водитель заставил закрыть шторки и не выглядывать... плотно.... ахахаха, это пять
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Блокада вскрыла глубочайшие
противоречия между циничной и жадной властьюи большинством народа Украины…
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...и тут же напрашивается вопрос: в какой еще стране при аналогичной ситуации власть безнаказанно продолжала бы стричь свой народ?
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Так и шо? За шо боролись, пускай жрут прелести браццкой заботы.
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Дааа, вот о чем шоколадные друзья в Минске терли - о том, как установить вечный кровавый офшор, который устраивает всех: и путлера и шоколадных олигархов.
Путлер устанавливает режим нестабильности в Украине причем этот режим финансируется народом Украины. а организовывает это все шоколадная свора под руководством педро.
Педро постепенно отправляет на убой всех наиболее активных граждан Украины, которые представляют угрозу для его шоколадной задницы, и ждет когда народ не свалится.
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Сильно. А скорость и усилие сжатия сфинктера считать будут? Прям интересно.
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Мьі, народ Бамбаса, трєбуєм шобьі хунта накорміла нас!
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Правильно Наташа. Нельзя в стране скалить зубы на "юмористов" из Донецка, когда в стране война и гибнут люди...
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Как говорил Кот Матроскин, "ума, ума у него нет".
А англосаксы тут не при чем.
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Декорации впечатляют.
Можно снимать кино про Землю после апокалипсиса.
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Можно еще успеть снять про Землю во время апокалипсиса.
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Все эти черныши-плохиши примазываются к начинателям блокады.А фэйсбук Семенченко,они заблокировали. Ну ,не мрази ?
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Да вы не за это переживайте Благодаря блокаде Россия стала основным поставщиком угля в Украину Когда, наконец, на ваших ушах не останется места для очередной лапши?!
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Так называемая "государственная блокада"
оккупированных территорий - это финт ушами брехливой власти, с целью
перехватить инициативу. Реальной блокады не будет!...

Как, вероятно, это имеет место и в Крыму...
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Ну сказануло це чмо. Та нам пофіг, що буде з тою ватою. Але це електорат бариги, тому він за них і піклюється, а з нас три шкури дере.
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потрібно трохи зачекати ..., ну як мінімум ще 37 -м років...
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... ішов третій рік того неАТО ( ???) та агресії кАцапії

"Россия стала основным поставщиком угля в Украину"

Из-за "национализации" предприятий на оккупированных территориях гуманитарная ситуация там ухудшится через 2-3 месяца, - Черныш - Цензор.НЕТ 4965

Импорт угля из России составил 221 тысячу тонн при общем объеме импорта в 413 тысяч тонн.
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
По его данным, за первый квартал из ЮАР на украинские электростанции поступило 72,9 тыс. тонн угля, из РФ - 221,6 тыс. тонн, из Польши - 118,9 тыс. тонн.
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины в течение марта 2017 года выросли на 5,2% (на 94,7 тыс. тонн) и к 1 апреля составили 1 млн 921,9 тыс. тонн.

10
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Если бы ПОП также правильно размышлял,то голодные бунты шаштьйоров вопящих-Пу тен введи!-начались бы года 2,5 назад.А так закармливали с Гудком,один Ыканамист Гнойсман и реформатор Авакян.Пока люди решили колом в горле стать.А сейчас уже забыли-вот что значит всепрощение лоховское!Наверное придётся все вопросы таким образом решать...
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Тотальная
блокада оккупированных районов Донбасса и Крыма крайне необходима. Все
жители Украины на ее Востоке и на Западе должны ясно понимать, что предавая
интересы Родины, призывая в страну иностранных интервентов, ничего кроме горя и
позора они, в итоге, получить не могут...
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правильно сказал , но ничего этого не будет . В очередной раз подымут цены на электричество , уголь , метал . А контрабанду пустят другими путями ( уже пустили) и по другим схемам . За все заплатит простой народ.
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Враги клевещут! Жизнь в народных республиках скоро будет как при коммунизме, где денег не нужно.)))))Донецк танцует
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Ежели Черныш начал с того что предприятия ничего не платили бандитам , значит он брешет и гнида. Есть данные :Украина получала со всех предприятий за год 4 миллиарда . Ху.. Ло Педафил , Сепары , Ахметов и Петя лично 250 миллиардов . При этом Украина поставляла на 400 миллиардов электричества и воды ))))))) как что Черныш гандон .
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При этом министр опровергал утверждение, что крупные предприятия на неподконтрольной территории платили деньги группировкой "ДНР" и "ЛНР"

================
А захарченко с плотницким молча смотрели на все это, как они платят налоги хунте и клювом щелкали?
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Тепер ми що повинні всіх жителів ордло ще і всраку цілувати?!
Нехай вступають в ЗСУ і разом будемо звільняти Донбас чи вони чекають, коли ми їм в клюв вкладемо звільнення, роботу, зарплати, пенсії???!!!
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Пора им кричать: Бандеровцы, приходите - дайте работу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз-за "национализации" предприятий на оккупированных территориях гуманитарная ситуация там ухудшится через 2-3 месяца, - Черныш
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