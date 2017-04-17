 Украина ввела новые антидемпинговые пошлины в отношении импорта из РФ, - Минэкономразвития

сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.б этом говорится в
"К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), что расположен в городе Волжский Волгоградской области - 6,54 %; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%", - говорится в сообщении.
Также комиссия приняла решение о проведении промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации.
"Кроме того, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из Российской Федерации. В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер", - говорится в сообщении.
Действующие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нитрата аммония происхождением из Российской Федерации были применены еще в мае 2008 года. В июле 2014 года по результатам пересмотра меры были продлены на 5 лет.
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"Если на Западе продукцией украинского машиностроения не интересуются, то в Россию мы нарастили поставки почти всех номенклатурных позиций данной товарной группы. Объем продаж машин, оборудования и механизмов; электротехнического оборудования составил $251,9 млн., что на 31,2% больше, чем в 2016 году. Реализация средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств выросла до $30 млн. или на 23,5%", подсчитал Василий Голян.
Во многих экспортных категориях РФ не только остается основным нашим покупателем, но и увеличивает свою долю.
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Вот и доказывай после этого Западу, что рф, по отношению к Украине, страна - агрессор. Торговля - полным ходом, границы - не под замком... Как там Ваня Дорн бзднул, типа, мелкая ссора?
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С 1 апреля энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ахметову, начал экспорт украинской электроэнергии в Молдову по СПЕЦТРАФИКУ... электроэнергия предоставляется по льготной цене, которая заберет из нищего украинского бюджета около полумиллиарда гривен.(подробнее: Украина продает электроэнергию в Молдову дешевле, чем своим гражданам! )
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