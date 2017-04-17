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 Политика Украины, Экономика
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 Украина ввела новые антидемпинговые пошлины в отношении импорта из РФ, - Минэкономразвития

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта, а также запланировала расследование в отношении импорта из РФ некоторой продукции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

"К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), что расположен в городе Волжский Волгоградской области - 6,54 %; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%", - говорится в сообщении.

Также комиссия приняла решение о проведении промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации.

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"Кроме того, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из Российской Федерации. В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер", - говорится в сообщении.

Действующие антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину нитрата аммония происхождением из Российской Федерации были применены еще в мае 2008 года. В июле 2014 года по результатам пересмотра меры были продлены на 5 лет.

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За первый квартал этого года Украина поставила в РФ товаров на $935 млн. Это на рекордные 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В итоге доля России в украинском экспорте достигла 9%, что укрепило соседнюю страну в статусе крупнейшего покупателя нашей продукции, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Если на Западе продукцией украинского машиностроения не интересуются, то в Россию мы нарастили поставки почти всех номенклатурных позиций данной товарной группы. Объем продаж машин, оборудования и механизмов; электротехнического оборудования составил $251,9 млн., что на 31,2% больше, чем в 2016 году. Реализация средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств выросла до $30 млн. или на 23,5%", подсчитал Василий Голян.
Во многих экспортных категориях РФ не только остается основным нашим покупателем, но и увеличивает свою долю.
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то есть, кацапам снова открыли рынок... Хотя, в принципе, его и не закрывали. Как и границу...
Вот и доказывай после этого Западу, что рф, по отношению к Украине, страна - агрессор. Торговля - полным ходом, границы - не под замком... Как там Ваня Дорн бзднул, типа, мелкая ссора?
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Пока барыгам под зад не дадут - хрен они с мордором якшаться перестанут.
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Как вы думаете, при повышении таможенных платежей производителю-импортеру, на кого он переведет этот повышающий коэффициент? Бинго! На конечного потребителя! То есть, при повышении пошлины, автоматически повышается цена конечного продукта! Или есть предположение, что абразивы произведенные в Испании или Ирландии будут дешевле чем российские (волжские)?
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Есть предположение что они должны быть выше качеством при одинаковой цене. Это уже вопрос к Межведомственной комиссии , выравнять цену. После выравнивания цены по идее должно быть выгоднее производить эту продукцию в Украине
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Российские абразивы покупают во всем мире. И конечно же цена тут играет основную роль. Но оборудование давно уже либо немецкое, либо японское или корейское! И качество соответственное!
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будем импортозамещаться, это все на пользу, разве нет?
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Ну вот вы и ответили вместо меня. Так зачем спонсировать экономику страны -агрессора если технологии западные ? Следовательно необходимо оборудование закупать , а не готовую продукцию и создавать рабочие места в Украине
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Фирташ закрыл свои заводы удобрений в Украине и везет все из раши?
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Подлизнули Фирташу. В результате получим скачек цен на азотные удобрения( далее по цепочке : удорожание себестоимости выращивания зерновых которые и так подешевели на 30% в долларах за последние пару лет ). Зато Фирташ в шоколаде .
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Хватает же наглости, этот гребаный стыд выдавать за результат работы.... ну хоть попутно "незаменимые хозяйственники" не угрожают веерными отключениями по всей стране, прогресс мля.
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Кто воюет, кто торгует. Страна, которая управляется Барыгой и его гоп компанией все ближе и ближе к пропасти
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Насмешил! Читай вот, я недавно писал:
С 1 апреля энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ахметову, начал экспорт украинской электроэнергии в Молдову по СПЕЦТРАФИКУ... электроэнергия предоставляется по льготной цене, которая заберет из нищего украинского бюджета около полумиллиарда гривен.(подробнее: Украина продает электроэнергию в Молдову дешевле, чем своим гражданам! )
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а сталин вводил против гитлера антидепинговую растаможку? Зачем вообще писать в новостях "российские оккупанты" или "война с Россией"? Украинцев держат за дебилов. ВСЕХ.
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на месте наших дебилов у власти, которые всеми силами защищают экономику саседней рассеи а не своей страны, сделал бы следующее: разрешил бы вывозить до касабов молочку, колбасы, сыры, овощи и фрукты. Вплоть до организации нелегальных коридоров сквозь границу. Это даст приток денег к нам и удар по сельскому хозяйству касабов. А с кссапляндии полный запрет на ввоз к нам любой продукции. Сейчас все делается на оборот, товарам с кацапии чуть ли не льготный ввоз, а свои товары свои же погранци не пропускают к касабам, чтоб не дай бог украинец своим заработком не обидел фермера с костромы.
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Возят . Как раз весь "прикол "в том чтобы возили только " нужные" фирмы и люди .
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Если украинец своим заработком не дай Бог обидит касапа из костромы , то некий шидёнок из санкт-пидербурга обидит гроссен шида из Болграда его заработком в липецке
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а мы еще надеемся на визовый режим с россией. куда там...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ввела новые антидемпинговые пошлины в отношении импорта из РФ, - Минэкономразвития
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