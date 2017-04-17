 В Украине похолодает до -5°С, - Гидрометцентр

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает Цензор.НЕТ.
В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе до -5°С. На поверхности почвы 3-8°С, температура днем - 2-9 градусов тепла.
В южных, восточных и большинстве центральных областей будет дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.
18 апреля лишь на юго-востоке Украины днем будет достаточно тепло - до 14 градусов. Уже 19 апреля температура опустится до плюс семи градусов.
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Вот, все через зад в той бедной Украине
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ага...
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И это не от глобального потепления...
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