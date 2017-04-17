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Все про:КНДР (175) Маккейн (225) США (12386) Трамп (1003)

 Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн

Сложившаяся напряженная ситуация вокруг Северной Кореи является настоящим тестом для президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава комитета американского Сената по вопросам Вооруженных сил сенатор Джон Маккейн заявил накануне в интервью телеканалу NBC News.

"Артиллерия (КНДР. - Ред.) на границе между Северной и Южной Кореей способна достичь Сеула, но мы не можем ее уничтожить раньше. Я имею в виду, что это очень серьезно. Это может быть первым испытанием для нынешнего президентства (Дональда Трампа. - Ред.)", - отметил Маккейн.

Вместе с тем, он подчеркнул, что ситуацию следует решать с помощью Китая, имеющего ключевое влияние на режим в Пхеньяне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров о словах Пенса про КНДР: "Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет"

"Китай может их уничтожить. Являются ли они (китайцы. - Ред.) "валютными манипуляторами" или нет, мы должны ожидать от них действий, чтобы предотвратить катастрофические события", - подчеркнул сенатор.

По его словам, Китай - это "ключ" к решению проблемы. "Они могут остановить это, если захотят, поскольку контролируют северокорейскую экономику", - отметил глава сенатского комитета.

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а кто такой трамп?
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Тот, кто может раком нагнуть и жирняка Кима и Хуйло! Пришёл реальный политик, а не боязливый анкл Том!
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Сложившаяся напряженная ситуация вокруг Северной Кореи является настоящим тестом для президента США Дональда Трампа

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Это очередной тест Томагавков.Не более.
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Трам - это тот чел, кто нагнёт русского ивана и вдует ему по самые гланды.
Так что покупай таблетки от гланд, пока на россии не расхватали, во .)))
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Надо бы уже давно ликвидировать этого жирного отпрыска династии Ынов и соединить единый,великий корейский народ в единое государство с центром в Сеуле.Глядишь, и через пару поколений северные корейцы превратятся в людей и их не отличишь от южных
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Кацапы, если вы говорите, что везде где амеры всунули свой нос там разруха и хаос, а там где побывали парашники гладь да благодать, то почему КНДР, куда в в своё время всунули свой грязный пятак парашники коммунисты и китайцы - диктаторское тоталитарное государство, где люди жрут мох,кору и водоросли, а Южная Корея,которую по сути создали американцы, - одно из мощнейших государств Азии, страна Хюндая и Самсунга, и на данный момент опережает паРашу на десятки лет в развитии.Та же картина с восточной и западной Германией...Восточная Германия, куда влезли совки, до сих пор беднее западной Германии, где орудовали капиталисты американцы
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Ты дал ответ на свой вопрос:" опережает паРашу на десятки лет в развитии".Козломордым не выгодно чтобы их опережали в развитии.Поэтому они главные спонсоры диктаторских режимов.
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Маккейн,тебе мало было Вьетнама,теперь в КНДР потянуло,занимайся дальше Кацапией и Украиной,это гораздо безопаснее,а Трамп сам разберётся
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Одну маму-бомбу и площадка с петардами накроется медным тазом.
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Это если попасть в бункер, где Ким прячется!
Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн - Цензор.НЕТ 3868
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Китай спас С.корею от полного разгрома в 1950-53 годах, а как будет сейчас никто не знает.
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"Китай спас С.корею от полного разгрома..." - неправильная формулировка.
"Китай помешал освобождению С.кореи ..." - правильная.
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Олень, вот скажи, ты по тупости своей пишешь или ты такой по жизни?
Где разгром и разруха? От какой разрухи спас Китай?
Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн - Цензор.НЕТ 2309
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тут пожалуй не соглашусь с уважаемым дедулей
после того как Трамп слегка грохнул асада теперь это испытание для кима
его уже от дрожи во всем теле ракеты не слушаются и взрываются сами сразу после взлета
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Корея - это трамплин для Трампа.Либо вверх,либо вниз.И лакмусовая бумага для Запада.
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а може не треба?
бо як північні корейці дізнаються про існування всесвітньої мережі, кредитних карток, гамбургерів..., а також про те, що збірна Північної Кореї з футболу ніколи не була чемпіоном світу...
може не треба?
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Группировка ВМС США, созданная для усмирения Ким Чен Ына, может включать до 4-6 ударных авианосцев типа «Нимиц», 10-12 крейсеров типа «Тикондерога», 15-20 эсминцев типа «Арли Берк», 15-20 подводных лодок типа «Вирджиния» и «Лос-Анджелес», корабли управления и суда обеспечения.
По самым осторожным оценкам, только в первом массированном ракетно-авиационном ударе будет применено не менее 2-2,5 тыс. крылатых ракет морского и воздушного базирования.

Эта армада может несколько раз подряд снести с лица земли пункты высших звеньев управления, узлы связи, объекты противовоздушной обороны, ядерные полигоны и позиционные районы ракетных войск КНДР.
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Представьте сколько денег надо потратить на поход этих флотов к Корее и обратно, думаю 5 миллиардов долларов не меньше, при этом удара не будет это только запугивание.
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Дороже будет, когда жирный Ким войдёт во вкус и нарастит ядерную мощь. И потом, первая это Сирия, а вторая страна, являющаяся последним предупреждением для Хуйла - это КНДР! Хуйло сейчас в ступоре, поскольку после усмирения, тем или иным способом, Кима, Трамп перейдёт к сладкому, тоесть к Хуйлу!
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КНДР это же скрепная страна. Этакий прообраз идеального общества к которому готовят население раши. По сути за Сев.кореей стоит раха а не Китай. Если бы стоял Китай то а) в КНДР бы не было дефицита продуктов и товаров б) Армия КНДР бы уже давно имела на вооружении китайскую технику и вооружения и технологии Потому что Китаю это выгодно. в) Там бы во всю работал китайский бизнесс используя практически дармовую, трудолюбивую, легкую в управлении северокорейскую раб.силу и большие природные ресурсы этой страны. Возможно Маккейн имел в виду скорее военное и геополитическое влияние Китая вообще на весь регион, чем то что КНДР это китайский проект .КНДР это такая ватная шамбала для паРашии, а не для Китая . Да и исходя из истории всё время пока был совок , то КНДР был союзником и находился под влиянием совка , а не Китая кто забыл
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Могу добавить, что Китай покупает у Кима уголь и лес, поскольку сейчас приостановлены поставки этого сырья в Китай, а также продаёт в КНДР автомобили, автобусы и ширпотреб. По поводу эксплуатации дешёвой рабсилы в КНДР, здесь есть один нюанс - в КНДР запрещены мобильники, нет интернета, есть проблемы с передвижениями из города в город и народ полностью отрезан от информации о мире, а китайцы вольно или невольно были бы переносчиками такой информации. Поэтому вести бизнес в таких условиях невозможно.
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Будет. Сейчас идёт согласование с союзниками, кто чего делать будет в этой порке Ына.
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Во загнул! Нафига там аж 4 авианосца? Достаточно одного-двух.
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Янки любят полагаться на грубую силу. И чтобы у жирняка Кима не было никаких иллюзий по поводу его ЯО. Кроме того, для усиления воздействия по КНДР будут привлечены не только силы ВМС США, но и силы и средства командования ВВС США в зоне Тихого океана - 5-я (Япония), 7-я (Южная Корея), 11-я (Аляска), 13-я (Гавайи) воздушные армии. Помимо этого, в зону боевых действий будет передислоцирована часть сил Глобального ударного командования (в первую очередь стратегические бомбардировщики 8-й воздушной армии).
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Нюююю... Тропа Трампа в один конец... Потери Южной Кореи его не колебут...
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Жахнет так как по Вьетнаму после развала совка!!! где сейчас коммуняцкий Вьетнам!? Сдох испарился...А столько крови пролили...Так и с северной кореей поступят руками китайцев
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Пол-страны напалмом сожгли и все равно спешно бежали с порванным задом. Эти коммуняки психованные фанатики. Самое большее на что решится Трамп это стрелять издалека.
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Ну что же, завтра в москве начнётся валилово, а там глядишь и в северной корее тоже.Запасаемся попкорном Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн - Цензор.НЕТ 9199
Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн - Цензор.НЕТ 6478
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Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн - Цензор.НЕТ 8446Трамп и Ким Чен Ын меряются яйцами: смешная карикатура от Елкина^

Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн - Цензор.НЕТ 9564
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСеверная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн
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