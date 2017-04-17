 Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава комитета американского Сената по вопросам Вооруженных сил сенатор Джон Маккейн заявил накануне в интервью телеканалу NBC News.
"Артиллерия (КНДР. - Ред.) на границе между Северной и Южной Кореей способна достичь Сеула, но мы не можем ее уничтожить раньше. Я имею в виду, что это очень серьезно. Это может быть первым испытанием для нынешнего президентства (Дональда Трампа. - Ред.)", - отметил Маккейн.
Вместе с тем, он подчеркнул, что ситуацию следует решать с помощью Китая, имеющего ключевое влияние на режим в Пхеньяне.
"Китай может их уничтожить. Являются ли они (китайцы. - Ред.) "валютными манипуляторами" или нет, мы должны ожидать от них действий, чтобы предотвратить катастрофические события", - подчеркнул сенатор.
По его словам, Китай - это "ключ" к решению проблемы. "Они могут остановить это, если захотят, поскольку контролируют северокорейскую экономику", - отметил глава сенатского комитета.
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Это очередной тест Томагавков.Не более.
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Так что покупай таблетки от гланд, пока на россии не расхватали, во .)))
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"Китай помешал освобождению С.кореи ..." - правильная.
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Где разгром и разруха? От какой разрухи спас Китай?
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после того как Трамп слегка грохнул асада теперь это испытание для кима
его уже от дрожи во всем теле ракеты не слушаются и взрываются сами сразу после взлета
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бо як північні корейці дізнаються про існування всесвітньої мережі, кредитних карток, гамбургерів..., а також про те, що збірна Північної Кореї з футболу ніколи не була чемпіоном світу...
може не треба?
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По самым осторожным оценкам, только в первом массированном ракетно-авиационном ударе будет применено не менее 2-2,5 тыс. крылатых ракет морского и воздушного базирования.
Эта армада может несколько раз подряд снести с лица земли пункты высших звеньев управления, узлы связи, объекты противовоздушной обороны, ядерные полигоны и позиционные районы ракетных войск КНДР.
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