 Референдум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Тана де Зулета из ОБСЕ заявила в понедельник, что решение турецкой избирательной комиссии разрешить в качестве действительных бюллетеней, не содержащие официальных марок, не дает гарантий от мошенничества.
Группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.
Тана Де Зулета из ОБСЕ заявила, что процедуры "не дотягивали до полного соблюдения стандартов", о которых заявляла Турция.
Напомним, что глава избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. Как сообщает правительственное агентство "Анадолу", явка на конституционном референдуме 16 апреля в Турции составила 85,46%.
Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него. Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37% бюллетеней.
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)))))
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допомогти не можуть, а надзюрити у кишеню - за нєфіг снєдать
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азіатскі республіки СССР...))
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Это очень поможет.
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А шо наш Пейсик скаже???З Трампом поспішив спереду паротяга...)))
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