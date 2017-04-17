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Все про:ОБСЕ (2436) референдум (1184) Турция (1926) Эрдоган (335)

 Референдум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ

Международные наблюдатели, работавшие на референдуме по расширению президентских полномочий в Турции заявили, что используемые процедуры не соответствуют международным стандартам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: В Турции после референдума решили продлить режим чрезвычайной ситуации

Тана де Зулета из ОБСЕ заявила в понедельник, что решение турецкой избирательной комиссии разрешить в качестве действительных бюллетеней, не содержащие официальных марок, не дает гарантий от мошенничества.

Группа мониторинга описала ряд нарушений на референдуме, включая искаженную предвыборную кампанию в пользу голосования "за", запугивание кампании, выступающей против расширения президентских полномочий.

Тана Де Зулета из ОБСЕ заявила, что процедуры "не дотягивали до полного соблюдения стандартов", о которых заявляла Турция.

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Напомним, что глава избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. Как сообщает правительственное агентство "Анадолу", явка на конституционном референдуме 16 апреля в Турции составила 85,46%.

Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него. Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37% бюллетеней.
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Слепых не спросили, какая неожиданность.
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Ну значит все очень плохо для турков. С большой долей вероятность, если бы все было честно то Эрдоган референдум бы проиграл
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Вот и подумай кто и для чего затеял "переворот", после которого произошла чистка органов.
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Через время, скорее всего, будет масса проблем. Диктаторский режим в центре Европы, да еще член НАТО... гребаные социалисты Меркель и Олланд натворили делов. Пару лет в таком же темпе эрдогана и Турция будет на первых местах главной темой во всех сми.
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демократические методы в полу демократической стране исповедующей не христианскую религию .... не может отрицать тенденций пародоксальных эмоций!
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В Японии не исповедуют христианскую религию.
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Индокитай тоже как-то обходится тысячелетиями без раскрашивания яиц.
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Мировоззренческая парадигма, и на уровне индивидуальности, и на уровне сообщества так устроена, что она постоянно вытесняет и замещает неугодную информацию, соображения, контраргументы, в угоду сохранения целостности этой парадигмы.

)))))
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после Украины обсе полностью себя дискредитировало. На эту бестолковую контору можно совершенно спокойно ложить ..й
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то не зовсім так
допомогти не можуть, а надзюрити у кишеню - за нєфіг снєдать
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После зачисток, репрессий результат - за 51 против 49. И это при использовании, как у нас говорят, всего админресурса. Ну вот на хрен оно Эрдогану надо? Собирается править вечно? Только так не бывает
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Бува... Приклад -Федя Костров, Куба..Зимбабва, КНДР-династія уєєєбанов, бувші
азіатскі республіки СССР...))
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У него два сына. Как раз президент и премьер-министр. Потом наоборот...
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И не забудьте взрывы сосчитать!
Это очень поможет.
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Це вже їх, турків, проблеми...
А шо наш Пейсик скаже???З Трампом поспішив спереду паротяга...)))
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и что скажут защитники эрдогана которые тут 2 дня массово толкались и оскорбляли всех несогласных?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРеферендум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ
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