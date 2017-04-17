 Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах и нарушении перемирия в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"16 апреля и в ночь на 17 апреля вооруженные силы Азербайджана 15 раз нарушили режим перемирия, осуществив в направлении армянских позиций более 240 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра ", - сообщили в так называемом министерстве обороны Нагорного Карабаха.
В Азербайджане, в свою очередь, сегодня заявили, что " вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 114 раз".
Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) находится на территории Азербайджана. В 1991 году в регионе был проведен "референдум" о провозглашении независимости, результаты которого в мире признаны не были. После "референдума" между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поддерживаемым Арменией, произошел вооруженный конфликт. В 1994 году после шести лет военных действий был подписан Бишкекский протокол, на основании которого Азербайджан, Армения и НКР договорились о прекращении огня.
20 февраля непризнанная Нагорно-Карабахская республика провела "референдум" о смене названия на республику Арцах. В МИД Украины заявили, что Украина не признает так называемый "конституционный референдум" на территории Нагорного Карабаха и считает его нелегитимным.
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На днях Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим от рук путинских спецслужб в Беслане в 2004 году компенсацию около 3 млн. евро.
Напомним, что матери убитых русскими войсками в Беслане детей подали летом 2007 года иск против правительства России в Европейский суд по правам человека. Суд изучал дело 10 лет (!) и наконец постановил, что Кремль 4 раза нарушили право детей на жизнь.
ЕСПЧ нашел четыре нарушения 2-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на жизнь, а именно: в отношении планирования и проведения операции, в отношении непредотвращения атаки, в отношении применения силы по детям и в отношении фактического отказа от расследования дела.
По истечении трех месяцев после вступления приговора в силу Россия обязуется выплатить около 3 млн. евро 406 истцам, каждый из которых должен получить от 5 до 20 тысяч евро, сообщает юрист правозащитной организации «Мемориал».
При этом сами пострадавшие от штурма школы говорят, что главной их целью было установление виновных в произошедшем и проведение объективного расследования, а не возмещение ущерба.
Однако реакция в Осетии оказалась шокирующей. Оказывается, в осетинском обществе огромное число людей, которые пылают ненавистью к «матерям Беслана» за то, что «они не сидят молча и тихо скорбят, а чего-то там требуют», - пишет местное издание Hohag.
«Порой кажется, что ничего тебя уже не удивит в этом сумасшедшем мире, но общество даёт повод вновь и вновь. Порадовавшись за матерей Беслана в связи с их победой в ЕСПЧ, совершенно случайно открыла комментарии в одном из осетинских пабликов под этой новостью. Волосы стали дыбом...», - пишет издание.
«Это лживое дело было изначально вот таким, и все эти годы эти женщины ходили по всем инстанциям и добивались правды, потому что то, что рассказывало следствие - это ложь. Они обили тут все пороги, им ничем не помогли, нашли каких-то стрелочников и после этого они обратились в ЕСПЧ», - отмечает Hohag.
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Шо там ще на повісці у клемлядів в голові?
ХНР, ННР, ОНР їм облимались, і проектом новоотсосії по писоку натовкли. Куди далі?
Сірію теж проіпали....
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