 Порошенко проведет переговоры с Мэй и отдельными членами правительства Великобритании во время визита в Лондон, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.
В рамках визита Порошенко также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.
Ранее было анонсировано выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".
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Може дадуть останнє попередження?
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І попросить грошей на боротьбу з корупцією, еге ж...
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мінєтчикмінометчик тіпа.)
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Может Лондон схавает.
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не олигарх Сэр Уинстон Чёрчиль в дохлом союзе был 2 раза.но память оставил о себе незабываемую.Затарил товарыстча Сралина па самые погреба сельдью из Исландии,ставридой из Британии,оружием прямо из Британского Адмиралтейства.в ответ таварыстч Сралин не сказал спасибо за доброту Британскую.Вместо него это сделал Андрей Громыко аж в 1966 году,на брифинге по поводу долга Лэнд=Лизного дохлого СССра
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