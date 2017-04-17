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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1568) визит (2130) Порошенко (12718) Мэй Тереза (28)

 Порошенко проведет переговоры с Мэй и отдельными членами правительства Великобритании во время визита в Лондон, - АП

Президент Украины Петр Порошенко осуществит 18-19 апреля официальный визит в Великобританию по приглашению премьер-министра Терезы Мэй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

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Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента.

В рамках визита Порошенко также встретится с ведущими представителями британского бизнеса.

Ранее было анонсировано выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".


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Хто буде слухати українське недорозуміння,брехливе,жадібно одоробало?
Може дадуть останнє попередження?
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Петро розкаже британцям про результати його "потужних реформ" та боротьбу з корупцією?
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здесь он силен, первое место занял. В коррупции...
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И попросит денег на борьбу с коррупцией, еге ж...
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Ні не так .
І попросить грошей на боротьбу з корупцією, еге ж...
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Нюююю...сначала по мужски с Мэй ..а с членами-терзают смутныя
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убежище себе присмотрел? в ростов не хочет?
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Хоче порішати, шоб відкрити пару магазинчиків "Рошен" на Кінгс Роуд? )))
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Ще жоден президент України не зробив нічого корисного для країни і Порошенко не виняток. Всі колишні лідери тільки їздили чи то на екскурсії, то чи на сольні гастролі з метою випросити черговий кредит, чи то для реформи економіки, чи то для реформ політичного ладу. В результаті, економіка так і залишилася пострадянською, кредити перейшли критичну точку неповернення, а лад так і залишився коммуняцкім, оскільки той хто відданий правлячої партії отримує всі блага, а решта це агенти кремля і зрадники
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Нууу, у пороха синок був цим, мінєтчик мінометчик тіпа.)
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Крысолов, да оставь ты это чучело в покое. С ним уже и так все ясно. Гораздо важнее на очередных выборах опять под "разводку" не попасть. А на политическом Олимпе ни одной достойной фигуры. Ото беда
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Очень не хочется ещё два года из жизни терять,моё поколение что проклятое,вся жизнь-сплошная эпоха перемен
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Англия готовится к приезду Президента Украины гаранта конституции Пети .Всем встречающим зашивают карманы , ховают стаканы и люстры . Европа знает - Петя Президент серьезный вор . Так просто с Европы он не возвращается .)))))
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Ну та що ви таке кажете, вже пів Китаю Рошеном закидано, тепер на черзі Лондон....
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шо, в Лондоне распродажа? о чём он будет переговариваться?
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Та ще візьме челядь з собою за рахунок бюджету,буде падло там бухати,і хвалитися ,шо вміє говорити по англійськи
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заодно детей подвезет за государственный кошт в английский колледж. Зачем деньги на авиабилеты тратить?
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ща кацаПсинскае быдло вылезет посрать на не олигерха и барыху Трампа,блин,Кондитера
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Жаль Гонтареву с собой не взял, та бы рассказала...
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Зачем пригласили эту брехливую и воровитую шоколадку.
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Народ Рошен уже не покупает и не ведётся.
Может Лондон схавает.
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из истории..
не олигарх Сэр Уинстон Чёрчиль в дохлом союзе был 2 раза.но память оставил о себе незабываемую.Затарил товарыстча Сралина па самые погреба сельдью из Исландии,ставридой из Британии,оружием прямо из Британского Адмиралтейства.в ответ таварыстч Сралин не сказал спасибо за доброту Британскую.Вместо него это сделал Андрей Громыко аж в 1966 году,на брифинге по поводу долга Лэнд=Лизного дохлого СССра
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как там в заголовке? порошенко проведет с отдельными членами... извращенец
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Лживая собака пытается брехать.Одна проблема. Это не украинцы.
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После заявления Герберта Макмастера по поводу тотальной кацаПсинской подрывной работы в Европе,Лексеич Терезе Мэй расскажет много чего интересного для ЕС и НАТО на сей счёт......
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Жаль нет моей любимицы Маргарет Тэтчер,давно бы приструнила плешивого Педофила...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко проведет переговоры с Мэй и отдельными членами правительства Великобритании во время визита в Лондон, - АП
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