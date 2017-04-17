 У шахмат в Украине печальное будущее, - чемпионка Европы Ушенина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Kharkiv Today рассказала украинская шахматистка, чемпионка мира, действующая чемпионка Европы Анна Ушенина
На вопрос о том, почему в шахматы в Украине не идет молодежь, она ответила: "Мне кажется, что деньги здесь на первом плане. Поскольку нет никакой государственной поддержки, у нас мало хороших клубов, куда можно пойти самому или отдать ребенка. Ну и, конечно, основная нагрузка ложится на плечи родителей, которым приходится за все платить. Почти не осталось хороших тренеров, менеджеров. Даже раньше тренеры приходили в школы, агитировали вступать в свои клубы, заниматься шахматами".
"В целом печальное будущее у украинских шахмат. Вот даже сейчас у нас проходит чемпионат Украины среди юношей и девушек до 18 лет. Это открытый чемпионат по швейцарской системе, в нем может играть любой желающий. Но девочек приехало только 15, мальчиков - около 40. Это со всей Украины. При том, что из них половина - дети 2010 года рождения. И сам уровень чемпионата очень низкий. Поэтому говорить, что у Украины есть какое-то шахматное будущее, пока не приходится. Может, какие-нибудь таланты будут появляться, но разве что благодаря усердию родителей, которые поддержат талант ребенка", - считает чемпионка.
1619 20
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вошла в ТОП-3 мирового рейтинга(20)
Рада сегодня рассмотрит ратификацию соглашения с Европейским инвестбанком о привлечении 200 млн евро на модернизацию транспортной инфраструктуры(8)
Во время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины. ФОТО(51)
Киевский международный полумарафон выиграл спортсмен из Эфиопии(40)
Як прокидатись раніше: поради лікарів(0)
Порошенко поздравил украинских боксеров с победами: "Лично болел за каждого". ФОТО(114)
Украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик одержали победы в боях в Мериленде. ФОТОрепортаж + ВИДЕО(196)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
страна постоянно будет "Жити по новому" в Нью-Васюках..
Ответить
Ну,это ещё не так плохо, есть страны в которых например спортсмены должны заплатить серьезные налоги из своих премиальных,а как в Украине с этим?
Ответить