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 Общество, Спорт
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Все про:спорт (1619) шахматы (93)

 У шахмат в Украине печальное будущее, - чемпионка Европы Ушенина

Государство не оказывает никакой помощи в популяризации и развитии шахмат в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Kharkiv Today рассказала украинская шахматистка, чемпионка мира, действующая чемпионка Европы Анна Ушенина

На вопрос о том, почему в шахматы в Украине не идет молодежь, она ответила: "Мне кажется, что деньги здесь на первом плане. Поскольку нет никакой государственной поддержки, у нас мало хороших клубов, куда можно пойти самому или отдать ребенка. Ну и, конечно, основная нагрузка ложится на плечи родителей, которым приходится за все платить. Почти не осталось хороших тренеров, менеджеров. Даже раньше тренеры приходили в школы, агитировали вступать в свои клубы, заниматься шахматами".

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"В целом печальное будущее у украинских шахмат. Вот даже сейчас у нас проходит чемпионат Украины среди юношей и девушек до 18 лет. Это открытый чемпионат по швейцарской системе, в нем может играть любой желающий. Но девочек приехало только 15, мальчиков - около 40. Это со всей Украины. При том, что из них половина - дети 2010 года рождения. И сам уровень чемпионата очень низкий. Поэтому говорить, что у Украины есть какое-то шахматное будущее, пока не приходится. Может, какие-нибудь таланты будут появляться, но разве что благодаря усердию родителей, которые поддержат талант ребенка", - считает чемпионка.

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ну да, ну да. Особенно много было детских клубов и помощи государства во времена Алёхина и Капабланки я сам играю на уровне где-то 3-го разряда времен СССР, когда эту игру пытались поставить на поток как массовый спорт, что окончилось, как несложно догадаться, пшиком, не каждому уму это дано, да и не нужно. Поверьте любителю, профессиональные шахматы - это бред, шахматы всегда были развлечением ума, приятным времяпровождением и коммерцией.
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Но 15 и 40 человек(половине которых 6-7 лет) на открытом юношеском чемпионате Украины, это перебор. Это недалекое будущее украинских шахмат. Значит за Музычками и Иванчуками никого нет.
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А какая польза от профессиональных шахматных чемпионов государству? ROI покажите? Любители - это одно, тренировка памяти и пр. и пр. как в любом любительском спорте. Но это любители. Профессионалы зачем? Для отвлечения внимания публики от действительно важных проблем?
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Шахматы не бокс, и не футбол. Нет ни зрелищности, ни драйва. Прибыли от рекламы не будет.
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Як казав один мій товариш: - Якщо шахмати - це спорт, то онанізм - це важка атлетика.)))
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у чего в Украине не печальное будущее, интересно
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К сожалению, сейчас в Украине есть проблемы более серьезные, чем шахматы. Это всего лишь игра, пусть и с мировым рейтингом. Кроме шахмат есть еще гольф, формула 1 , сноуборд , где украинские спортсмены нуждаются в финансовой поддержке. Только для шахмат надо минимум - шахматная доска с фигурами, место где пешки подвигать и главное - мозги. Подарите Ушениной фигурки из серебра или золота и пусть не рыдает
У шахмат в Украине печальное будущее, - чемпионка Европы Ушенина - Цензор.НЕТ 8595
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Фигуры из иридия. И доску из чугуна. Шахматы все-таки спорт.
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Президент Украины гарант конституции Петя и Кананенка стырили дом для писателей в Киеве и бабло с шахматной федерации . Петя многостаночник - тырит усе подряд . В тюрьму он хочет пойти самым богатым мародером Украины . А дом писателей гниды сначала поставили на счётчик за неуплату коммунальных , а потом кананенка переоформила через суд дом на подставное лицо .
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если барыги и дальше будут рулить, то у всей страны печальное будущее
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Пока в стране руководят Гройсманы-Берта-Мария-Бендер-Бейи..
страна постоянно будет "Жити по новому" в Нью-Васюках..У шахмат в Украине печальное будущее, - чемпионка Европы Ушенина - Цензор.НЕТ 1390
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"Государство не оказывает никакой помощи в популяризации и развитии шахмат в Украине."
Ну,это ещё не так плохо, есть страны в которых например спортсмены должны заплатить серьезные налоги из своих премиальных,а как в Украине с этим?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУ шахмат в Украине печальное будущее, - чемпионка Европы Ушенина
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