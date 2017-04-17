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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:католики (40) Польша (3786) УГКЦ (172) украинцы (2506) церковь (961) заробитчане (118)

 В храмах Польши будут молиться на украинском языке: "Мы должны реагировать на новую действительность и увеличение количества граждан Украины"

До сих пор такая возможность существовала только во время больших праздников, теперь, в городах где компактно живут украинцы, богослужение на украинском языке будут проходить каждое воскресенье.

Римско-католические епископы предоставят украинцам доступ к своим храмам, чтобы греко-католики могли молиться на украинском языке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Это результат стараний епископа Вроцлавско-Гданьской епархии отца Владимира Ющака, который приложил усилия, чтобы в польских храмах можно было отправлять богослужение на украинском языке.

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Выбирая приходы, представители духовенства учитывали, в первую очередь, данные управлений занятости. По всей Польше проживает сейчас более одного миллиона украинцев.

"Мы должны реагировать на новую действительность и увеличение количества граждан Украины в Польше", - объясняет отец митрат Юлиан Хойняк.
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А Гройсман говорил, что добился свободных рабочих мест .. высокооплачиваемых..
А оно вона как.. он имел ввиду в Польшу
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скоро плотность украинского населения в Польше вытеснит поляков. молодёжь туда валит нормальными темпами.
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Наш польский друг.. говорит, что поляки массово выезжают в .. Великобританию. По прогнозам до 2 млн.. Прямо сейчас в Польше строятся несколько крупных заводов.. с нуля.. на которых будут работать украинцы.. которые вероятно ещё об этом не знают.. ибо чиновники Польши рассчитывают и дальше привлекать украинцев.. и на 1 млн.. явно не остановятся
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так уже с 14 лет приглашают учиться. молодцы поляки, у нас хорошие дети. зато своим уродам они не нужны. всё продолжают эксперименты ставить над образованием и здравоохранением. родителям проще занять бабки, и отправить чадо в какой-нибудь Гданьск на бесплатное обучение в колледж, после которого дитё будет гарантированно иметь работу и нормальный доход
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Не знаю как там в Великобритании, но после 2001г. поляки как тараканы расползлись по Германии
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Ничего удивительного...В германии лучше чем в польше и поляки ползут туда, в польше лучше чем в Украине и наши ползут в польшу...в Украине лучше чем африке и віходці из африки ползут сюда
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Уж лучше в Польшу чем в засРашку
Хотя я не сторонник этого...
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Из разваливающейся руины валят все. Достижение майдана однако
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Вот бы и нашим олигархам-украиноненавистникам, таким как ахметка, научиться уважать украинский язык и свои телеканалы и сайты переводить на украинский.
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"По всей Польше проживает сейчас более одного миллиона украинцев. ", которым нет места у себя на родине, чтоб достойно зарабатывать.

Життя по-новому, аж гай шумить.
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не просто украинцев.. а работоспособного населения, молодёжь.. в том числе квалифицированных специалистов
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Именно. С вручения дипломов в универе прямиком уезжают. Поднимают чужую экономику, а дома - хоть трава не расти. Потому как работящему и образованному впадлу за 3200 корячиться, чтоб потом ползарплаты ахмету отдать.
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А пенсию потом приедут в Украину получать. Хоть и не доверяю Реве, но правильная пенсионная реформа ой как нужна.
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то что он предлагает.. глупо и не дальновидно.. если не сказать преступно
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Коли у Львові зарплата 200 дол. а за 80 км. у Польщі 1000, то хто не проїде ці 80 км? Навіть пішки варто пройти!
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Это у гноси просто безработица в Украине упала.
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По всей Польше проживает сейчас более одного миллиона украинцев.
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Скоро украинцев в Украине не останется. А останутся пару поцов: Порошенко, Гройсман и заднеприводной Ляшко. Будут друг дружку наябывать.
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А сколько на Московии украинцев, лишены возможности осуществлять в храмах богослужения на мове? А "братья"?
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А коли вже в усіх українських церквах будуть молитись на українській мові?
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В храмах Польши будут молиться на украинском языке:

Попам лишь бы деньги с прихожан - а какой язык -дело десятое!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ храмах Польши будут молиться на украинском языке: "Мы должны реагировать на новую действительность и увеличение количества граждан Украины"
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