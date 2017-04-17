 В храмах Польши будут молиться на украинском языке: "Мы должны реагировать на новую действительность и увеличение количества граждан Украины"

Римско-католические епископы предоставят украинцам доступ к своим храмам, чтобы греко-католики могли молиться на украинском языке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Это результат стараний епископа Вроцлавско-Гданьской епархии отца Владимира Ющака, который приложил усилия, чтобы в польских храмах можно было отправлять богослужение на украинском языке.
Выбирая приходы, представители духовенства учитывали, в первую очередь, данные управлений занятости. По всей Польше проживает сейчас более одного миллиона украинцев.
"Мы должны реагировать на новую действительность и увеличение количества граждан Украины в Польше", - объясняет отец митрат Юлиан Хойняк.
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А оно вона как.. он имел ввиду в Польшу
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Хотя я не сторонник этого...
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Життя по-новому, аж гай шумить.
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Скоро украинцев в Украине не останется. А останутся пару поцов: Порошенко, Гройсман и заднеприводной Ляшко. Будут друг дружку наябывать.
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Попам лишь бы деньги с прихожан - а какой язык -дело десятое!
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