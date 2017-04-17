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 Война на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat

Донбасс – химическая бомба замедленного действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, к такому выводу пришла экспертно-журналистская группа Bellingcat, опубликовавшая на своем сайте очередное расследование об экологической ситуации в зоне ведения боевых действий на Донбассе.

В расследовании акцентируется, что "одно фатальное попадание мины или снаряда может положить начало ряду инцидентов, которые в долгосрочной перспективе негативно отразятся на здоровье и благополучии населения, которое проживает в районах Донбасса, попавших под перекрестный огонь".

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"На Донбассе находятся около 900 крупных промышленных предприятий, в том числе 140 каменноугольных рудников, 40 металлургических заводов, 7 тепловых электростанций, а также 177 химически опасных производств, на 113 из которых используются радиоактивные материалы. С экологической точки зрения наиболее губительной является угольная промышленность - 248 шахт, многие из которых истощились и больше не разрабатываются. Кроме того, по территории региона проложены трубопроводы общей протяженностью 1230 км, по которым осуществляется поставка нефти, газа и аммиака. По оценкам, к 2002 году в Донбассе скопилось 10 млрд тонн промышленных отходов, что соответствует 320 000 тонн на кв. км", - констатируется в расследовании.


Война на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat 01
В числе наиболее опасных производств в условиях боевых действий называется Авдеевский коксохимический завод, Дзержинский фенольный завод в Новгородском, фильтровальные станции в районе Донецка - Верхнекальмиусская, Донецкая и Горловская, Углегорская ТЭС, Никитовский ртутный комбинат, Луганская ТЭЦ, а также Михайловская преобразовательная подстанция, на которой имеются около трех тонн ртути.


Война на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat 02Война на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat 03Война на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat 04

В расследовании также отмечается, что Бахмутский аграрный союз - крупная животноводческая ферма в поселке Новолуганское, на которой содержатся более 94 000 свиней и около 310 000 птиц, сбрасывает сточные воды в резервуар. "Резервуар находится под угрозой разрушения (а это может спровоцировать экологическую катастрофу), кроме того, ему срочно требуется ремонт", - говорится в расследовании.

В расследовании также указывается, что из-за того, что "35 шахт, в том числе один ядерный объект в Енакиево, подверглись затоплению".

"При этом в случае заполнения других шахт водой возникает угроза попадания загрязненной или радиоактивной воды в реку Северский Донец и Азовское море, а также попадания изотопов стронция в Черное море", - говорится в расследовании.

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Авторы расследования подчеркивают, что "обе стороны конфликта должны понимать, что военные действия в районе экологически опасных объектов могут привести к химической катастрофе, ликвидировать последствия которой, учитывая военное время, будет невозможно".

"Таким образом, экологические проблемы лягут на плечи населения затронутых районов", - заключают авторы исследования.
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"В Донбассе находятся около 900 крупных промышленных предприятий, в том числе 140 каменноугольных рудников, 40 металлургических заводов, 7 тепловых электростанций, а также 177 химически опасных производств, на 113 из которых используются радиоактивные материалыИсточник: http://censor.net.ua/n436619

Понастроил проклятый совок.
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А дальше - что?

Японцы покупали КраЗЫ, чтобы сразу снять резину и отправить в печь, т.к. металла было в несколько раз больше, чем необходимо...
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Отож. Нужно все порезать на металл и продать.
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Способна ли основная масса оборудования предприятий, созданных в СССР, выпускать продукцию современного (начиная с 70-х годов) уровня? Повторю - основная масса, а не единицы уникального оборудования, при этом, не закупленного за рубежом?
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Может и нет... Старикам кажется, что в юности трава была зеленее, вода была мокрее...
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Потому, что работа тролей рассчитана на чувства, а не на разум..
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В СССР, как-то, чтобы выполнить план, пустили легированную сталь на топоры, так японцы всю партию топоров скупили...
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Вооо.. О чем и Я!!! Такая легирррованнная железяка стоит в пррроизводстве докуя!!! )))
Малчу о экологии, скока тама той Японии по территории...
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Японцы у тебя ничего не скупили? Сдается мне ты обыкновенный лапшист.
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Это все сказки. Такие же как про советские автопогрузчики из которых японцы сразу три делали . Проще купить готовый металл. Японцы же не дураки. А реально. дело в другом, при общем металлозатрате производительность японских "Ккоматсу" или финских "Бронто" в разы выше. Про экологию и разговора нет
Финской компании Bronto принадлежит рекорд высоты среди телескопических подъемников. Их телескопический подъемник Bronto Skylift F 112 HLA, способен поднять пожарных на высоту 112 метров . Рекордом является и то, что платформа может находиться на высоте 90 метров при вылете стрелы вбок на 25 метров

Война на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 6016
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За что купил, за то продал. А, например, легковые автомобили за границей продавали значительно дешевле, чем для советского человека...
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Так то валюта. Это только в газете доллар стоил 65 копеек. А кто его до 90-х годов видел и купить мог. В кино разве что. И купить нет, только поменять В Югославию меняли 30 рублей . С собой две бутылки водки, часы, блок болгарских вигарет и фотоаппарат, можно Б\у. Обратно - два джинсовых костюма, ковер, 2-3 пары туфель Джосип Красс и ну и всякая мелочь. Только в ту Югославию еще попасть надо было. А "Лада" реально в ФРГ в пересчете на наши рубли 2- 2,5 тыс стоила
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"Распорядители чужого", как у нас Романчук (кандидат в президенты 2010) называет чиновников и политиков, могли за любую цену продать, чтобы поиметь вожделенную валюту...
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Ну да, ну да.
Строили не Люди, "строил" совок?!
Всё что "строил" совок ето орудия убийства и порабощения.
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Совок понастроил?))))) Большая часть строилась американцами, немцами и бюджетом именно УССР. При чем тут совок?
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Мне недавно одна отбитая вата с пеной у рта доказывала, что Днепрогэс строил и проектировал совок. Когда я начал читать историю создания Днепрогэса у ваты начались нервно-паралитические конвульсии))) и крики вы фсе врети, ниверю.
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Ты конечно же доказал проклятому ватнику что Днепрогэс построили козаки. Так ему и надо.
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главный инженер строительства, американец, вместо ордена предпочел взять золотой портсигар николашки второго.
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Лапша, лапша, лапша... бесконечная лапша на уши. Кто вам все это придумывает?
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Это историю которая померещилась тебе под грибами? Спасибо не надо. Блин, да тут одни чертовы Мюнхаузены.
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Бюджет УССР.) Вы хоть иногда читаете что несете?
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не знать ничего
Три года назад такого не было.
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ничё....пускай течёт в район Херчи ))) поближе к Хрыму) и хуйлостополю.....
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Рассуждаешь как тупой ватник. Нам еще жить там.
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Вы славяне...Такие тупорылые...Пипец.- На зло маме отморожу уши.
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закатать в бетон все территорию. и устроить там платную парковку
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лучше свалку отходов... в принципе она и так там вегда была.
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там еще есть на хранении много того, что не названо и что может быть ОМП
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Ну... фсё! Как я тут, в Мариуполе-да до сих пор живой??? Изотопы... стронций... Черное море... Как я посмотрю- и валить-то некуда. Кошмар! Рискну. Останусь.
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Блин, да контракт полгода... мона раньше и пррродлить....)))
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Может мутантом станешь. Будешь как Магнетто или Росомаха.
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Парашенский фекалий даввно вже там -ну хоть Новороссийск, Абхазия итд...
А в сталагмитах и пЕтухах ваще достояние нации!!!
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Донбасс еще до войны напоминал декорацию к постапокалиптическим фильмам.Да и люди тоже походили на морлоков.
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якось піхуй. данбасянє заслужили такої долі
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неупомянут старый разрушеный горловский химзавод где в земле емкости с хлорбезолом и еще разными нищаками ...шахта юный комунар с радиоактивной бульбой после атомного взрыва
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Бюджет УССР представь себе
Кстати разрушенный войной Крым без населения передали именно на бюджет УССР и все что ты там видишь к РФ никакого отно8ения не имеет
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Ясно одно.Донбасс нужно освобождать.Причем срочно.Потому как последствия все равно лягут на наши плечи.И чем быстрее мы его освободим,тем меньше проблем будет потом у нас.
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Бочки с запахом горчицы ! Химическая война идет уже 72 года .

В Черном м о ре и так много химических б/п в контейнерах , затопленные в 1941 году

по всему побережью -от

Ласточкиного Гнезда до Севаса. Что нам переживать еще за ЛуганДонию .

«Химические боеприпасы вывозились в течение нескольких ночей к пристани Казачьей бухты, где грузились на шхуну «Папанинец», которая с этим грузом выходила в точку с глубиной не менее 50 метров и сбрасывала груз в море. К 29 июня эта операция была благополучно закончена. Противнику не осталось ничего. » Рыбалко не упоминает, сколько отравляющих веществ и авиабомб было сброшено в море. Известно только, что иприт и люизит, которым заправлялись бомбы, хранились в то время в бочках типа Л-100.

http://fakty.ua/113063-sluhi-o-podvodnyh-svalkah-himicheskogo-oruzhiya-v-chernom-more-podtverdilis
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВойна на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat
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