 Война на Донбассе может привести к химической катастрофе. В Черное море может попасть стронций, - Bellingcat

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, к такому выводу пришла экспертно-журналистская группа Bellingcat, опубликовавшая на своем сайте очередное расследование об экологической ситуации в зоне ведения боевых действий на Донбассе.
В расследовании акцентируется, что "одно фатальное попадание мины или снаряда может положить начало ряду инцидентов, которые в долгосрочной перспективе негативно отразятся на здоровье и благополучии населения, которое проживает в районах Донбасса, попавших под перекрестный огонь".
"На Донбассе находятся около 900 крупных промышленных предприятий, в том числе 140 каменноугольных рудников, 40 металлургических заводов, 7 тепловых электростанций, а также 177 химически опасных производств, на 113 из которых используются радиоактивные материалы. С экологической точки зрения наиболее губительной является угольная промышленность - 248 шахт, многие из которых истощились и больше не разрабатываются. Кроме того, по территории региона проложены трубопроводы общей протяженностью 1230 км, по которым осуществляется поставка нефти, газа и аммиака. По оценкам, к 2002 году в Донбассе скопилось 10 млрд тонн промышленных отходов, что соответствует 320 000 тонн на кв. км", - констатируется в расследовании.
В числе наиболее опасных производств в условиях боевых действий называется Авдеевский коксохимический завод, Дзержинский фенольный завод в Новгородском, фильтровальные станции в районе Донецка - Верхнекальмиусская, Донецкая и Горловская, Углегорская ТЭС, Никитовский ртутный комбинат, Луганская ТЭЦ, а также Михайловская преобразовательная подстанция, на которой имеются около трех тонн ртути.
В расследовании также отмечается, что Бахмутский аграрный союз - крупная животноводческая ферма в поселке Новолуганское, на которой содержатся более 94 000 свиней и около 310 000 птиц, сбрасывает сточные воды в резервуар. "Резервуар находится под угрозой разрушения (а это может спровоцировать экологическую катастрофу), кроме того, ему срочно требуется ремонт", - говорится в расследовании.
В расследовании также указывается, что из-за того, что "35 шахт, в том числе один ядерный объект в Енакиево, подверглись затоплению".
"При этом в случае заполнения других шахт водой возникает угроза попадания загрязненной или радиоактивной воды в реку Северский Донец и Азовское море, а также попадания изотопов стронция в Черное море", - говорится в расследовании.
Авторы расследования подчеркивают, что "обе стороны конфликта должны понимать, что военные действия в районе экологически опасных объектов могут привести к химической катастрофе, ликвидировать последствия которой, учитывая военное время, будет невозможно".
"Таким образом, экологические проблемы лягут на плечи населения затронутых районов", - заключают авторы исследования.
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Понастроил проклятый совок.
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Японцы покупали КраЗЫ, чтобы сразу снять резину и отправить в печь, т.к. металла было в несколько раз больше, чем необходимо...
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Малчу о экологии, скока тама той Японии по территории...
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Финской компании Bronto принадлежит рекорд высоты среди телескопических подъемников. Их телескопический подъемник Bronto Skylift F 112 HLA, способен поднять пожарных на высоту 112 метров . Рекордом является и то, что платформа может находиться на высоте 90 метров при вылете стрелы вбок на 25 метров
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Строили не Люди, "строил" совок?!
Всё что "строил" совок ето орудия убийства и порабощения.
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Три года назад такого не было.
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А в сталагмитах и пЕтухах ваще достояние нации!!!
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Кстати разрушенный войной Крым без населения передали именно на бюджет УССР и все что ты там видишь к РФ никакого отно8ения не имеет
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В Черном м о ре и так много химических б/п в контейнерах , затопленные в 1941 году
по всему побережью -от
Ласточкиного Гнезда до Севаса. Что нам переживать еще за ЛуганДонию .
«Химические боеприпасы вывозились в течение нескольких ночей к пристани Казачьей бухты, где грузились на шхуну «Папанинец», которая с этим грузом выходила в точку с глубиной не менее 50 метров и сбрасывала груз в море. К 29 июня эта операция была благополучно закончена. Противнику не осталось ничего. » Рыбалко не упоминает, сколько отравляющих веществ и авиабомб было сброшено в море. Известно только, что иприт и люизит, которым заправлялись бомбы, хранились в то время в бочках типа Л-100.
http://fakty.ua/113063-sluhi-o-podvodnyh-svalkah-himicheskogo-oruzhiya-v-chernom-more-podtverdilis
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