" Индия готова инвестировать в альтернативную энергетику в Украине, - Минэнергоугля "

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, об этом заявил посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти. Встреча в Минэнергоугля, на которой присутствовали посол Индии и потенциальные инвесторы, состоялась 14 апреля.
"Индийская сторона заявила о наличии возможностей и заинтересованности в сотрудничестве. В частности, есть много представителей, которые хотят инвестировать в альтернативную энергетику Украины. Важным моментом сотрудничества является работа по оформлению документов и разрешений, чтобы инвесторы могли быстрее начать реализацию проектов", - говорится в сообщении.
В Минэнергоугля добавили, что по итогам встречи заместителя министра Натальи Бойко и индийского дипломата стороны договорились изучить стратегические планы в энергетике обеих стран и перейти к следующему этапу сотрудничества.
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Нехай идут нахуй , такие инвесторы .
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Украинская сторона должна до июня предложить проекты, на которые она могла бы потратить эти деньги,если их не будет это пошлет плохой сигнал для других иностранных инвесторов, чьи капиталовложения важны для восстановления украинской экономики.
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