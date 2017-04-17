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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (758) Индия (174) Минэнергоугля (488) альтернативная энергетика (2)

 Индия готова инвестировать в альтернативную энергетику в Украине, - Минэнергоугля

Индия заинтересована в сотрудничестве с Украиной в контексте развития альтернативной энергетики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, об этом заявил посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти. Встреча в Минэнергоугля, на которой присутствовали посол Индии и потенциальные инвесторы, состоялась 14 апреля.

"Индийская сторона заявила о наличии возможностей и заинтересованности в сотрудничестве. В частности, есть много представителей, которые хотят инвестировать в альтернативную энергетику Украины. Важным моментом сотрудничества является работа по оформлению документов и разрешений, чтобы инвесторы могли быстрее начать реализацию проектов", - говорится в сообщении.

В Минэнергоугля добавили, что по итогам встречи заместителя министра Натальи Бойко и индийского дипломата стороны договорились изучить стратегические планы в энергетике обеих стран и перейти к следующему этапу сотрудничества.

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нифуя себе, а что так, ведь те друзия на век, это предательством посчитает или гордо промолчят, чтоб опять не надо было бы разяснять своему быдлу.
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И тогда будем платить по 3 гривни (минимум) за киловатт?
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" Индия готова инвестировать в альтернативную энергетику в Украине, - Минэнергоугля "

Нехай идут нахуй , такие инвесторы .
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Ахренеть клановая страна где каждый год минус от голода и болезней более миллион жителей и т.д.Они инвестировать будут)))
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кастовая, а не клановая. и будем мы здесь все шудрой для великих приезжих.
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Может и хуже - " Такие занятия, как забой животных, считаются явно оскверняющими, и, считаются неприкасаемыми."
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Инвестиции это хорошо,проблема в том, что когда дело доходит до освоения выделенных средств возникают непреодолимые барьеры в наших ведомствах и министерствах.Наглядный пример это инвестиции в размере 3,65 миллиардов долларов от China Development Ban.
Украинская сторона должна до июня предложить проекты, на которые она могла бы потратить эти деньги,если их не будет это пошлет плохой сигнал для других иностранных инвесторов, чьи капиталовложения важны для восстановления украинской экономики.
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Та тоже подумалось Скоро у прдавателя труселей Гроси и торгового маланца Петручио под кабинетами будут толпится послы и крупные комерсанты из : Папуа Новая Гвинея Мапуту Конго Мозамбик И еще пару десятков государств Океании и Африки Дурдом
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Стыдно конечно что нам как говорит Гнойсман европейской процветающей стране будут помагать голожопые азиаты. Ну а шо делать, когда наши ученые, бизнесмены и политики кроме как растаскивать и пилить кредиты больше ничего не могут...
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Не помогать а инвестировать, Но кому я это объясняю? Вероятно торговцу женскими трусиками...
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ну каждому свое. Я продаю женские трусики ты их носишь..
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Ты свои стринги как часто стираешь? Что-то здесь пованивать стало. До тебя этого не было.
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ну вообще то я стринги не ношу. А то что там у тебя пованивать стало может ты обосрался или жопу не моешь.
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ты меня так испугался или пердак взорвался от злости и обиды? Еще раз говорю, если сильно вонет иди помойся и проветри помещение...
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У меня в офисе в Сингапуре работает кондиционер, а в твоей торговой палатке как? Прохладно?
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Нафиг нам такие инвестиции, если электричество от этого по 8-10 гривен за кВт.час будет? Нужно четко признать, что так называемая "альтернативная" энергетика нам пока не по карману.
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Дожились, полный пипец, уже Индия нас инвестирует, куда мы катимся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИндия готова инвестировать в альтернативную энергетику в Украине, - Минэнергоугля
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