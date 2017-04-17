 Никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока о каких-то новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере, они не готовятся. Единственной инициативой здесь может быть - это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей, потому что альтернативы этому процессу нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, готовит ли российская сторона какие-то предложения к предстоящему общению лидеров "нормандской четверки".
Песков добавил, что, когда это общение состоится, СМИ будут проинформированы соответствующим образом.
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Средний возраст телезрителя - 65 лет.
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+ кабельное,эфирное. Так что, калмык, ты не в курсах.
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одни считают вас саранчой, другие клопами, часть народа говорит вас нужно изолировать -но многие не согласны и настаивают что вас нужно постараться уничтожить как вид - так будь добр -вали нафиг отсюда на лента сру.
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https://www.dzo.com.ua/tenders/33630 , например.
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Вот Вы стопудов смотрите телевизор, именно СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР, независимо от того что там показывают.
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А остальные радиоточку на кухне слушают?
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Остальные смотрят фильмы по телевизору, прямые трансляции и тд, и тп.
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Гопники дали заднюю?
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Це, мабуть, не зрада,
Авжеж перемога -
Велика нарада
Нормандського бога.
Велика четвірка
Радіє за мир.
Така собі дірка,
Московський сортир.
Там рукостискання
Забруднених рук.
Там чути востаннє
Від розуму звук.
Ось так закінчилась
Правдива хода
От ворога милость
І це вже біда.
Для бруду немає
Тепер перепон.
Загарбників зграя
Тримає Закон.
Криваві мисливці
Отримають стан
А що українці?
Та де вони там!?...
(повністю вірш: Нарада нормандського бога )
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