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Все про:Песков (680) Россия (69986) нормандская четверка (344)

 Никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится, - Песков

Российская сторона не готовит никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Пока о каких-то новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере, они не готовятся. Единственной инициативой здесь может быть - это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению Минских договоренностей, потому что альтернативы этому процессу нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, готовит ли российская сторона какие-то предложения к предстоящему общению лидеров "нормандской четверки".

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Песков добавил, что, когда это общение состоится, СМИ будут проинформированы соответствующим образом.
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Фото со съёмочной площадки передачи «Воскресный вечер», эксперты дискутируют о КНДР и США.
Никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится, - Песков - Цензор.НЕТ 8943
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Усатый хорек, выполни Минск-2 -отведи своих обезьян от Дебальцево.
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А чё, СМИ Украины спят ещё, что приходится довольствоваться новостями с России только?
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Мордва,на вашем Первом кАнале козломордые и косоглазые каждый день по 5 часов трут про Украину. Своих проблем нет?
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Телевизор в РФ смотрят 3% населения.
Средний возраст телезрителя - 65 лет.
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Мордва,только абонентов спутникового оператора Триколор больше 10 млн. + их семьи.
+ кабельное,эфирное. Так что, калмык, ты не в курсах.
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Ну да как ты написал 65-летние Никанор и Агафья смотрят хоккей и шахматы.
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Остальные 97 % кацапни пьют не просыхают штоли , не до тИлИвизора=)?)
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ты сильно не расстраивайся, тут ведь к гостям из-за поребрика все по разному относятся...
одни считают вас саранчой, другие клопами, часть народа говорит вас нужно изолировать -но многие не согласны и настаивают что вас нужно постараться уничтожить как вид - так будь добр -вали нафиг отсюда на лента сру.
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Кстати, про поребрик.
https://www.dzo.com.ua/tenders/33630 , например.
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Вы, блять, даже не удосужились проверить, правда ли, что бордюр поребриком называют только в России. Ходите, как долбоеб, по форумам, повторяете единожды сказанную кем-то чушь.
Вот Вы стопудов смотрите телевизор, именно СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР, независимо от того что там показывают.
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Ты че расхамился, болезный? В баню просишься?
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Что Вы прикидываетесь, что не поняли, в каком контексте написано "смотреть телевизор"?

Остальные смотрят фильмы по телевизору, прямые трансляции и тд, и тп.
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да хрен его знает, что для вас, парашников, предпочтительнее - смотреть телевизор, смотреть на него или в него...
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Никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится, - Песков
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Гопники дали заднюю?
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Из Дебальцево. А потом встреча в нормандском формате.
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Вот так "новость" на четвертый год войны...

Це, мабуть, не зрада,
Авжеж перемога -
Велика нарада
Нормандського бога.
Велика четвірка
Радіє за мир.
Така собі дірка,
Московський сортир.
Там рукостискання
Забруднених рук.
Там чути востаннє
Від розуму звук.
Ось так закінчилась
Правдива хода
От ворога милость
І це вже біда.
Для бруду немає
Тепер перепон.
Загарбників зграя
Тримає Закон.
Криваві мисливці
Отримають стан
А що українці?
Та де вони там!?...
(повністю вірш: Нарада нормандського бога )
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНикаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится, - Песков
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