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Все про:Китай (960) Песков (679) Россия (69981)

 Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мнение об «изоляции» России Китаем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

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"Учитывая интенсивный график обмена и визитов подобный анализ не совсем отражает реальность", - сказал он.

Песков также упомянул о практически еженедельных визитах в Россию представителей руководства Китая.

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На первом фото Песков - секси мальчик - такие нравятся Пуйлу.
на втором фото Песков в сексуальном экстазе - путлер в кадр не вошёл,
на третьем кадре Песков после санкций запада.
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Её лицо, когда Фотиния поняла, что она - третья лишняя:
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Як же хочеться кацапні видати бажане за дійсність...
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Китайцы ездят в маску для получения очередных. милиона гектар земли у Байкала)))))) ху .. ло уже отдал милион га за поддержку в ООН))))))))) Скоро рашка будет кончаться под Тулой)))
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ну да, график визитов очень интенсивный. Односторонний: из Китая - в сибирьнаш
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Китайцы ребята серьёзные,схавают вату и не поморщатся ...
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Китайцы молодцы, от Владивостока до Сибири погнали Нах кацапов и живут на этих землях припеваючи
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- Кто бы сомневался! - Ясный перец, врут все гады про недружбу.
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Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков - Цензор.НЕТ 6531
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Ну сам даже факт что ты пидорок уже отвечаешь на подобные вопросы как бэ намекает что нет дыма без огня.Иначе бы такие вопросы на ровном месте не задавали. Значит есть тёрки с Китаем. По ходу правду говорят что Китай решил подыграть Трампу с Северной Кореей, вот и заскулила бензоколонка, типа Китай пошёл против наших друзей, как же так, мы же братские народы. Да и ватка в каментах на ютубе уже КИтай предателем называет..так что дымок пошёл...надеюсь загорица.
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Китайцы первые будут парашу чмырить.Это логично.
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Есть и контакты и есть подлинная дружба! Последняя вскоре распространится до Урала.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков
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