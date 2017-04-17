 Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
"Учитывая интенсивный график обмена и визитов подобный анализ не совсем отражает реальность", - сказал он.
Песков также упомянул о практически еженедельных визитах в Россию представителей руководства Китая.
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на втором фото Песков в сексуальном экстазе - путлер в кадр не вошёл,
на третьем кадре Песков после санкций запада.
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