 Лавров о словах Пенса про КНДР: "Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление вице-президента США Майкла Пенса.
"Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН. Очень надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет и что США будут следовать той линии, которую президент Трамп неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании", - заявил Лавров.
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Ща,молекулы.
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Пристрелите эТУ бешаную лошадь
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Поэтому только 30 процентов за войну с Америкой.
А до этого было 80.
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А если будут? Орда рискнет ударить по США? Думаю, тогда будет отгребать со всех сторон, т.к. кому же Поднебесная свои товары продавать будет, если не ЕС и США? Сев. Корее и ГУЛАГ-ленду?
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Источник: http://censor.net.ua/n436614
И как всё это согласуется с вашими действиями на Добассе,в Крыму,а раньше-в Молдове и Грузии,лошадиная твоя рожа?!
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Двуликий анус, а кто регулярно накладывает вето на решения Совбеза ООН по КНДР ?
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героическая оборона Шайрата:
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