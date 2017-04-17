EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  887  40
Все про:КНДР (174) Лавров (1387) США (12385) Пенс (23)

 Лавров о словах Пенса про КНДР: "Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет"

Российская Федерация надеется, что Соединенные Штаты Америки не будут в одностороннем порядке предпринимать какие-либо действия в отношении Северной Кореи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление вице-президента США Майкла Пенса.

"Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН. Очень надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет и что США будут следовать той линии, которую президент Трамп неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании", - заявил Лавров.

Читайте также: США и Китай достигли консенсуса по ракетным пускам КНДР, - советник президента США
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Он тебя не слышит. Попробуй еще раз через Caps Lock.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Патьомкін, ми здогадуємося чому ти так нерівно дихаєш у бік "коня".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А з іншої сторони, як кажуть, дурень думкою багатіє...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нарушать международное право можно только рашке.
Ща,молекулы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
будут..лошадь..будут.а потом и изгойкой-срасеей займемся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А рашка значит со всеми посоветовались перед вводом войск в Украину? Лавров- идиот.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН Источник: http://censor.net.ua/n436614
Пристрелите эТУ бешаную лошадь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То что он идиот он и не отрицает. Требует принимать его таким как есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лошадь, що таке "односторонніх"? Ви просто зассяли дати відповідь і махаєте кулаками після бійки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Параша и на праздники со своим лицимерием и ложью не уймется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Засцяли с Америкой воевать.
Поэтому только 30 процентов за войну с Америкой.
А до этого было 80.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет"

А если будут? Орда рискнет ударить по США? Думаю, тогда будет отгребать со всех сторон, т.к. кому же Поднебесная свои товары продавать будет, если не ЕС и США? Сев. Корее и ГУЛАГ-ленду?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН (с)
Источник: http://censor.net.ua/n436614

И как всё это согласуется с вашими действиями на Добассе,в Крыму,а раньше-в Молдове и Грузии,лошадиная твоя рожа?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))) Стайня ерефіян говорить: так не можна воювати піндоси, так не чесно, у вас не були зав*язані руки і очі, а можна ми з початку почнемо, це не враховується....бла-бла-ба, гопота
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна..."

Двуликий анус, а кто регулярно накладывает вето на решения Совбеза ООН по КНДР ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы, сваей коленналоктевой позой, не саблаззззняйте, придурки рашистския!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Очень надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет ... " ©

героическая оборона Шайрата:
Лавров о словах Пенса про КНДР: "Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет" - Цензор.НЕТ 3364Лавров о словах Пенса про КНДР: "Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет" - Цензор.НЕТ 7851
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
67 лет - не шутки, вот уже и до деменции докатился. Да, Лаврушечка? Пора клизьму принимать и в постельку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бугаагагаг правая нога хуйла, думает с рашкой будет ктото чтото обсуждать после событий в Украине и в Сирии
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров о словах Пенса про КНДР: "Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти