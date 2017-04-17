EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  5037  61
Все про:Ирпень (145) Нацполиция (6938) ранение (1579) собаки (141) Национальная гвардия (1148)

 В Ирпене за замечание слишком громкой компании воина Нацгвардии ранили ножом в живот, его собаку зарезали, - полиция

Неравнодушный боец ​​Национальной гвардии Украины поздно вечером прогуливался со своим четвероногим другом и сделал замечание компании отдыхающих. В результате чего он с ножевым ранением в тяжелом состоянии находится в больнице, а собака от нанесенного ножевого ранения скончалась в ветеринарной клинике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Так, сегодня ночью в 00.10 часов в дежурную часть Ирпенского отдела полиции поступило сообщение от медицинского работника районной больницы о том, что к ним доставлен 25-летний житель Ирпеня с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ирпенские медики вымогали у женщины 1 200 долларов США за присвоение инвалидности, - полиция. ФОТО+ВИДЕО

Установлено, что 25-летний боец ​​Нацгвардии, поздно вечером выгуливая у дома свою собаку, сделал замечание компании молодых людей, которые громко отдыхали. Зато один из молодчиков сначала ударил ножом четверолапого, который встал на защиту своего хозяина, а затем нанес ножевое ранение в живот мужчине.

При проведении неотложных оперативных мероприятий сотрудники Ирпенского отдела полиции установили и задержали лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались молодые местные жители. Установлено, что ножевое ранение нанес один из парней, двое других - опрошенные работниками полиции в качестве свидетелей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе произошла стрельба из-за собаки, ранен мужчина, - Аброськин

В общем, в полицию Киевщины в течение суток поступили 4 сообщения о нанесение ножевых ранений, также более 100 сообщений о семейных ссорах. Во всех случаях конфликты и недоразумения возникали на почве употребления алкогольных напитков. По всем зарегистрированным фактам полиция области проводит соответствующие проверки.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лучше в "меланже" -смеси серной и азотной -она просто все прожигает, и почти моментально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше всего ткани человека растворяются в плавиковой кислоте. Концентрированная азотная при хорошем нагревании и большом избытке тоже растворяет неплохо. Очень болезненные ожоги оставляет муравьиная. Но, гораздо быстрее растворения человек умирает от болевого шока, после чего растворение - только лишняя трата реактивов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тем более, что чистильщикам удобнее щелочи использовать, либо труп сварить и на мясорубку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чомусь мені точнно така самісенька ідея прийшла... До чого б це?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора уже сгонять этих страждущих добровольно перемещенных в гетто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько же у нас в стране таких тварей. Лучшие украинцы на востоке воюют и погибают, защищая и это дерьмо в том числе, а эти на гражданке жируют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Боец Ноцгвардее храбро охранял забор на Банковой? А раньше служил в Беркуте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приз ;Найсмердючіший пук; за сьогодні по праву твій.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, Ирпень вообще быдлодром похлеще Борщаговки. Чтобы ходить и там, и там - надо хоть какое-то оружие в кармане иметь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему это двое других просто свидетели? за неоказание помощи, несообщение о преступлении у нас статей разве нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может действительно просто оборонялись от поддатого "блюстителя" с его питбулем ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бывали такие случаи. Но что-бы обороняющиеся втроем еще и нож в единственного нападающего воткнули - не слышал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бедная собачка. Всю компашку на фронт картошку под обстрелами чистить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рукопашка против ножа только в кино, тут пистолет нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот тебе и Христос Воскресе..Ироды.На ближнего.Родители самоустранились от воспитания своих чад..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Цензор пиарит нацгвардию. Это же вроде новый Беркут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не нужно было делать замечание пьяной кампании, можно было предположить что добром это не кончится
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
На собаку наверно понадеялся. Дурак, хоть бы животное пожалел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Действительно, а потом бы кто-то просто провожал твою дочь. Попробуй, предположи, чем бы это закончилось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что замечание изменит? только получишь по башке и потеряешь здоровье на ровном месте
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, кто его знает, как могло бы закончиться - по-разному реагируют. Во всяком случае отморозки с ножом заслуживают жесткого наказания. Может, надо было полицию вызвать. Но оставлять вот так... Плюс в этой ситуации, что те уроды получат наказание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нацгвардия это та что Порошенко охраняет, извините но к таким жалости никакой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы раньше написали "ранили воина Беркута", Цензор бы на смех подняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты нацгвардию (новых беркутцев- цепных псов порошенка) защищаешь, я посмотрю как ты их будешь защищать, когда они будут в людей стрелять, которые выйдут на майдан против режима порошенка.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
"кацгвардия" охраняет воров и преступников от справедливого народного гнева так что...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это всё последствия того, что граждане Украины единственные в Европе не имеют права на самооборону с помощью оружия, то есть они рабы беззащитные вне своего дома, вышел на улицу и не уверен вернёшься ли живым домой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"единственные в Европе"

Нос большой от брехни?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давно уже пора разрешить владение оружие, а то собаки только на колеса ссать могут и на нож кидаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это же Ирпень пипец..там же быдлятник всегда был. Плюс там в Ирпене вся шваль понаехавшая щас квартиры снимает.,от Киева 20 минут на маршрутке, но цены намного ниже чем в Киеве. ВОт и селица туда всякое днище, маршруточники быдлы, чернорабочие которые на 90% алкашня урыганная, нариков тоже хватает, даунбасня кацапско козломордая понаехала. Сука такое впечатление что 90Е в некоторых раёнах никуда и не уходили. С улыбкой смотрю рекламу типа дешовая недвига в Ирпене, типа все покупайте квартиру в Ирпене пипец как тут классно). Ага щас..уже бегу в этот гадюшник распиаренный маркетологами, только шуба заворачиваеца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там всегда был рассадник нариков и тупого бычья...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не зависит от района, идиоты дома не сидят и их можно встретить где угодно и если ты безоружный то твоя жизнь зависит только от их милости, а если настроение у них плохое, то прощайся с жизнью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну у нас в стране если бухим телам сделаешь подобное замечание то всегда нарвешься на хамство и быкование, и вполне вероятно и ножом могут пырнуть,быдла у нас много
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Ирпене за замечание слишком громкой компании воина Нацгвардии ранили ножом в живот, его собаку зарезали, - полиция
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти