 В Ирпене за замечание слишком громкой компании воина Нацгвардии ранили ножом в живот, его собаку зарезали, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.
Так, сегодня ночью в 00.10 часов в дежурную часть Ирпенского отдела полиции поступило сообщение от медицинского работника районной больницы о том, что к ним доставлен 25-летний житель Ирпеня с проникающим ножевым ранением брюшной полости.
Установлено, что 25-летний боец Нацгвардии, поздно вечером выгуливая у дома свою собаку, сделал замечание компании молодых людей, которые громко отдыхали. Зато один из молодчиков сначала ударил ножом четверолапого, который встал на защиту своего хозяина, а затем нанес ножевое ранение в живот мужчине.
При проведении неотложных оперативных мероприятий сотрудники Ирпенского отдела полиции установили и задержали лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались молодые местные жители. Установлено, что ножевое ранение нанес один из парней, двое других - опрошенные работниками полиции в качестве свидетелей.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
В общем, в полицию Киевщины в течение суток поступили 4 сообщения о нанесение ножевых ранений, также более 100 сообщений о семейных ссорах. Во всех случаях конфликты и недоразумения возникали на почве употребления алкогольных напитков. По всем зарегистрированным фактам полиция области проводит соответствующие проверки.
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Нос большой от брехни?
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