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 В Турции после референдума решили продлить режим чрезвычайной ситуации

Турция намерена продлить длящийся почти девять месяцев режим чрезвычайной ситуации после проведения в стране референдума о поправках к конституции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщает в понедельник телеканал NTV.

По информации телеканала, это решение о необходимости продлить режим ЧС, судя по всему, приняли в Совете национальной безопасности страны.

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Режим ЧС Турция ввела после попытки военного переворота. Она была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, но планы мятежников провалились. Анкара обвиняет в организации переворота мусульманского богослова Фетхуллаха Гюлена, который в настоящий момент проживает на территории США.
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Дальше по знакомому сценарию -
- поджог Рейхстага турецкого парламента
- запрет всех политических партий
фюрер Эрдоган всегда прав ... ну и т.д ...
Уже было ...
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Уже всё увидели - прошлогодний цирк с "неудавшимся переворотом" всё прекрасно показал ...
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Прочитайте и постарайтесь меня понять и не пишите больше бреда.
Нашей планетой управляют не президенты.Не Эрдоган не Ху.ло,не Меркель и даже не Трамп.
Нашей планетой уже давно управляют КОРПОРАЦИИ.Они назначают и свергают правителей.И назначают тех кто не будет мешать их работе.Потому хозяин Кока-Колы той же,или Мерседеса гораздо могущественее любого президента,потому что эти корпорации ТРАНСНАЦИОАНАЛЬНЫЕ.И в отличии от президента одной страны,они имеют свои анклавы в ЛЮБОЙ СТРАНЕ.И могут дергать там за нужные им ниточки.
А так как экономика Турции плотнейшим образом внедренна в мировую экономику,то и Турцией так же управляют те же корпорации,коих здесь....От заводов Мерседес до Нестле,включая и банковскую систему.Посему никогда те 30 миллиардеров которые проживают в том же Стамбуле не дадут Эрдогана никакой возможности что либо радикально поменять.
Так что как говорится -не парьтесь.))).Не будет в Турции никакого тоталитаризма ислама и прочего.Эрдоган так же подчинен корпорациям как и остальные.
Реально только Ким Чен Ыр этот относительно свободен от них.Лучше им займитесь короче)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Турции после референдума решили продлить режим чрезвычайной ситуации
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