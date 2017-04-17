 Россиянку, разыскиваемую Интерполом за терроризм, задержали в "Борисполе"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы,
"30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получение статуса беженца", - говорится в сообщении.
По данному факту сообщено в Укрбюро Интерпола в г. Киеве и СБУ.
Гражданке были разъяснены требования действующего законодательства Украины и вручена памятка "Информация для лиц, прибывших на законных основаниях в Украину с целью быть признанными беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине".
Женщина вместе с детьми передана сотрудникам Нацполиции.
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треба так:
жительку однієї країни, яку розшукує одна міжнародна організація за дещо, затримали в одному з аеропортів
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Не смешите народ, да полисы только от незнания шо с детьми делать от ее шарахнутся на другой край Киева..Максимум подписка с регистрацией раз в неделю или как там инструкция гласит
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