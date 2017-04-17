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 Политика Украины
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Все про:Борисполь (462) задержание (5514) Интерпол (358)

 Россиянку, разыскиваемую Интерполом за терроризм, задержали в "Борисполе"

В понедельник, 17 апреля, в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Амман-Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданку России, которая находится в международном розыске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы,

"30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" УК Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получение статуса беженца", - говорится в сообщении.

По данному факту сообщено в Укрбюро Интерпола в г. Киеве и СБУ.

Гражданке были разъяснены требования действующего законодательства Украины и вручена памятка "Информация для лиц, прибывших на законных основаниях в Украину с целью быть признанными беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине".

Женщина вместе с детьми передана сотрудникам Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разыскиваемого Интерполом российского мошенника задержали в "Борисполе"
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прикольно. зато по Украине она прекрасно передвигается.
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текст прочти баламут, да ещё, созрел ли ответ людям давать за преждние феики, то что ты из породы - всё плохо и всё пропало, это ясно, но что ты ведёшь себя как тряпка, это только минус в добавку.
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Якщо запит в Інтерпол зробила нарасія - треба максимально затягти процес , не видавати кацапам та відпустити на волю..
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задержали гражданку ставим гражданина любой страны, который не согласен кремлеботами или сопротевляетса рассеиской пропоганде (сколько рашка выдвинула обвынение, тем кто помогает Украине как добровольцы), которая находится в международном розыске. Так что тут не так уж просто всё.
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Как параша фабрикант дела под статью терроризм мы видим на примерах Синцова да и многих наших ребят. Похоже и здесь не обошлось без фсбешной лапши .
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как только не извратишься,шоб из дурдома сбежать...станешь и йорданкой,и из украины ненавистной лететь будешь...
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хто ж так пише секретні повідомлення? майже все відкрите, окрім ім'я!
треба так:
жительку однієї країни, яку розшукує одна міжнародна організація за дещо, затримали в одному з аеропортів
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Женщина прилетела в Киев из Аммана. Интерпол объявил ее в розыск по запросу московии.Уже это факт должен настораживать.
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И шо, кто то верит, что мать с четырьмя несовершеннолетними будут закрывать?
Не смешите народ, да полисы только от незнания шо с детьми делать от ее шарахнутся на другой край Киева..Максимум подписка с регистрацией раз в неделю или как там инструкция гласит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссиянку, разыскиваемую Интерполом за терроризм, задержали в "Борисполе"
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