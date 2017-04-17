 Следком РФ возбудил дело о "похищениях" украинскими силовиками российских "волонтеров", сотрудничавших с боевиками "ДНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
"Следователями управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела о похищении граждан РФ сотрудниками украинских силовых структур, в действиях которых следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 210, ст. 126, ст. 127.1 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, похищении человека, торговля людьми), получены дополнительные сведения о похищении граждан Российской Федерации участниками указанного преступного сообщества в период с 2014 по 2015 гг. с целью последующего необоснованного привлечения российских граждан к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В Следкоме РФ сообщили, что в декабре 2014 года на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области, "сотрудники украинских спецслужб совершили похищение 36-летнего гражданина Российской Федерации, который не принимал никакого участия в конфликте на юго-востоке Украины, а приехал на территорию Донецкой области Украины в качестве волонтера для оказания помощи в восстановлении производства в Донецкой народной республике".
Также российские следователи заявили о задержании вблизи поселка Еленовка Донецкой области "волонтеров российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "СВОИХ НЕ БРОСАЕМ", среди которых в том числе находились российские граждане".
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так что следком идет тундрой)
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удара Трампом томагавками - по авиабазе в Сирии?
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Ночь.....Холод......Одиночество....Бесцельность.....
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А все этот никому не нужный безвиз с кацапией , лазит себе всякая шелупонь , как к себе домой.
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А чего нет
имеет к ним такое же отношение,как и арестам ихтамнетов в Украине
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