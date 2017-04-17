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Все про:агрессия (1202) похищение (1223) Россия (69981) Донбасс (14123) Следком РФ (156)

 Следком РФ возбудил дело о "похищениях" украинскими силовиками российских "волонтеров", сотрудничавших с боевиками "ДНР"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело "по фактам похищений российских граждан украинскими силовиками".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

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"Следователями управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в ходе расследования уголовного дела о похищении граждан РФ сотрудниками украинских силовых структур, в действиях которых следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 210, ст. 126, ст. 127.1 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе, похищении человека, торговля людьми), получены дополнительные сведения о похищении граждан Российской Федерации участниками указанного преступного сообщества в период с 2014 по 2015 гг. с целью последующего необоснованного привлечения российских граждан к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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В Следкоме РФ сообщили, что в декабре 2014 года на блокпосту, расположенном вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области, "сотрудники украинских спецслужб совершили похищение 36-летнего гражданина Российской Федерации, который не принимал никакого участия в конфликте на юго-востоке Украины, а приехал на территорию Донецкой области Украины в качестве волонтера для оказания помощи в восстановлении производства в Донецкой народной республике".

Также российские следователи заявили о задержании вблизи поселка Еленовка Донецкой области "волонтеров российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "СВОИХ НЕ БРОСАЕМ", среди которых в том числе находились российские граждане".

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... НЕЗАКОННО пересекли границу...
так что следком идет тундрой)
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ПАРАШКА С ТАКИМ БЫ ВОЗМУЩЕНИИ написала бы что ФБР на территории СШа "похитили" "волонтера" ИГИЛ, террористов Алькаида.. КНДР
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Это майора РФ Старкова что-ли вспомнили кого поймали с камазом боеприпасов? волонтер типа ))))))))))))))))))))
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Они попали на территорию Украины не через официальный пункт пропуска и находились там незаконно. И вообще ихтамнебыло, и можно понадеяться, что теперь уже и вправду ихтамнет.
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Козломордые, а слабо открыть дело по факту
удара Трампом томагавками - по авиабазе в Сирии?

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Как представлю эти несчастные, сбитые с толку тамагавки, которые растерянно летят.....
Ночь.....Холод......Одиночество....Бесцельность.....
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Надо возбудить дело. о незаконном пересечении границ гражданами рф.
А все этот никому не нужный безвиз с кацапией , лазит себе всякая шелупонь , как к себе домой.
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Примерно так же и за то же судили торнадовцев. Одна школа, и, возможно, одна контора.
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Так один маленький вопрос; КТО ЭТИХ ПЕДЕРАСТОВ ПРОСИЛ КОМУ ТО ПОМОГАТЬ ИЛИ ХУЙЛО ПРИКАЗАЛО?
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А у этих ,,волонтеров,, не было при себе гуманитарного оружия,гуманитарной наркоты и прочих причиндал из военторга?
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Всі работнічкі воєнторга підлягають утилізації.
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А Следком рф по поводу песчаных буоь на Марсе не возбуждался ?
А чего нет
имеет к ним такое же отношение,как и арестам ихтамнетов в Украине
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Явно вони всі там в мацкве несповна розуму...
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Тормознутый следком какойта ... - "похищали" в 2014-15 годах , а "возбудился" он только щас ?
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Не принимал никакого участия в теракте - просто провода к бомбе припаивал.
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В оккупированном Донецке шахтеры готовят акцию протеста - разведка http://glavred.info/zhizn/bunt-v-dnr-v-donecke-shahtery-gotovyat-akciyu-protesta-razvedka-430672.html
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Следком РФ просто перевозбудился. Это бывает при излишнем рвении и недостатке серого вещества.
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Хера се, скоро кацапи будуть вимагати компенсації за свої підбиті танки і БМП.
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Вот если бы Гитлер в своё время также возбуждал уголовные дела против военных антигитлеровской коалиции за "применение запрещенных средств и методов ведения войны", то это было бы куда менее мерзко по сравнению с тем, что позволяют себе сегодня ублюдочные кацапы. Гитлеровцы реально были честнее даже в своих изуверствах.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСледком РФ возбудил дело о "похищениях" украинскими силовиками российских "волонтеров", сотрудничавших с боевиками "ДНР"
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