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Все про:Мариуполь (4042) Нацполиция (6938) собаки (141) стрельба (2304) Донецкая область (3997) Аброськин (359)

 В Мариуполе произошла стрельба из-за собаки, ранен мужчина, - Аброськин

В воскресенье вечером в Мариуполе произошла стрельба на улице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Воскресенье, вечер, Мариуполь, Светлое Воскресение Христово. Мужчина 1989 года рождения выгуливает свою собаку на площадке возле дома. Там стоит автомобиль, на колесо которого животное решила справить нужду. Владельцу машины это не понравилось. И решил он "наказать" собаку - вытащил травматическое оружие и прицелился в животное. Хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава", - написал Аброськин.

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"Пожалуй, еще утром этот "охотник" был в церкви, где святые отцы проповедовали любовь к ближнему своему. А уже вечером любовь к людям "прошла" и победила "тяга к чистоте", - добавил руководитель Нацполиции Донетчины.

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Так стрельба из за мариупольско-дамбасско собаки, которая ранена теперь произошла?
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PS. Хотя правильно было бы писать: в перестрелке свиней собака не пострадала.
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Одессіт, сбєжавший от хунті в Москву, а чєм ти от маріупольчан, нє сбєжавшіх от войни лучшє?
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Собак люблю , сам собачник.. Але ця новина - яскравий приклад професійності пана отброськіна..
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какашки в пакетик на улице после них собираешь ?
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Не хилое название.... читаю....В Мариуполе произошла стрельба из-за собаки,
ранен мужчина - Аброськин.
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Суку не поделили.
Хорошая дальнобойность.
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Там еще запятая есть перед тире . А на слух таки да прикольно получается .
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Раньше когда-то стрелялись из-за женщин...
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Владелец собаки - тоже получил по заслугам.
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Хозяин собаки наверное то же был в церкви. Там ему и внушили любовь к людям.
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Собачникам нужно смотреть, куда гадят их собачки. Засрали уже все детские площадки. И попробуй что сказать - загрызут. Причем именно хозяева собачек.
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Ну, вы же, двуногий скот, засираете всю природу, что несоизмеримо с тем, что делают собаки.
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Двуногий скот тут только тот, кто без уважения относится к чужому имуществу, в данном случае, машине, и тот, кто его защищает. Хорошо, собака не пострадала.
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вытащил травматическое оружие и прицелился в животное. Хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранениеИсточник:http://censor.net.ua/n436608

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Чиво-чиво?О_о Вытащил травмат,а сделал огнестрел??Это как?
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это переделанный травмат, возможно. а там кто его знает, шо несёт это чмо.
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Почему нельзя было написать-достал переделаный травмат?))))
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Вы меня спрашиваете? думаю, шо написали со сказанного. аброськин - знатный грамотей.
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А травмат по вашему не порох использует для стрельбы? Вся разница в том что прилетает резина, а не свинец.
Тут еще не понятно кто не прав. Почему собака писала в неположенном месте? Собака писала в наморднике или без? Когда собака писала она пыталась отгрызть ногу владельцу машины? Травмат официальный или нет, если да то по какому поводу выдан? Почему владелец собаки оказался бытрее пули и тд. и тп.
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Танкист, травмат-это огнестрельное оружие, поэтому и ранение огнестрельное. Просвещайся:
Огнестре́льное ору́жие - кинетическое оружие, в котором для разгона и выбрасывания снаряда (мины, пули) из канала ствола используется сила давления газов, образующихся при сгорании метательного взрывчатого вещества (пороха) или специальных горючих смесей. Сочетает в себе средство непосредственного поражения (артиллерийский снаряд, мина, пуля) и средство метания их к цели (пушка, миномёт, пулемёт и др.).
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Пройдя 2 войны и стреляв почти из всех видов оружия,я наверно чего-то не знал про травматы)))))))
Тоесть тебя не смущают общие названия опужия,типа травматическое,огнестрельное...Не?)))Я то думал это как то связано )))))
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Еще раз, теперь даю ссылку: https://ru.wikipedia.org/wiki/Огнестрельное_оружие
И еще. Если я достану пулю из метала и вставлю вместо нее грубо кусок резины, то получившийся боеприпас и оружие для его отстрела не станут какими-то другими, а останутся ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ.
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Граждане не обсыкайте колеса, и собакам своим не позволяйте. Могут и из гранатомета шмальнуть. Времена непростые.
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бегло прочитав *...ранен мужчина Амброськин* сначала обрадовался, но к сожалению ето только мечты...
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ДЛЯ НАЧАЛА ЭТО БЫДЛО НАДО ОТПИ*ДЕТЬ, ВСЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЗЖЕ.
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Кого из них - водителя, собачку, или хозяина обсыкателя?
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Интересно, а если бы собака насцала на колесо любимого "Бюика" Аброськина,
он бы за это дал конХфету пёсику,
а хозяина наградил бы именным оружием?
Или всё было бы так же как в описаном случае,
с одним исключением -сначала бы целился в хозяина, а потом в собаку, а?
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В Мариуполе произошла стрельба из-за собаки, ранен мужчина, - Аброськин обмануло название, думал из-за собаки ранен отброскин "Пожалуй, еще утром этот "охотник" был в церкви, где святые отцы проповедовали любовь к ближнему своему. А уже вечером любовь к людям "прошла" и победила "тяга к чистоте", - добавил руководитель Нацполиции Донетчины.Источник:http://censor.net.ua/n436608а был ли копытоотброскин в церкви перед тем как избивать ветеранов ато? и что в его прогнившей душонке в тот момент победило...........
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ну какой же отброскин мужчина? тоже придумаете...
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Всі питання потрібно було ставити господареві собаки, а не відстрілювати тварину. Неадекватна поведінка у цього водія, ну візьми і обосси собаку, якщо вона на колесо машини нассала, пощастило йому, що у господаря собаки з собою вогнепалу не було, а то б машина могла залишитися сиротою.
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А може собачнику пощастило що у автовласника простий травмат був.

Ссоры на дороге могут привести не только к скандалу, но и к смерти. Это доказывает следующая история. 41-летний Джейсон Патрик Наска и 23-летний Николас Аллен Стрейндж поссорились на выезде с парковки около супермаркета. Вскоре ссора вышла из-под контроля, и Джейсон, имевший лицензию на ношение оружия, достал его и выстрелил в Николаса, убив его наповал. Видимо, осознав, что натворил, Джейсон тут же навел ствол на себя и произвел смертельный выстрел. По словам следователей, ранее мужчины никогда не встречались, серьезных неприятностей автомобилям друг друга не причинили - просто Джейсон действовал импульсивно под влиянием момента.
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Власник машини буде в будь-якому випадку відповідати за свої дії, то, що тварина напаскудила на колесо його машини не привід діставати зброю і цілиться в нього, вона загрозу його життю не уявляла. А то, що він вистрілил і заподіяв цим шкоди хазяїну собаки, вже робить його винним.
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не исключено, что собачка обссыкает колесо систематически. Если так, то я стрелка понимаю...На меня во время утренней пробежки в прошлом году повадилась ежедневно бросаться шавка породы такса. Хозяйка шавки умыла руки и решила не вмешиваться в эти инциденты. Я несколько раз объяснил ей, что агрессивное животное должно ходить по городским улицам в наморднике и на поводке. Но хозяйке это было по барабану. Тогда во время очередной атаки я поднял с земли несколько камешков и устроил собачке утро стрелецкой казни. Тепер завидев меня за полкилометра тетя очень шустро хватает свою таксу за ошейник и цепляет на нее поводок. К сожалению, не всегда здравый смысл и разумные аргументы имеют влияние на таких вот собаководов. В таких случаях единственный способ достучаться до их здравомыслия можно лишь предприняв радикальные меры
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хозяина машины опустить и обоссать. пипец какой-то
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Термінова потрібна легалізація короткоствола.
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как дорожки лучше делать там, где их до того ножками протаптывают, то так и тут - легче принять закон о "законности обсыкания собаками и кошками колес и машин"..чем потом лечить хозяев машин и животных..Это ж будет и работа для депутатов, и "законно обоссаные машины"..
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Опупел бы он если бы на моего пукалку свою направил была бы статья "Пес обоссал машину и откусил руки водителю"
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И ты бы сел в тюрьму, а собаку твою усыпили. И правильно сделали - чужую собственность надо уважать. Жаль, что из-за твоей тупизны пострадает собака.
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Хазяїн авто повинен розуміти,,шо якщо його тєлєга знаходиться на вулиці,то її можуть обкакати птахи,обпісяти собаки і тд.
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Хозяин собаки должен следить за своей собакой. А здесь вполне могло быть как-то так: "Гыыы, давай абассы его машину, гыыы"
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Кобели любят метить территорию,и намордник не поможет.
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А в мене котик любить мітити куртки гостей і пацієнтів. Досвідчені гості тупо відразу беруть кота на руки і не відпускають, доки не прийде час виходити.
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а если в заголовке сообщения убрать запятую и тире то прикольно получается
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Коли я приїжджаю до мами, то завжди ставлю на ніч машину в подвір'ї. На ніч песика Бадді мама завжди відпускає погуляти по двору.. На ранок - одна , або й всі колеса автівки помічені Бадді.. Якось і не думав від цього стріляти кого-небудь - нічого, крім усмішки цей собачий інстинкт не викликає..
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надо еще всех соседей, чьи коты на капоте греются пострелять. сейчас сижу и обдумываю такой вариант
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Тока попробуй! Кот- животное полезное! (почти цитата).
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это очень актуальное замечание. Особенно если машина черная, эти царапины..аааа !!!
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да чего там собаки
Хозяева собаки то же могут обоссать и не только телегу, а и самого хозяина телеги.
Потому что нечего по улицам ходить.
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Расслабон кто-то поймал. Это- хреново. Ни хрена себе! Давненько я такого о Мариуполе не читал. Небось собачка- или чиа-хуа, или той-терьер. И в попу пьяный стрелок. Вспоминаю, как писали о бультерьере, в подземном переходе, которому 2 мента не понравились. В него всадили весь рожок калаша 5,45 мм. А он- атаковал и атаковал! Из "макарки" тока остановили. Вот бы на такого он нарвался.
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Тебе сказку рассказали. Или ни один патрон из автомата в собаку не попал. Ну и да, останавливающее действие пистолетной пули - больше. Но даже одного-двух попаданий из автомата будет достаточно.
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Это рассказали не мне, а тогда- всему Союзу ССР. Это в Мацковском комсомольце писали, в 1991-м.
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Ничего смешного между прочим. Нормальные правила цивилизованного общежития. Завел животное следи что бы оно не гадило . Так ты еще и хозяев кошечек , которые устраивают кошкины приюты в квартире оправдаешь. Завел животное значит убирай в подъезде.
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Я- о факте стрельбы в Мариуполе, прежде всего. А коты дворовые у меня- умнейшие. В подъезд- ни шагу!
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отброськин занялся собачими отбросами. ну здесь он как у себя дома.
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Андрей шевченко ты хоть представляешь что такое всадить в собаку рожок 5,45 калибра?? Это клочки шерсти - все что останется, скорее всего не попали... А сука что не одела пса на поводок получила по заслугам, хотя и водитель был не прав что изначально целился в пса - нужно было сразу целиться в суку
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Я- не представляю! Пишу то, что прочитал. Вот за это- отвечаю. У мента одного- рожок закончился. Партнер выручил из пистоля.
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Був би я дебілом- у старенької сусідки вже давно б її песика не було. Бо щойно він бачить що я їду, він тут же радісно біжить і обсцикає заднє ліве колесо.
Я з усмішкою його матюкаю і намагаюся облити малу падлюку ;миргородською; з пляшки.

Це при тому, що грішу я відстрілом бродячих неадекватних і крадучих домашню птицю шавок.
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Я за то,что хозяева опасных для людей пород собак ,были поставлены на учёт в МВД с генетическим материалом их животных,как и владельцы разрешений на оружие,имели страховку на случай причинения вреда окружающим.А хозяин собаки в данном случае закрыл амбразуру ненависти своим телом..
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мусорская падаль отброскин скот и подонок, покрывающий своего собрата,
доставшего травмат и без причины выстрелившего в человека более одного раза,
к чему приплетать собаку ?
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Вот почему у нас нельзя давать огнестрел, будут стреляться не для защиты, а для выяснения отношений. Пока это травмат - обошлось больничкой, а иначе пойдут трупы и подстреленные по пьяни прохожие, или спорщики в очереди за место.
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Если собака не на веревке и без намордника подбегает к тебе (а человек с травматом очевидно был возле автомобиля), то у тебя есть веский повод опасаться за свое здоровье или жизнь.
Глядя на некоторых псарей иногда думаешь, что бешенство не всегда смертельно, некоторые живут с ним всю свою никчемную жизнь. И если сломать хребет бешенному псу могут многие, то перспектива долго лечить потом бешенство - не самая приятная.
Таким образом, человек с травматом был вынужден защищать свое здоровье или даже жизнь, а неадекватный псарь должен как минимум, компенсировать человеку моральный ущерб и материальный - патроны для травмата не 5 грн стОят, а если и 5 - дело принципа.
Полиция ОБЯЗАНА штрафовать псарей за нарушение правил выгула животных, вот, кто виновник этого инцидента!
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Да? Как интересно. Тока владелец собаки прикрывал собой животное, верно? В свете этого- опасаться за жизнь, у стрелка- никаких оснований. Разве не так?
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Псарь натравил пса, желая как минимум, напугать человека, потом , увидев оружие, начал пытаться помешать сделать точный выстрел.
"Животное" представляло опасность для человека, "прикрывать" неадекват ОБЯЗАН был поводком и намордником!
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Ну, это ваша версия. Не более того. В заметке об этом- ни на полслова. А то, что стрелок аж дважды всадил- это интересно! Скока же он всего раз стрелял??? А всё просто- бухой он был, в синюю попу. Оно и всё. Хотя об этом- в заметке тоже ничего не сказано.
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Владельцу машины - респект ! Всё правильно сделал ...
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Достаточно было завести двигатель, чтобы животное обошло машину стороной.
Владелец машины не может совладать с тем, что у него есть огнестрел - ищет любой повод.

Он бы и в воробья на капоте всадил бы всю обому.
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Ну пойдут трупы, значит, пойдут - они уже идут,
причем выяснять отношения начинают первыми как раз депутаты типа Пашинских.

Что там за колесо было, на которое собиралась цыкнуть собака ?
Небось, Рейндж-Ровера или Гелендевагена - водитель Ланоса бы за ствол не хватался.
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Какая разница, колесо чего? Детской коляски, например!
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А такая разница, что владелец дорогого джипа так и рвется показать силу и безнаказанность.

У него сносит крышу от наличия ствола и концов где-нибуть в прокуратуре.
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Цікво, якби песик зробив пі-пі на колесо броньовика Дона Петькі Рошена, які б були наслідки для собачника?..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Мариуполе произошла стрельба из-за собаки, ранен мужчина, - Аброськин
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