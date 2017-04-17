 В Мариуполе произошла стрельба из-за собаки, ранен мужчина, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Воскресенье, вечер, Мариуполь, Светлое Воскресение Христово. Мужчина 1989 года рождения выгуливает свою собаку на площадке возле дома. Там стоит автомобиль, на колесо которого животное решила справить нужду. Владельцу машины это не понравилось. И решил он "наказать" собаку - вытащил травматическое оружие и прицелился в животное. Хозяин прикрыл собой собаку и получил огнестрельное ранение левого плеча и левого тазобедренного сустава", - написал Аброськин.
"Пожалуй, еще утром этот "охотник" был в церкви, где святые отцы проповедовали любовь к ближнему своему. А уже вечером любовь к людям "прошла" и победила "тяга к чистоте", - добавил руководитель Нацполиции Донетчины.
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ранен мужчина - Аброськин.
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Хорошая дальнобойность.
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Чиво-чиво?О_о Вытащил травмат,а сделал огнестрел??Это как?
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Тут еще не понятно кто не прав. Почему собака писала в неположенном месте? Собака писала в наморднике или без? Когда собака писала она пыталась отгрызть ногу владельцу машины? Травмат официальный или нет, если да то по какому поводу выдан? Почему владелец собаки оказался бытрее пули и тд. и тп.
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Огнестре́льное ору́жие - кинетическое оружие, в котором для разгона и выбрасывания снаряда (мины, пули) из канала ствола используется сила давления газов, образующихся при сгорании метательного взрывчатого вещества (пороха) или специальных горючих смесей. Сочетает в себе средство непосредственного поражения (артиллерийский снаряд, мина, пуля) и средство метания их к цели (пушка, миномёт, пулемёт и др.).
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Тоесть тебя не смущают общие названия опужия,типа травматическое,огнестрельное...Не?)))Я то думал это как то связано )))))
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И еще. Если я достану пулю из метала и вставлю вместо нее грубо кусок резины, то получившийся боеприпас и оружие для его отстрела не станут какими-то другими, а останутся ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ.
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он бы за это дал конХфету пёсику,
а хозяина наградил бы именным оружием?
Или всё было бы так же как в описаном случае,
с одним исключением -сначала бы целился в хозяина, а потом в собаку, а?
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Ссоры на дороге могут привести не только к скандалу, но и к смерти. Это доказывает следующая история. 41-летний Джейсон Патрик Наска и 23-летний Николас Аллен Стрейндж поссорились на выезде с парковки около супермаркета. Вскоре ссора вышла из-под контроля, и Джейсон, имевший лицензию на ношение оружия, достал его и выстрелил в Николаса, убив его наповал. Видимо, осознав, что натворил, Джейсон тут же навел ствол на себя и произвел смертельный выстрел. По словам следователей, ранее мужчины никогда не встречались, серьезных неприятностей автомобилям друг друга не причинили - просто Джейсон действовал импульсивно под влиянием момента.
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Хозяева собаки то же могут обоссать и не только телегу, а и самого хозяина телеги.
Потому что нечего по улицам ходить.
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Я з усмішкою його матюкаю і намагаюся облити малу падлюку ;миргородською; з пляшки.
Це при тому, що грішу я відстрілом бродячих неадекватних і крадучих домашню птицю шавок.
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доставшего травмат и без причины выстрелившего в человека более одного раза,
к чему приплетать собаку ?
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Глядя на некоторых псарей иногда думаешь, что бешенство не всегда смертельно, некоторые живут с ним всю свою никчемную жизнь. И если сломать хребет бешенному псу могут многие, то перспектива долго лечить потом бешенство - не самая приятная.
Таким образом, человек с травматом был вынужден защищать свое здоровье или даже жизнь, а неадекватный псарь должен как минимум, компенсировать человеку моральный ущерб и материальный - патроны для травмата не 5 грн стОят, а если и 5 - дело принципа.
Полиция ОБЯЗАНА штрафовать псарей за нарушение правил выгула животных, вот, кто виновник этого инцидента!
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"Животное" представляло опасность для человека, "прикрывать" неадекват ОБЯЗАН был поводком и намордником!
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Владелец машины не может совладать с тем, что у него есть огнестрел - ищет любой повод.
Он бы и в воробья на капоте всадил бы всю обому.
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причем выяснять отношения начинают первыми как раз депутаты типа Пашинских.
Что там за колесо было, на которое собиралась цыкнуть собака ?
Небось, Рейндж-Ровера или Гелендевагена - водитель Ланоса бы за ствол не хватался.
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У него сносит крышу от наличия ствола и концов где-нибуть в прокуратуре.
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