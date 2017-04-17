 В Херсонской ОГА разработали проектную документацию по обустройству КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Об этом рассказал журналистам глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Два с половиной миллиона людей, которые ежегодно проходят через эти пункты пропуска, нуждаются в сервисных услугах. Элементарно, комнаты матери и ребенка, аптека, неотложная скорая помощь, и так далее. Кроме того, нам нужно упростить транспортное сообщение, чтобы люди спокойно могли планировать пересечение (админграницы - Ред.) и не получать дискомфорта от того, что они попадают из оккупированной территории на свободную территорию. Здесь должна быть территория свободы, и эта свобода должна быть обеспечена определенным сервисом", - отметил Андрей Гордеев.
Также он сообщил, что данные постройки будут сооружены из современных материалов, но это временная необходимость.
"Что касается временных неудобств в виде политиканских проектов и оккупационных амбиций некоторых политиков, так это все временно, оно сгинет со временем. И мы сможем спокойно потом эти все КПВВ разгородить, эти колючие проволоки снять. И на крымских улицах петь гимн Украины", - убежден глава Херсонщины.
Как сообщалось, 16 апреля на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе с Крымом священнослужители Украинской православной церкви Киевского патриархата передали в Крымскую епархию УПЦ КП "благодатный огонь", привезенный из Иерусалима.
Ранее в Министерстве по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили о необходимости оборудования Контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом. В том числе предполагается создать Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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Тогда Бжезинский еще пару статей накатает про то, что оккупанты, захватившие Крым имеют полное право решать вопросы чей Крым.
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