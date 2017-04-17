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 Политика Украины
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Все про:граница (2913) Крым (19505) Херсонщина (638) пункт пропуска (283)

 В Херсонской ОГА разработали проектную документацию по обустройству КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

На Херсонщине разработали проектную документацию и выделили землю для обустройства сервисных зон на пропускных пунктах на административной границе с аннексированным Крымом. В ближайшее время ожидается решение от Кабинета министров Украины о выделении средств.

Об этом рассказал журналистам глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Два с половиной миллиона людей, которые ежегодно проходят через эти пункты пропуска, нуждаются в сервисных услугах. Элементарно, комнаты матери и ребенка, аптека, неотложная скорая помощь, и так далее. Кроме того, нам нужно упростить транспортное сообщение, чтобы люди спокойно могли планировать пересечение (админграницы - Ред.) и не получать дискомфорта от того, что они попадают из оккупированной территории на свободную территорию. Здесь должна быть территория свободы, и эта свобода должна быть обеспечена определенным сервисом", - отметил Андрей Гордеев.

Также он сообщил, что данные постройки будут сооружены из современных материалов, но это временная необходимость.

"Что касается временных неудобств в виде политиканских проектов и оккупационных амбиций некоторых политиков, так это все временно, оно сгинет со временем. И мы сможем спокойно потом эти все КПВВ разгородить, эти колючие проволоки снять. И на крымских улицах петь гимн Украины", - убежден глава Херсонщины.

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Как сообщалось, 16 апреля на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Чонгар" на административной границе с Крымом священнослужители Украинской православной церкви Киевского патриархата передали в Крымскую епархию УПЦ КП "благодатный огонь", привезенный из Иерусалима.

Ранее в Министерстве по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили о необходимости оборудования Контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом. В том числе предполагается создать Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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Сеню Яценюка зовите, он спец по этим проектам.
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Оборудовать пропускные пункты там, где нужно копать противотанковые рвы = в этом вся суть барыги-пораженки.
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Даже границу границей назвать не могут. Вот в чем глупость ситуации.
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Зачем там КПП ставить и еще деньги тратить? Там линия фронта, по всем военным законам должна быть обустроена рвами и минными полями...
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увесь ідиотизм ситуації - там треба посилити перекриття лінії розмежування з окупантом, покращити умови життя і перебування всіх силових структур ( ЗСУ, добробатів, поліції, СБУ) - налагодити транспорт, логістику, забезпечення для них. А для тих, хто так рветься до окупованого Криму - жодних покращень не повинно бути . Кримчани, що виїздять з Криму Мусили б здавати на зберігання свої папірці видані окупантами ( типу паспорт і тп). Закордонний паспорт з чіпом для кримчан і лугандонців бажано щоб відрізнявся кольором обкладиники.
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Для полного умиротворения паРашкостанцев хорошо было бы границу называть не административной, а воображаемой линией, где небо сходится с землей, оккупированный Крым называть не аннексированным, а освежённым. Неплохо бы на этих пунктах ввести должность штатного целователя въезжающих и выезжающих крысчан. Онижелюди и мышебратья.
Тогда Бжезинский еще пару статей накатает про то, что оккупанты, захватившие Крым имеют полное право решать вопросы чей Крым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Херсонской ОГА разработали проектную документацию по обустройству КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом
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