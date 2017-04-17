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 Политика Украины
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Все про:героизм (148) Горловка (2658) депутат (2868) убийство (4840) Фирсов (90)

 Сегодня годовщина гибели Героя Украины, горловского депутата Рыбака

Сегодня годовщина гибели Героя Украины, патриота Донбасса, депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook народный депутат VII и VIII созывов парламента Егор Фирсов. Приводим его текст полностью.

"...помню 21 февраля 2014 года мы с Алексеем Митасовым укрепляли разрушенную баррикаду прямо возле памятника Лобановскому.

Когда мы тащили к баррикаде какую-то огромную и тяжелую штуку, к нам на помощь пришел Владимир Рыбак с Александр Ярошенко. Мы встретились прямо в центре Европейской площади. Я знал что Володя на Майдане, но все же не ожидал его увидеть, был очень рад. Мы переговорили и разошлись работать дальше.

Кажется, с тех пор я его не видел. Вновь вспомнил о Володе, только когда узнал, что его похитили сепаратисты. Он защищал флаг Украины, который хотели снять со здания Горловского городского совета. За этот поступок он заплатил жизнью.

Владимир Рыбак проявлял храбрость, отвагу и героизм именно тогда, когда был больше всего нужен своей большой и малой Родине.

Слава Героям! Владимиру Рыбаку, Николаю Березовому, Юрию Матущаку и всем патриотам, кто отдал свою жизнь за Украину.

Герои не умирают!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К похищению причастны не только сепаратисты, но и городская власть. Расследование приостановлено", - вдова убитого в апреле 2014-го горловского депутата Рыбака

Напомним, депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака убили в родном городе весной 2014-го.

Заявление о похищении депутата было зарегистрировано 17 апреля 2014 года следственным отделом городского управления МВД Украины Горловки и внесено в Единый реестр по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека".

По словам свидетеля, подавшего заявление, 17 апреля этого года неизвестные похитили депутата Горловского городского совета около 18:00 на проспекте Победы в Горловке. Очевидец сообщил, что депутата силой усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении четверо мужчин в камуфляжной форме и в масках-балаклавах черного цвета. С момента похищения мобильный телефон депутата был неактивен.

По данным милиции, установлено, что 17 апреля Рыбак принимал активное участие в митинге "За единую Украину" перед зданием Горловского городского совета. По окончании митинга депутат направился в здание городского совета для встречи с мэром города. Войти в здание ему помешали сторонники так называемой Донецкой республики, с которыми "у него возникла словесная перепалка".

В ходе розыскных мероприятий в сети интернет была обнаружена видеозапись событий, которые имели место 17 апреля 2014 года перед зданием Горловского городского совета до момента его похищения. 19 апреля 2014 года его тело со следами пыток было обнаружено в Славянском районе.








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и когда будут наказаны убийцы?
хотелось бы спросить у поборников суда над торнадовцами
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А с коллаборантами, КАЖДЫЙ из которых виноват в этой смерти и тысячах других) пораженка продолжает цацкаться.
Да что там пораженка... Мы все их чуть ли не на курорт согласны отправить, что бы было "по закону".
Вместо того, что бы без разговоров к стенке ставить.
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гиркин и мер Славянска- есть в сети телефонный разговор про труп в подвале
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Скільки таких Героїв віддали своє життя за Україну і жодного з представників бандитської владної верхівки які прийшли до влади на крові патріотів.
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... на крови патриотов, пролитой кликой Бандюковичей, Рыгов и Путина с Шойгу? Об этом ты забыл написать? Они не пришли, а их выбрали, дурню!!! Это Порошенко, Яценюк пролили кровь патриотов? Русняво-сепарский дебил!
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Свобода...Правый Сектор...Азов...Вот Рыбак из Батькивщины. Царство Небесное Герою. А вот есть хоть один порохатый чы кролячий герой? Ну кроме бывшего клиента ОБХСС - старшего Кондитера?
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а чтобы стать Героем, надо чтоб его убили?
а Юлька со своей Баткивщиною сегодня хоть вспомнили об этом и возложили венок на его могилу?
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От ответишь такому ПТУшнику об отсутствии у него элементарного понятия логики и причинно-следственных связей (впрочем кто еще в стецьки идет?), то удаляют и его и тебя. Взаимовыгодная технология ботов и поборников швабоды слова
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Панове Мохніцький, Ярема, Шокін та Луценко - чи спокійно вам спиться, після всього що ви не зробили?
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Когда Горловка будет в составе Украины, этому герою нужно будет в центре города поставить памятник и назвать в его честь центральную улицу города.
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" Сегодня годовщина гибели Героя Украины, горловского депутата Рыбака "

Домбасята , пройдет какое-то время и вы будете в очередь становиться , шоб положить цветочки к памятнику этого хлопца . Гарантирую .
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не лучше пусть они уезжают. а не то придется ни их могилки цветочки положить.
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Лучшим " цветочком " от даунбасятины будет предписание покинуть Украину, чтоб даже не воняло предательскими харями,
А цветы от иуд , думаю, только осквернят могилу героя ,погибшего от их рук.
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Там такая вата, а проукраинские жители уехали. Еще много времени пройдет, пока из головы выветрится совок.
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Видели мы как они цветочки возлагают... На примере говнюка Вилкула.
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Сподіваюсь,сім"я Володимира Рибака забезпечена державою житлом та всім необхідним.
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Это напоминание нынешней власти! Она должна ВСЕГДА помнить как взобралась на свои кресла, и сколько Крови заплатила за это Украина! И потом не удивляться, почему с нас так жестоко спрашивают!!!
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гиркин,сучонок,за это тоже ответишь.

Кстати,в тот день вместе с Рыбаком был похищен и потом также убит ещё один паренёк.
Почему о нём-ни слова?
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Світла пам"ять справжнім Патріотам Ураїни - Володимиру Рибаку, Юрію Поправко.
Герої не вмирають.
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"депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака убили в родном городе весной 2014-го."
Фейк! Его в Славянске убили гиркиндцы!Сегодня годовщина гибели Героя Украины, горловского депутата Рыбака - Цензор.НЕТ 3167
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Доказ для Гааги, що це не "хунта" б"є по мірним житєлям Донбаса, як кажуть рашн-ЗМІ.

Першими жертвами конфлітку стали саме проукраїнськи настроєні жителі Донбасу. І не тільки Рибак, але й учасники мітингу за єдину Україну в Донецьку, на яких напали тітушня разом із заїжжими кацапськими козаками.
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Тогда украинцы еще не знали - с каким зверьем придется иметь дело. Юродивые уголовники с пулеметами
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