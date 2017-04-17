" Сегодня годовщина гибели Героя Украины, горловского депутата Рыбака "

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook народный депутат VII и VIII созывов парламента Егор Фирсов. Приводим его текст полностью.
"...помню 21 февраля 2014 года мы с Алексеем Митасовым укрепляли разрушенную баррикаду прямо возле памятника Лобановскому.
Когда мы тащили к баррикаде какую-то огромную и тяжелую штуку, к нам на помощь пришел Владимир Рыбак с Александр Ярошенко. Мы встретились прямо в центре Европейской площади. Я знал что Володя на Майдане, но все же не ожидал его увидеть, был очень рад. Мы переговорили и разошлись работать дальше.
Кажется, с тех пор я его не видел. Вновь вспомнил о Володе, только когда узнал, что его похитили сепаратисты. Он защищал флаг Украины, который хотели снять со здания Горловского городского совета. За этот поступок он заплатил жизнью.
Владимир Рыбак проявлял храбрость, отвагу и героизм именно тогда, когда был больше всего нужен своей большой и малой Родине.
Слава Героям! Владимиру Рыбаку, Николаю Березовому, Юрию Матущаку и всем патриотам, кто отдал свою жизнь за Украину.
Герои не умирают!"
Напомним, депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака убили в родном городе весной 2014-го.
Заявление о похищении депутата было зарегистрировано 17 апреля 2014 года следственным отделом городского управления МВД Украины Горловки и внесено в Единый реестр по признакам криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека".
По словам свидетеля, подавшего заявление, 17 апреля этого года неизвестные похитили депутата Горловского городского совета около 18:00 на проспекте Победы в Горловке. Очевидец сообщил, что депутата силой усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении четверо мужчин в камуфляжной форме и в масках-балаклавах черного цвета. С момента похищения мобильный телефон депутата был неактивен.
По данным милиции, установлено, что 17 апреля Рыбак принимал активное участие в митинге "За единую Украину" перед зданием Горловского городского совета. По окончании митинга депутат направился в здание городского совета для встречи с мэром города. Войти в здание ему помешали сторонники так называемой Донецкой республики, с которыми "у него возникла словесная перепалка".
В ходе розыскных мероприятий в сети интернет была обнаружена видеозапись событий, которые имели место 17 апреля 2014 года перед зданием Горловского городского совета до момента его похищения. 19 апреля 2014 года его тело со следами пыток было обнаружено в Славянском районе.
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хотелось бы спросить у поборников суда над торнадовцами
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Да что там пораженка... Мы все их чуть ли не на курорт согласны отправить, что бы было "по закону".
Вместо того, что бы без разговоров к стенке ставить.
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а Юлька со своей Баткивщиною сегодня хоть вспомнили об этом и возложили венок на его могилу?
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Домбасята , пройдет какое-то время и вы будете в очередь становиться , шоб положить цветочки к памятнику этого хлопца . Гарантирую .
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А цветы от иуд , думаю, только осквернят могилу героя ,погибшего от их рук.
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Кстати,в тот день вместе с Рыбаком был похищен и потом также убит ещё один паренёк.
Почему о нём-ни слова?
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Герої не вмирають.
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Фейк! Его в Славянске убили гиркиндцы!
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Першими жертвами конфлітку стали саме проукраїнськи настроєні жителі Донбасу. І не тільки Рибак, але й учасники мітингу за єдину Україну в Донецьку, на яких напали тітушня разом із заїжжими кацапськими козаками.
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