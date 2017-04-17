 Глазьев предложил для роста экономики России жить "по предписаниям Иисуса"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил телеканалу "Царьград".
"Если мы будем поступать, как предписано Иисусом: любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески, творить добро, а также добьемся, чтобы наша государственная политика и устройство соответствовали нашим православным ценностям, тогда, я уверен, все получится. Будет экономический рост, который правительство никак не может найти, и технический прогресс", - сказал Глазьев.
Напомним, ранее Глазьев предложил заморозить курс рубля для обеспечения его стабильности.
Он также подчеркнул, что свободный курс национальной валюты России обогатил спекулянтов.
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а фсем пацакам надеть намордники и радоваться !
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ЕСЛИ БАБУШКЕ ПРИШИТЬ.....................ТО ТОГДА.................ЭТО БУДЕТ ДЕДУШКА!
Источник: http://censor.net.ua/n436601
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(куда оно катится...
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В одном из районов Иркутской области из библиотек изъяли несколько известных детских книг из-за содержащейся в них вредоносной информации.
Об этом сообщил советник президента РФ Владимир Толстой.
Он сослался на присланный ему список вредоносных литературных произведений, запрещенных для распространения среди детей. В нем значатся "Карслон, который живет на крыше", "Приключения Тома Сойера", "Дюймовочка", "Колобок", "Теремок", "Сказка о золотом петушке". Это - не анекдот, подчеркнул Толстой…
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Опубликованно: http://novosti-dny.com/2014/10/25/knizhnaya-novinka-kak-otvazhnyy-rubl-hitrogo-dollara-pobedil.html#t20c
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http://zik.ua/news/2016/02/09/v_rosii_vstanovyly_shcho_naybilshoi_shkody_dorogam_nanosyt_desheve_kytayske_670522
"Куда ни ступи - за все проклятые фашистонские фантики требуют!" - террористическая организация "ЛНР" выпустила детский журнал "Вежливые человечки". ФОТО
http://censor.net.ua/photo_news/374847/kuda_ni_stupi_za_vse_proklyatye_fashistonskie_fantiki_trebuyut_terroristicheskaya_organizatsiya_lnr/sortby/tree/order/desc/page/2#commentform
"Тысячи человек заброшены из США, чтобы расшатать нашу страну", - российский чиновник на форуме по проблемам ЖКХ. АУДИО
Депутат Яровая отлила в граните: «Борьба с коррупцией может быть опасна для национального суверенитета»
В «Ералаше» к 9 мая детей призвали умирать за Россию. ВИДЕО
https://uainfo.org/blognews/1462109590-v-sotsialnoy-reklame-k-9-maya-detey-prizvali-umirat-za-rossiyu-.html
Российские парламентарии хотят проверять у молодоженов способность иметь детей….
Армата умеет крутиться…
https://www.youtube.com/watch?v=QKMvQTEIQ5U&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85
Мэр российского города взорвала соцсети курьезным заявлением
http://novosti-n.org/ukraine/read/127357.html
В Госдуме просят Минюст России признать гимн Украины экстремистским…. http://censor.net.ua/news/391713/v_gosdume_prosyat_minyust_rossii_priznat_gimn_ukrainy_ekstremistskim
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Ядерный прогноз погоды: что будет с електроникой при атомном взрыве… конченое путлер ТВ РФ…..
https://www.youtube.com/watch?v=aehjFCujde4&ab_channel=ActionTube
Рогозин представил робота Федора для полетов в космос…
https://ria.ru/science/20161009/1478802132.html
«Пиндософобия» рус.
http://xn--j1aidcn.org/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE/
Йогам России: Путин с Яровой вас и из нирваны вытащат.
http://echo.msk.ru/blog/corruption/1906634-echo/
Россиянам запретили смотреть на вяленый испанский окорок.
https://konan-vesti.blogspot.ru/2017/01/blog-post_57.html
Шойгу объявил о планах построить макет Рейхстага 22 февраля. По его словам, это будет сделано для того, чтобы участники военно-патриотического молодежного движения «Юнармия» «могли штурмовать конкретный объект». https://tvrain.ru/news/rejhstag-428412/
Вааще! Крутяк!
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/gosduma-zapodozrila-trampa-v-predatelstve-rossii.html
Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербургских казаков
"Зря мы помогали Трампу стать президентом": В России компания "Жарики" прекратила выпуск "политического" угля "Президент Трамп". ФОТО
Глазьев предложил для роста экономики России жить "по предписаниям Иисуса"
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Список неполный. Для издания сакральной книги дополняем, распространяем...
Россия такая большая, но такая мелкая…
Чем больше узнаёшь россию, тем больше нравятся собаки…
Чем больше узнаёшь россию, тем меньше нравятся медведи… прости меня Пух…
Список неполный. Для издания сакральной книги дополняем, распространяем...
Петр I: "Боярам в Думе говорить по ненаписанному. Дабы дурь каждого видна была".
Что написано пером, того не вырубишь топором.
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http://www.rbc.ru/politics/01/04/2013/570405dd9a7947fcbd447510
Россиянам запретят есть чеснок вне специально отведенных мест
Фото: Global Look Press
На рассмотрение Государственной думы РФ внесен проект закона "Об охране граждан от последствий потребления чеснока". Документ уже размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности парламента, зарегистрирован и направлен на подпись к председателю Госдумы.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/01/04/2013/570405dd9a7947fcbd447510
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07:40, 9 марта 2017 г. | Подробности на сайте gazeta.kg
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"..ой дурааак, ой дурааак..."
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Вы прикиньте пользу евангельской притчи о том как Иисус Христос 5 тысяч (!) человек 5(!) хлебами и 2 (!) рыбами накормил. Академик Глазьев просто воспринял этот библейский тезис буквально, 5 хлебов и 2 рыбы вполне достаточно, чтобы накормить 5 тысяч россиян.
Ничего вы не понимаете, граждане украинцы, в чудесах импортозамещения.
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Излей ярость гнева Своего на тех православных, которые на российских Форумах радуются гибели мирных людей в теракте в Ницце и бомбёжкам сирийских городов.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Помяни также Совет Федерации в полном составе, который одобрил войну в Сирии и не оставь без наказания этих нечестивцев и их потомство.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом москвитян, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи с российских православных всю кровь праведную, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, Луганщине и в Сирии.
Услышь, Господи, нашу молитву и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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нет нужды молить Бога об обогащении ! Все православные просят Его о мире , и прекращении кровопролития ! А остальное мы заработаем сами ! Правда в РФ православие нынешнего "разлива" вышло из недр КГБ , поэтому и молитвы соответствующие !
Ватикан и Ватникан Кирилла за одним столом это как Всевышний с Иудой.
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"...не желай дома ближнего, ни поля его, ни раба его,... ни вола его, ни осла его, ни скота его и вообще ничего, что есть у ближнего твоего".
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