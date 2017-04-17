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 Политика Украины
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 В бюджете на этот год не предусмотрены средства на перерасчет пенсий: деньги планируют получить за счет перевыполнения, - Пенсионный фонд

Деньги на перерасчет пенсий Кабмин планирует получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде, отвечая на запрос "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

В этом году правительство анонсирует повышение пенсий на 10,1% (в мае и декабре), и масштабное "осовременивание".

Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым годом, пенсии украинцев необходимо "осовременивать". Последний раз такое "осовременивание" происходило в 2012-м году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на "заслуженном отдыхе" имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума.

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Всего Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев (всего в Украине 11,9 миллиона пенсионеров). Часть пенсионеров после "осовременивания" будут получать в два раза больше. Так, больше, чем на 1000 грн разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 грн могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 грн - 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 грн.

"Если мы говорим о том, что в год у нас назначается около 450-500 новых пенсий, то конечно, все те, которые были назначены до начала 2016 года, уже отстают от новоназначенных пенсий. Если у нас 12 миллионов пенсионеров, вы можете посчитать, сколько нам нужно осовременивать. Понятно, что у каждого пенсионера индивидуально. Понятно, что если осовременивание будет делаться, то будет делаться по каждому пенсионеру, в зависимости от заработной платы и стажа. Понятно, что при осовременивании не все получат повышение, потому что иногда за счет разных доплат пенсия получается больше, чем будет при осовременивании. Такое тоже есть", - рассказал зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шабмир.

На данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 11,9 миллионов пенсионеров. По подсчетам Кабмина, "осовременивание" пенсий обойдется государству в 47,7 млрд грн.

На запрос издания в Пенсионном фонде ответили: в бюджете на этот год "осовременивание" пенсий не предусмотрено. "Бюджет формируются на основе действующих законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных пенсий на данный момент нет", - пояснили в ведомстве.

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Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда. Скорее всего, его проведут во второй половине этого года. Пенсионный фонд пополняет за счет взносов работающих украинцев (22% ЕСВ с каждой зарплаты). За первые два месяца прошлого года ПФ получил 17,7 млрд грн, а за первые два месяца 2017-го - 20,6 млрд грн. Всего в этом году в бюджете предусмотрены поступления от ЕСВ в размере 163,6 млрд грн, а в прошлом году - 107,1 млрд.

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" В бюджете на этот год не предусмотрены средства на перерасчет пенсий "

Шо , уже все спиздили
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Украинцы-вы слишком много дышите!!!а воздух бесплатный,действуйте пейсатые,пора абонплату вводить!!!
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вас в ольгино заставляют такие ники создавать или это изза скудобы фантазии?
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даже не знаю,что, вам ответить,просто пожуйте мацы и запейте цианидом, ваши галлюцинации пройдут.
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От перестановки слагаемых сумма не меняется.(+ к пенсии - субсидии)
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цырк отменяется с 1 октября пенсий не будет? выборы отменяются
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Спиз...ить - это называется у них "осовременить". Верните мои взносы за трудовую деятельность по курсу на тот момент, когда $ был по 2 грн в пересчёте на сегодня и не утруждайте себя расчётами. Если каждый будет получать столько, сколько отложил, то нах вы все нужны ? Зарплату по 200 000 получать за наши сбережения ? Распустить ПФ и каждый сам за себя. Но сначала верните людям вложенное. Семьям тех, кто не дожил тоже верните.
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И это - не дотягивает до пенсий при преступном режиме Януковича.
Плюс рост цен
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А как же разговоры, что в октябре пенсии подымут? Или будут ждать кто до октября доживет, а там еще до весны скидки рассказывать. Да, 900 гривен- это круть!
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Не " скидки", а " сказки".эти пророссийские программы совсем задрали.
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30$ ! Не в каждой Ботсване и Зимбабве такие деньжищи выдают ежемесячно.
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Вы откуда такой умный? Гройсмана защищаешь?
В Ботсване и зимбабве НЕТ КОММУНАЛЬНЫХ радостей типа отопления!!!!!
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Видать запланированные деньги 50 миллиардов , что обычно грабят чмо Сеня с Президентом Украины Петей уже сперли . Отдавать с офшоров как то неудобно . Президент так тот удавится . Вот останутся пенсионеры без бабла . Рева и Харя Розенко так же свой % оттяпали . Все в ажуре.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ бюджете на этот год не предусмотрены средства на перерасчет пенсий: деньги планируют получить за счет перевыполнения, - Пенсионный фонд
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