 В бюджете на этот год не предусмотрены средства на перерасчет пенсий: деньги планируют получить за счет перевыполнения, - Пенсионный фонд

Об этом сообщили в Пенсионном фонде, отвечая на запрос "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.
В этом году правительство анонсирует повышение пенсий на 10,1% (в мае и декабре), и масштабное "осовременивание".
Пенсия украинцев зависит от трех показателей: средней зарплаты по стране на момент, когда выходил на пенсию, стажа и соотношения собственной зарплаты к средней. Учитывая, что средняя зарплата растет с каждым годом, пенсии украинцев необходимо "осовременивать". Последний раз такое "осовременивание" происходило в 2012-м году. За это время средняя зарплата в Украине выросла в два раза, в результате миллионы украинцев на "заслуженном отдыхе" имеют расчетный размер пенсии ниже прожиточного минимума.
Всего Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев (всего в Украине 11,9 миллиона пенсионеров). Часть пенсионеров после "осовременивания" будут получать в два раза больше. Так, больше, чем на 1000 грн разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров. Прибавку от 900 до 1000 грн могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 грн - 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 грн.
"Если мы говорим о том, что в год у нас назначается около 450-500 новых пенсий, то конечно, все те, которые были назначены до начала 2016 года, уже отстают от новоназначенных пенсий. Если у нас 12 миллионов пенсионеров, вы можете посчитать, сколько нам нужно осовременивать. Понятно, что у каждого пенсионера индивидуально. Понятно, что если осовременивание будет делаться, то будет делаться по каждому пенсионеру, в зависимости от заработной платы и стажа. Понятно, что при осовременивании не все получат повышение, потому что иногда за счет разных доплат пенсия получается больше, чем будет при осовременивании. Такое тоже есть", - рассказал зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шабмир.
На данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 11,9 миллионов пенсионеров. По подсчетам Кабмина, "осовременивание" пенсий обойдется государству в 47,7 млрд грн.
На запрос издания в Пенсионном фонде ответили: в бюджете на этот год "осовременивание" пенсий не предусмотрено. "Бюджет формируются на основе действующих законодательных норм. Законодательного решения об осовременивании уровня назначенных пенсий на данный момент нет", - пояснили в ведомстве.
Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда. Скорее всего, его проведут во второй половине этого года. Пенсионный фонд пополняет за счет взносов работающих украинцев (22% ЕСВ с каждой зарплаты). За первые два месяца прошлого года ПФ получил 17,7 млрд грн, а за первые два месяца 2017-го - 20,6 млрд грн. Всего в этом году в бюджете предусмотрены поступления от ЕСВ в размере 163,6 млрд грн, а в прошлом году - 107,1 млрд.
760 17
При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева(48)
На осовременивание пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017 году, - Рева(28)
Если ничего не предпринять, максимум через 10 лет наступит крах пенсионной системы, - Рева(354)
Пенсионная, земельная, медицинская и антикоррупционная реформы являются приоритетными для Украины, - Всемирный банк(107)
Объединяться и протестовать. Только так можно рассчитывать на успех в построении зрелого общества(0)
Украина не согласилась с предложением МВФ повысить пенсионный возраст до 63 лет, - Рева(111)
Данилюк о повышении пенсионного возраста: "Украина идет несколько иным путем"(36)
Шо , уже все спиздили
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Плюс рост цен
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Ботсване и зимбабве НЕТ КОММУНАЛЬНЫХ радостей типа отопления!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить