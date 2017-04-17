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Все про:коррупция (7144) Президент (4443) Южная Корея (81)

 Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинение в коррупции

Прокуратура Сеула официально предъявила обвинения бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, отстраненной от власти в связи с громким коррупционным скандалом. Уголовное дело направлено в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Суд Сеула одобрил арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе

В числе обвинений, предъявленных экс-главе государства - взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное давление на бизнес и разглашение государственных секретов.

В декабре 2016 года Пак Кын Хе был объявлен импичмент, с марта этого года она содержится в следственном изоляторе в пригороде Сеула. Судебный процесс должен начаться в ближайшие недели. Ожидается, что Пак Кын Хе останется под стражей на время судебного разбирательства, которое может продлиться около полугода. Прокуроры заявляют, что собрали большой объем доказательств вины экс-президента. Сама Пак Кын Хе большинство обвинений отрицает.

Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года. Журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля портативный компьютер с секретными документами, среди которых были тексты речей президента.

Позже Пак Кын Хе призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам. Президент принесла извинения гражданам страны.

Однако следствие считает, что Чхве Сун Силь не только консультировала президента, но и, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе

В частности, в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Чхве Сун Силь.

Сама же Пак Кын Хе, по мнению следователей, злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. В частности, полагают следователи, Пак обеспечила положительный исход правительственного голосования по слиянию двух связанных с Samsung компаний, хотя по официальным прогнозам слияние должно было привести к серьезным убыткам.

По оценке особой следственной комиссии, всего президенту и ее подруге удалось получить от Samsung около 120 млн долларов. Подобных эпизодов в материалах расследования несколько.

Пак Кын Хе также обвиняют в инициировании составления "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.

10 марта конституционный суд страны отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Впервые в истории Южной Кореи суд утвердил импичмент президенту от 9 декабря, который ей объявил парламент. После этого Пак Кын Хе потеряла президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования. И подруга президента, и фактический глава корпорации Samsung находятся под арестом. Всего обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек.
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Сподіваюсь, колись це станеться і в Україні щодо Петра та овоча...
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и Юща и Кучму... и можно Кравчука хотя его и не особенно нужно.
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начать надо с действующего - Шокохряка, именно он на данный момент больше всех- паскудит.
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нормально так, раз и сидит голубчик. а их вторая половина молится на бандита. удивительный мир людей.
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Гройсман потребовал от Ernst&Young объяснений, почему Украина возглавила рейтинг коррупции

Премьер-министр считает, что нужно узнать, кого опрашивали исследователи при составлении рейтинга, какие получили ответы и о чем это говорит.
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типа вретивывсе, пейсатые онижыдети, банковская резня?
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опрашивали 4000 из 41 страны мира. То есть около 100 человек всреднем на страну. Студия Шустера и то достовернее чем такой опрос. Еще повеселило, что этот типа опрос показал, что у некторых стран Латин кой Амрики и Африки ситуация с корупцией лучше чем у Хорватии со Словакией. Такие опросы просто дилетанство какое-то
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Я написал факты. 100 чеовек не являются статистическим значимыми для опросов. Я не писал, что у нас нет корупции, более того в Европе вполневозможно, что мы на первом месте, хотя неуверен, ведь Молдова и Беларусь. Меня больше раздражает, что опускают такие вполне успешные страны как Словакия и Хорватия
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.. а у вас есть сомнения какой ответ будет опроси ты хоть 1000?.. смешные вы..
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Да есть, более того учитывая количество в 40 млн, нужно опрашивать не 1000, а 10000 для того что бы получить достоверные данные
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я каждый день слышу.. уж простите.. иногда проклятия в адрес Петро и ко.. от людей которые ЗА Украину.. много.. очень много. А про коррупцию можно и не спрашивать.. это как само собой разумеющееся..
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Проклятия у нас будут в адресс любого правительства и президента. Власть мало в какой стране любят. Есть факт это рост экономики и постепенной увеличение инвестиций в Украину. Достаточно ли этого? Нет, конечно. Украине нужен рост не менее 6 процентов ВВП в год. Но для этого нужно много структурных и болезненных реформ. Допустим, рынок земли и масштабная честная и прозрачная приватизация
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Недовольства будут.. при любом. Вероятно..
Но нет хуже того.. кто не оправдал ожидания, особенно на волне пережитых эмоций, последних событий
И главный провал - это провал борьбы с коррупцией.. а народ считает, что возглавил.. и не без причины.. Потому как имитация .. как говорится - постановочное.. и больше для западной картинки
А ваши данные про "надои коров".. не впечатляют, потому как коррупция сьедает, даже если.. особенно если.. успехи таки есть..
Для "пересiчних громодян".. которые едва сводят концы с концами, это не более чем мыльный пузырь..
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Ну и следующие не оправдают и после следующих тоже. У украинского народа ожидания всегда высокие. Только по-моему насчет яныка иллюзий не было
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Вопрос в поддержке большинства.. Когда видно, что человек старается для страны и людей..
А когда видно, что "слепой траст" наше всё.. а страна "дойная корова"..
Янык и ко.. не скрывали, что они были бандитами.. и при случае их скинули.. грубо
Нынешнее ко.. это скрывают.. Ибо по делам.. Во всяком случае в историю войдут.. как самок коррумпированная и барыжная власть..
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Вполне хватит опросить и 1000. Социологи шутят "Не нужно съедать всю кастрюлю борща, чтоб определить его вкус. Нужно всего лишь - хорошо размешать и зачерпнуть одну ложку".
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Потребовал?!!!! Базарное винницкое чмо еще что-то требует? Типа - "в глаза мне смотри, я сказал!"
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выфсефрете )))))))))))))))))))))
ха-ха-ха-ха!!!!!!!!!

сволочи пейсатые! жиды захватили Украину!
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Южная Корея одна из самых коррумпированных стран к тому же склонная к диктатуре..и при этом процветает имея одну из самых сильных экономик
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а ак же рф..ведь она тоже сильно кррумпирована и склонна к диктатуре..
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У них лишняя хромосома...а южнокорейцев этого нет
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Ущербный! Иди наводить порядок в своей стране.
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Дай Бог, чтобы у нас, так боролись с коррупцией, как в Южной Корее
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не на нары. а кулю в лоб ушастому реформатору.
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frei tag
да шо ты говоришь троллина прокацапская,а ты виделО,что бы там на людей правительство направило *беркут* с оружием или мусора избивали детей,женщин,стариков?? Смотри на хуйла лучше и ко!
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Интересно . Когда будут вязать Президента Украины Петю гаранта конституции , то кто потом будет вместо него гниды крышевать кантрабас орехов 😂?))))) В Европе все знают , у Пети порядок- ни одна машина с орехами не пройдёт неокученной.)))) Петя многостаночник - грабит согласно квот тарифы на коммуналку через Ахметова . А через Бирюкова грабит Армию . К примеру поставка бронежилетов идёт через фирму бракодела . Бронежилеты не выдерживают пулю АК - 47. Зато экономия - бабло на карман Пете . Правда бойцы погибают , но Пете прибыль . Не надо иметь врага Ху.. ла Педафила - есть Президент Украины Петя Гарант конституции мародер .
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О ЦУКЕРЕ честь имею напомнить-самаааая баааальшая квота....))))
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ШаКАЛадный сфинктер сжался, пучит,наверна,балезнаго непадетцки...))))
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не, оно готовит очередной вид мантры "путиннападе". Пипл привык, покорно мычит в стойле.
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и добавляет: кто против меня - тот сепаратист!!!!
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Как они там, вообще выживают, в Южной Корее, с такими руководителями?... Коррупционер.. Это ж капец какой-то..
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как некуда? на родину предков - они своих даже убийц не выдают.
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Это ужас какойто. Это невероятно. Видимо Пак Кын Хе у Ким Чен Ына из кармана спистил 15 американских баксов.
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Интересно . Когда будут вязать Президента Украины Петю гаранта конституции , то кто потом будет вместо него гниды крышевать кантрабас орехов 😂?))))) В Европе все знают , у Пети порядок- ни одна машина с орехами не пройдёт неокученной.)))) Петя многостаночник - грабит согласно квот тарифы на коммуналку через Ахметова . А через Бирюкова грабит Армию . К примеру поставка бронежилетов идёт через фирму бракодела . Бронежилеты не выдерживают пулю АК - 47. Зато экономия - бабло на карман Пете . Правда бойцы погибают , но Пете прибыль . Не надо иметь врага Ху.. ла Педафила - есть Президент Украины Петя Гарант конституции мародер .
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Це серйозні звинувачення. Сподіваюсь ви вже написали заяву в прокуратуру де виклали всі ці факти з додачею усіх подробиць?
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Читаю коментарі і дивуюсь. Що не достає українцям для повного щастя? Недостає небагато. Нехай президент посадить трьох своїх друзів. Ну хоча би двох. А потім хай посадять самого президента. От тоді Україна розцвіте.
Колись старик Вітте, напередодні 17-го року казав, що причина бід Росії в самих руських. В руському народі недостатньо розвинутий інстинкт самозбереження. Я не мудрий старик Вітте, але теж саме зараз можу сказати про українців.
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Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинение в коррупции
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А Лере Лерченко предъявили обвинение в любови к шоколаду и продажности.
http://censor.net.ua/user/361943
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по жанру он в смысле президент должен просить убежище в северной корее и бежать от хвашистав
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Северокорейские беженцы отправляют оставшимся родственникам в Северную Корею воздушные шары с.. едой, (Пхаджу, Южная Корея).

Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинение в коррупции - Цензор.НЕТ 7074
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинение в коррупции
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