 Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе предъявили обвинение в коррупции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
В числе обвинений, предъявленных экс-главе государства - взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное давление на бизнес и разглашение государственных секретов.
В декабре 2016 года Пак Кын Хе был объявлен импичмент, с марта этого года она содержится в следственном изоляторе в пригороде Сеула. Судебный процесс должен начаться в ближайшие недели. Ожидается, что Пак Кын Хе останется под стражей на время судебного разбирательства, которое может продлиться около полугода. Прокуроры заявляют, что собрали большой объем доказательств вины экс-президента. Сама Пак Кын Хе большинство обвинений отрицает.
Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года. Журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля портативный компьютер с секретными документами, среди которых были тексты речей президента.
Позже Пак Кын Хе призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам. Президент принесла извинения гражданам страны.
Однако следствие считает, что Чхве Сун Силь не только консультировала президента, но и, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства.
В частности, в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Чхве Сун Силь.
Сама же Пак Кын Хе, по мнению следователей, злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. В частности, полагают следователи, Пак обеспечила положительный исход правительственного голосования по слиянию двух связанных с Samsung компаний, хотя по официальным прогнозам слияние должно было привести к серьезным убыткам.
По оценке особой следственной комиссии, всего президенту и ее подруге удалось получить от Samsung около 120 млн долларов. Подобных эпизодов в материалах расследования несколько.
Пак Кын Хе также обвиняют в инициировании составления "черного списка" из 9473 деятелей культуры, критиковавших южнокорейское правительство.
10 марта конституционный суд страны отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Впервые в истории Южной Кореи суд утвердил импичмент президенту от 9 декабря, который ей объявил парламент. После этого Пак Кын Хе потеряла президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования. И подруга президента, и фактический глава корпорации Samsung находятся под арестом. Всего обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек.
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Премьер-министр считает, что нужно узнать, кого опрашивали исследователи при составлении рейтинга, какие получили ответы и о чем это говорит.
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Но нет хуже того.. кто не оправдал ожидания, особенно на волне пережитых эмоций, последних событий
И главный провал - это провал борьбы с коррупцией.. а народ считает, что возглавил.. и не без причины.. Потому как имитация .. как говорится - постановочное.. и больше для западной картинки
А ваши данные про "надои коров".. не впечатляют, потому как коррупция сьедает, даже если.. особенно если.. успехи таки есть..
Для "пересiчних громодян".. которые едва сводят концы с концами, это не более чем мыльный пузырь..
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А когда видно, что "слепой траст" наше всё.. а страна "дойная корова"..
Янык и ко.. не скрывали, что они были бандитами.. и при случае их скинули.. грубо
Нынешнее ко.. это скрывают.. Ибо по делам.. Во всяком случае в историю войдут.. как самок коррумпированная и барыжная власть..
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ха-ха-ха-ха!!!!!!!!!
сволочи пейсатые! жиды захватили Украину!
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Дональд Трамп @DonaldJTrump71 13 апр.
59 Томагавков тому корейскому господину!
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)))
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да шо ты говоришь троллина прокацапская,а ты виделО,что бы там на людей правительство направило *беркут* с оружием или мусора избивали детей,женщин,стариков?? Смотри на хуйла лучше и ко!
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Колись старик Вітте, напередодні 17-го року казав, що причина бід Росії в самих руських. В руському народі недостатньо розвинутий інстинкт самозбереження. Я не мудрий старик Вітте, але теж саме зараз можу сказати про українців.
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А Лере Лерченко предъявили обвинение в любови к шоколаду и продажности.
http://censor.net.ua/user/361943
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