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 Политика Украины
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Все про:Кернес (1242) мэр (1422) побег (264) Харьков (4167) Янукович (32391)

 Кернес о Януковиче: Он предал народ Украины. Он не должен был покидать страну

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович предал народ Украины, покинув свою страну в 2014 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Он не меня предал. Я - отдельный гражданин Украины. Он предал народ Украины....Тем, что больше думал о себе, о своей личной безопасности, о безопасности своей семьи. А о безопасности людей, украинцев, о последствиях он не думал. Он не должен был покидать страну. Он же был доступен к переговорному процессу", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд начнет рассматривать дело по обвинению Януковича в госизмене 4 мая

Свои слова одному из украинских изданий о том, что при встрече с Януковичем отвесил бы ему щелбан, Кернес объяснил, что сделал бы это "за его поведение, за отношение вообще к людям, к жизни".

Как сообщалось ранее, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины. Обвинение в суде по делу о госизмене Януковича представит прокурор Руслан Кравченко.
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Он говорит это с тоской, что после пороха мог бы стать снова янык. Ведь они крышуют друг друга, как порох сейчас крышует всех последователей яныка, а янык подлец сбежал...
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Правильная оценка.
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Оба на,кого я вижу,чмырёнок появился и писк подал
Кернес о Януковиче: Он предал народ Украины. Он не должен был покидать страну - Цензор.НЕТ 8789
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Гордон: Депутаты - это стадо баранов, которое ведет нас на убой
В Верховную Раду попадают люди без надлежащего образования и моральных качеств, которые не способны писать законы, считает журналист Дмитрий Гордон.

Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" считает, что большинство народных депутатов Украины попало в Верховную Раду случайно и не имеет необходимых навыков для работы в парламенте. Такое мнение он высказал в эфире телеканала NewsOne.

"Наши народные депутаты - это в основном стадо баранов, которое ведет нас на убой. Это люди, которые в массе своей случайно туда попали, у которых нет ничего за душой. У многих даже образования нет. Просто случайно оказавшиеся в нужном месте - чьи-то родственники, водители, любовники, любовницы, друзья и просто соседи. Потому что когда кто-то прорывается наверх, он говорит: "А кто у меня тут? Петя, Коля, Ваня, идите сюда!" То есть по принципу личной преданности", - сказал Гордон.
Он добавил, что в парламенте есть люди, которые занимаются законодательной работой, но их - меньшинство.
"Например, депутат Пинзеник (народный депутат от Блока Петра Порошенко Виктор Пензеник) - это человек, который работает. Я это знаю и вижу. Пинзеник конкретно пишет законы, разбирается в экономике. Он находится на своем месте. Мы же не можем сказать, что он не профессионал? Не можем. В каждой фракции обязательно есть такие депутаты, потому что кто-то должен тянуть работу, но в основном - это чистое стадо баранов", - считает журналист.
По его мнению, количество депутатов в парламенте должно быть сокращено в четыре раза.
"У нас не должно быть в парламенте 450 человек, хватит 100, но чтобы они были компетентны. У них должно быть высшее образование, соответствующие моральные качества. Без этого никуда. И конечно же, элементарное желание послужить своей родине. А пока случайные люди занимают чужие места", - отметил Гордон.
https://www.youtube.com/watch?v=wQCCK-XK7N8
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Полностью согласен,кроме мнения об Пензенике,не знаю что он там пишет,но за что бы он не брался практически,всё разваливалось полностью
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эта сука пинбздэнык не меньше горя принес народу Украины чем кулявлобный пейсатый щирый украинец с ушами или гнойный ося вместе с николкой азаруевым
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Это правда,и к моему стыду он ещё и мой земляк,да и знаю его лично
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ТВАРИ да ВЫ ВСЕ ПРЕДАЛИ народ Украины и твой сегодняшний шоколадный хозяин.
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Щось занадто довго судить харківського пацюка українська Феміда після "потужної судової реформи" від Петра..
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Вот именно никто его НЕ СУДИТ...все вопросы к ХРЯКУ.
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На съезде руководителей первичных организаций Партии регионов в Харькове мэр города Геннадий Кернес заявил, что они - не титушки, а на Майдане - одни отбросы. Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Мы не титушки. А вот на Майдане стоят отбросы, которые заражены бациллой Майдана и мешают нам творить и строить. Но наше терпение не безгранично. Мы поддерживаем Виктора Януковича и пока терпим , - заявил Кернес.
Харьковский съезд также посетили губернатор Михаил Добкин, Олег Царев, Дмитрий Святаш, лидер коммунистов в Харькове Алла Александровская.
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при нормальной власти он бы был расстрелян публично.
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Как интересно заговорил, а то что сам в первый день с Добкиным смылся в Москву и не думал в это время о Харьковчанах так это ничего? Главное сейчас договорился за свою задницу с шоколадником.
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Раніше підошву Януковичу лизав, а тепер шалбани хоче відпускати, але ж Порошенко чекає така ж доля, всі, хто зараз йому оди співає, коли влада змінитися проклинати будуть.
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Как же хочется сапогом раздавить эту плешивую крысу !
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Почему у нас до сих пор нет закона о лишении гражданства таких как Кернес, Бузина?
Власть испытывает терпение народа, ждет, когда с этим гражданином поступят так, как поступили с Бузиной.
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Если украинская фемида четвертый год не может отправить на шконку гепу,то сколько же лет понадобиться для приговора праффесору? Когда же это закончиться?
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Благодаря Кернесу не состоялась ХНР.
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это не из за патриотизма крысеныша а только из за природной чуйки гепы.
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нет. это к стати не шутка. тогда гепа вовремя переметнулся в шыкаладный цех.
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Геша скучает о прошедшей эпохе, когда он в Харькове был абсолютным хозяином и каждый день пробегал по 15 км. А сейчас он вор-колясочник, и не может порешать даже с районным прокурором. Власти уже нет, зато есть не исполненные обязы перед Кремлем, и поручительство Фукса тоже лежит тяжким грузом на Гешеной шее.
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Не буду здивованим, якщо Петро ще й орденом нагородить цього пацючка.. Від імені України.. Нажаль..
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потомучто тамжынашилюди - онижы шыкаладные дети и вообще харьковская хатынь - низабудим нипрастим.
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а кого Кернес має на увазі під народом: тих дітей, яких нещадно били на Майдані або тих хто став на захист дітей і в кого стріляв Янукович на Майдані? Чи себе має на увазі пан Кернес і таких йому подібних, хто звав і чекав на "руській мір" ?
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О, раз уж вспомнили. Янукович, например, галстук не жевал, а просто съебался, даже не при шухере, когда вражьи танки гудят в тридцати километрах от Межигорья, а при простом намеке на шухер. Бросив охрану (вот же пидарас - люди-то его охраняли до конца), он встал на льдину, оттолкнулся от берега палкой и сказал нукерам : «Ну, пока. Желаю вам всего наилучшево и не кашлять». Лучше бы он, ссыкло мордатое, галстук жевал, а не пиздел - больше бы был похож на мужчину...(С)
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Та дааа... І ЧЕЧЕТОВ в труні як вентилярор крутиться...))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКернес о Януковиче: Он предал народ Украины. Он не должен был покидать страну
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