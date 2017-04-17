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 Политика Украины
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Все про:Борисполь (461) Госпогранслужба (2600) Интерпол (357)

 Разыскиваемого Интерполом российского мошенника задержали в "Борисполе"

Задержанного россиянина, который прилетел авиарейсом "Стамбул-Киев", разыскивали правоохранительные органы РФ с 2016 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

"40-летний гражданин России находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ - мошенничество", - говорится в сообщении.

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Дайте росіянину, лохонувшому кацапів новий паспорт і відпустіть.
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вот не слышно про кацапа - ученого,про кацапа - строителя,про кацапа - изобретателя.. Одна срань-рвань: мошенники,наемники,зоофилы,и прочая подхуйловщина.. Что за нация такая рукожопая...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазыскиваемого Интерполом российского мошенника задержали в "Борисполе"
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