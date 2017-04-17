 Разыскиваемого Интерполом российского мошенника задержали в "Борисполе"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.
"40-летний гражданин России находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ - мошенничество", - говорится в сообщении.
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