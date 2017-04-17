 Полиция усилила патрулирование возле кладбищ и культовых сооружений в 6 областях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов.
Кроме того, на территориях Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей, где проходят поминальные дни, усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений.
Также, полиция проводит профилактические мероприятия направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и призывает граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения
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