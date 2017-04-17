EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  7025  86
Материалы по теме:
Все про:Донецк (7373) Минобороны (4989) митинг (2782) разведка (1671) шахтеры (543)

 На Донбассе зреет бунт: 19 апреля состоится митинг шахтеров и их родственников с выдвижением требований к главарю боевиков Захарченко, - ГУР

Растет социальное напряжение на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

Так, по информации украинской разведки, отмечается распространение призывов к коллективам неработающих шахт и их родственникам принять участие в митинге в 10:00 утра на площади Ленина в Донецке 19 апреля, на котором планируется выдвинуть требование к "главе" "ДНР" А.Захарченко провести неотложные мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работники двух предприятий на Луганщине готовят забастовку. Активистов уже предупредили о "жестких репрессивных мерах", - ГУР

Сообщается также, что мотивом данной акции служит тяжелое экономическое положение местного населения, сокращения и отправка в неоплачиваемый отпуск шахтеров и бездействие руководства шахт по выплате задолженности по заработной плате.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Петро так боявся, що вони підуть в "обдрочєніє"..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что же петины торговые партнеры получайте звездюлей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А КАКИЕ ЛОЗУНГИ???
ДОНБАСС --КОРМИТ УКРАИНЫ
УКРАИНА-- НАКОРМИ ДОНБАСС..
ТИПА
РАЗДВОЕНИЕ МОЗГА...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иш чо творят холопы, не порядок, путин введи войска!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блокада свое оправдывает, надеемся что митинги что-то изменят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой там бунт . Ну выйдут , ну погудят )))))) Эти люди просрали усе . Ахметов помог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой, ну кто им позволит. Да, и они любители всего русского...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, и они любители всего русского...
--
Тады автозаки и ментовские трендюлины им будут как мёд... :D
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну это же не Москва, пока могут обойтись и подвальчиком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от гадські Парасюк з Семенченком до чого кармільцев довели.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як це можна? Нью-кацапи проти намісника сцаря? Нумо, кізЯки, батогами їх, батогами - і рити окопи або прати шкарпетки обдроченцям!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На самом деле новость звучит так :"На Донбассе зреет бунт: 19 апреля состоится митинг шахтеров и их родственников с выдвижением требований, в которых будет поднят вопрос о том, что народ Донбасса жирует и процветает, в то самое время когда голодные дети Африки умирают от болезней и голода. Цель собрания будет создать гуманитарную миссию и направить её в Африку вместе с гуманитарным грузом для жителей голодной Африки. И подписать с ними союзный договор. Пусть весь мир узнает о благородстве республики Думбабва и Луганда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да не... на параше митинги запрещены-разгонють нахер бывшие беркутята на раз... ну низзя на параше путинга хуесосить и его режиму...)))
за что жятлы боролись-получите сполна!!! ща вам путлер введеть!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Парасюк молодец . Он не только поставил раком Президента Украины гаранта конституции Петю , но и скоро Ху... ло Педафил получит проблему с миллионом голодных даунбасовцев .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На дамбасе никак не поймут,что расцыя это кошмар,где воспитательницы детского садика
двинутые на всю голову идиотки!


Смотреть YouTube
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Любят русские люди бунтовать!

"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неее, как обычно на кацапии, раком. У них-же теперь русский мор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раком но только немножечко боком. Это-же русський мир, однако
 показать весь комментарий
Ответить
 
За поребрик Нах и все дела. Там в Кацапии ихное счастье зарыто среди путиноидов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Родина майданов в Украине - Донбасс. Пока остальная Украина спокойно работала, Донбасс регулярно майданил. 1993 год, 1996-й, 1998-й: в Луганске шахтерский майдан разгонял луганский "Беркут" с применением слезоточивого газа и дубинок. Один из луганских шахтеров в знак протеста сжег себя возле здания Луганской ОГА. Заметьте, шахтеров избивали не бандеровцы или америкосы, а луганский "Беркут", в котором служили жители Донбасса. Кто же в то время был кровавой хунтой, если в Луганской области было свое областное правительство, избранное жителями Луганской области? "Беркут" в 1998 году на Донбассе выполнял свой "долг" - избивал мирных жителей Донбасса и доводил их до самоубийства, а в настоящее время из этого "Беркута" героев сделали… 1999-й год, 2002-й: шахтерский майдан в Киеве. Шахтеры, не нашедшие поддержки от своих же местных региональных властей и депутатов, которых они сами же и выбирали, пошли стучать касками на площади в Киеве… В 90-е годы трудно жилось всей стране, но вот почему-то жители Донбасса считали себя каким-то особенным, богоизбранным народом, вот вынь да положь всё для них, оторви у других. Еще в советское время, за счет перераспределения в экономике, у Донбасса было снабжение продуктами по первой категории, что многим регионам и не снилось. У шахтеров были несравненно выше заработки, на Донбассе уже к 1934-35 гг. шахтеров за ударный труд премировали огромными денежными премиями, билетами в театры и кино, бесплатными путевками на курорты, были случаи премирования личными автомобилями и пр.пр.пр.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Один из луганских шахтеров в знак протеста сжег себя возле здания Луганской ОГА."

Слышал раньше про этот случай, что это против конкретно краснорожего ефремова он протестовал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо ты скыглыш вовчик,не мы с Киева вам эту пьянь и рвань выбирали.что посеяли то и жните.НЕ ЖАЛЬ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же я хочу, чтоб по митингующим дэнээровским кротам у@бали пару очередей из автомата их новые братья, и плевать мне на чьё-то мнение...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вата в край оборзела! Майданить вздумали..!? ...смерды...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Усьо прапала , рюзьке мир аказался ни такой , как па тиливизару ... Какая жаль , а-я-яй...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот что блокада ЖИВОТВОРЯЩАЯ делает! И ДВУХ МЕСЯЦЕВ не прошло,а кормильцам уже жрать нечего! Это что же получаеться? Мало того,что на дотациях сидели,а теперь 3 года воевали,а вся Украина их еще и кормила? Это похоже на финансирование терроризма!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть СБУ, давая разрешения на торговлю, финансировала террористов? Может они не экономисты и не вникали в детали? Тогда Грицак в парламенте должен обьяснить свои позиции . Какая то ответственность за три года финансирования ЛУГАНДОНа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А коммуналка,в разы меньше,за наш счет.Пусть бунтуют,если хотели Россию.Только это не в Киеве касками грюкать,ппо башке настучат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чего им бунтовать? Старые тарифы на ЖКХ, в несколько раз ниже и за наш счет, две пенсии и регулярные поездки в Украину, где чуть дешевле продукты.
так "бунтовать" они могут годами на нашей шее.
Оставшиеся в лугандоне процентов на 80% - оголотелая вата или пофигисты.
ну-ну, бунтуйте. И виновата во всех ваших бедах конечно же "хунта"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну неувсех там так совсем плохо .....шоб быстерей уболтать шахтеров засядько захар привез им водки аж на симнадцать тыщ румпилей после попойки шатеры согласились писать бумаги на отказ от укр .управления шахты и понеслось потом им даже по пятнадцать тыщь дали хотя отгрузки нет угля горы лежат и его надо тусовать бо он загорится и взорвется к чертям...а стройуправление просто молча на все это смотрели и куй жевали хотя нет несовсем им дали четыре тыщи румпилей ну и соответственно прокакали зарплату за февраль и по два отпуска укранских сказал начальник дених нет ....и прикол коекто умудрился выхватить укртрудовую шоб поней ченить оформить тут . а тперь сказали фсе укр трудовые неотдадут кто тут подрабатывать будет ....цирк натуральный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вывод- Ахметов три года содержал террористов, продавая Украине уголь. И почему сбу называет Ефремова сепаратистом и держит в тюрьме, а Ахметова нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это даунбассерам так патун пришел и ввел. Зачем плакаться, сами-же просили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так смешно, как эти дебилы о какой-то респеблике лепечут, как буд-то это что-то реальное. Ну-ну. Реальное - только дыра в вашем кармане.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное это все таки позитивное для Украины следствие блокады ЛНРДНР.Шахтеры и иже с ними население поддерживают терористов. .россии они все и на фиг не нужны. Она обкатывает на войне свое вооружение. пушки , танки, боеприпасы.Приобретает практический опыт для своих военных. Используя , естественно, дешевое пушечное мясо из местных.Финансировать все это безобразие Украина не должна.Невзирая на то, что там живут украинские граждане, которые ничего не делают для исправления созданной ими же ситуации. Но деньги с Украины требуют. Вот когда местные погонят своих захарченкив и прочих тогда и разговор другой пойдет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и голос стал более писклявый,да и старые запасы заканчиваются.Эх и невидать руской армии.НЕ ЗРЯ ПОСЛОВИЦА ГЛАСИТ ЧТО ИМЕЕМ НЕ ХРАНИМ,ПОТЕРЯЕМ ПЛАЧЕМ,ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Захарченко, ты? Во, мля, даже хвост отрастил для маскировки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой бунт затеяли страдающие по СССР шахтеры? У вас история это флаги да гербы что ли только? "Вернитесталина" забыли, как с такими бунтами расправлялись те, в пример которым вы выбрали Захераченку? Сидите по копанкам - целее будете и это не высокомерность, просто реально переживаю за ваше здоровье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Где то глубоко в джунглях Бразилии ищут дикие племена. А в раше они просто по улицам ходят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно делают, ДНР обещала им лучшую жизнь, пусть теперь обеспечивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Донбасс никто не ставил на колени! шахта им. Челюскинцев - шахтёры спускаются в забой, а "бригадир" присматривает, чтобы они там на колени случайно не встали.

На Донбассе зреет бунт: 19 апреля состоится митинг шахтеров и их родственников с выдвижением требований к главарю боевиков Захарченко, - ГУР - Цензор.НЕТ 4762
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самые недовольные окащались не шахтеры им на водяру выдали немного румпилей а бабы строители их кинули конкретно причем свое начальство при бешеных зарплатах у нчальства они еще и мутят шабашки по донецку и своих дачах на укр територии
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как там 17 000 ватных железнодорожников в лугандоне ? Их еще Украина содержит на зарплате ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"19 апреля состоится митинг шахтеров и их родственников с выдвижением требований к главарю боевиков Захарченко"

Даешь Новочеркасск-2! Геноцид: ордынцы будут зачищать даунбесов и лугандонцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гуманитарный рай в Донецке 27.03.2017. Эх, жить и жить, бендер нет, мовы нет, фашистов нет, ну и еды тоже...подкармливают комбикормом, что бы Хунту победить и дойти до Львова.
https://www.youtube.com/watch?v=fMEHvs005p0

На Донбассе зреет бунт: 19 апреля состоится митинг шахтеров и их родственников с выдвижением требований к главарю боевиков Захарченко, - ГУР - Цензор.НЕТ 8690
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бездельники, сепаратисты и предатели хотят пенсий и социальных допомог.))))
Всё это есть за Уралом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже в мае в Украине планируют ввести абонплату на отопление: отдавать деньги придется даже летом
Cьогодні о 12:01 Facenews
Несколько дней назад Министерство финансов опубликовало меморандум Украины с МВФ. В документе украинская власть взяла на себя обязательство вводить абонплаты на голубое топливо и отопление. Уже сейчас абонплата на тепло действует во Львове, Виннице и других городах, а с первого мая, согласно меморандуму, ее придется платить всем украинцам. Сайт "Сегодня" выяснил, как и когда в Украине могут ввести абонплату.Первым абонплату на отопление ввел Львов еще в 2006 году. Тогда чиновники пояснили: тепло горожане получают только в отопительный сезон, но чтобы его генерировать, содержать инфраструктуру, проводить ремонты - деньги нужны круглый год.К примеру, семья во Львове, которая стабильно тратит в отопительный сезон один Гкал тепла в месяц, платит 1266,5 гривни (1213 гривен за само тепло и 53,4 гривни абонплаты) с октября по март и 26,97 гривни абонплаты с марта по октябрь. В то же время в Виннице круглый год платят абонплату в 26,3 гривни.Однако, как отмечают эксперты, в большинстве украинских городов действует один тариф на тепло без абонентской платы. В этот тариф уже включены расходы на содержание инфраструктуры, а платить нужно только в отопительный сезон.В меморандуме с Международным Валютным Фондом (МВФ) украинская власть взяла на себя обязательство ввести абонентскую плату на отопление для всех. "Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го", - говорится в документе.Стоит отметить, что попытка ввести абонплату на газ уже была в конце прошлого месяца - однако на днях это решение отменили. В правительстве заявили, что введение абонентской платы на голубое топливо привело бы к подорожанию тепла. Кроме того, субсидия на абонплату согласно действующих постановлений не полагается."Все зависит от методологии", - поясняет эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев. К примеру, в тарифе "Киеэнерго" стоимость транспортировки и поставки занимает примерно 9%. Если тариф разделят на две составляющие, абонплата может составить примерно 100 гривен за Гкал.Учитывая, что абонентскую плату разделят на весь год, в отопительный сезон стоимость тепла может снизиться."Если смотреть на европейский опыт, там существуют компании, которые строят станцию, готовит инфраструктуру. Компания предлагает воспользоваться этой инфраструктурой. И платить нужно не только за газ, электроэнергию, тепловую энергию, но и за пользование инфраструктурой. Это позволит компании возместить потраченный на объекты средства. Что касается существующих систем, я не думаю, что до изменения прав собственности на эти системы кто-то из операторов должен получать плату за мощность. Если так дальше пойдет, украинский потребитель будет платить еще и за наличие унитаза в своей квартире", - уверен Геннадий Рябцев.К слову, после введения абонентской платы на газ больше пришлось бы платить украинцам, которые тратят мало голубого топлива. К примеру, семья из трех человек в киевской многоэтажке с отоплением и горячей водой за месяц в среднем сжигает 13,2 кубометра газа (согласно социальной норме потребления). Без абонплаты на газ приходится платить 90 гривен, а после введения абонплаты - 146,4 гривни (79,2 по тарифу за газ и 67,2 гривни абонплаты).В этом году, согласно главному финансовому документу, государство планировало потратить на компенсацию "коммунальный скидки" около 51 миллиарда гривен. За счет снижению соцнорм потребления, введения абоплаты и т.д. украинская власть планирует сэкономить четыре миллиарда гривен."До конца июля 2017 мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; откорректируем социальные нормы в непиковые месяцы в течение отопительного сезона…Все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го. Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии до 47 миллиардов гривен", - говорится в меморандуме с МВФ.Уже сейчас Кабмин принял решение сократить нормы потребления газа, тепла и электроэнергии на отопление с первого мая этого года. В этом отопительном сезоне субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу - это еще 204 гривни.В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен."Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", - сказал эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не зрада, а "измена!-вскричал мальчиш-кибальчиш. тыг-дык, тыг-дык,тыг-дык"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да какой там бунт. Их БТРами давят и тишина. Попистят, поклянут хунту, постоят с плакатами "Хватит кормить нахлебников из ЕС" и разойдутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блокада -то,действует ! )) Еще бы потные ручонки парашенки,отрубить.Чтобы палки в колеса не вставляли.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбассе зреет бунт: 19 апреля состоится митинг шахтеров и их родственников с выдвижением требований к главарю боевиков Захарченко, - ГУР
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти