 На Донбассе зреет бунт: 19 апреля состоится митинг шахтеров и их родственников с выдвижением требований к главарю боевиков Захарченко, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
Так, по информации украинской разведки, отмечается распространение призывов к коллективам неработающих шахт и их родственникам принять участие в митинге в 10:00 утра на площади Ленина в Донецке 19 апреля, на котором планируется выдвинуть требование к "главе" "ДНР" А.Захарченко провести неотложные мероприятия, направленные на повышение уровня благосостояния населения.
Сообщается также, что мотивом данной акции служит тяжелое экономическое положение местного населения, сокращения и отправка в неоплачиваемый отпуск шахтеров и бездействие руководства шахт по выплате задолженности по заработной плате.
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Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин
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ДОНБАСС --КОРМИТ УКРАИНЫ
УКРАИНА-- НАКОРМИ ДОНБАСС..
ТИПА
РАЗДВОЕНИЕ МОЗГА...
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Тады автозаки и ментовские трендюлины им будут как мёд... :D
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за что жятлы боролись-получите сполна!!! ща вам путлер введеть!!!)))
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двинутые на всю голову идиотки!
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"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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Слышал раньше про этот случай, что это против конкретно краснорожего ефремова он протестовал.
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так "бунтовать" они могут годами на нашей шее.
Оставшиеся в лугандоне процентов на 80% - оголотелая вата или пофигисты.
ну-ну, бунтуйте. И виновата во всех ваших бедах конечно же "хунта"?
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Даешь Новочеркасск-2! Геноцид: ордынцы будут зачищать даунбесов и лугандонцев.
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https://www.youtube.com/watch?v=fMEHvs005p0
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Всё это есть за Уралом.
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Cьогодні о 12:01 Facenews
Несколько дней назад Министерство финансов опубликовало меморандум Украины с МВФ. В документе украинская власть взяла на себя обязательство вводить абонплаты на голубое топливо и отопление. Уже сейчас абонплата на тепло действует во Львове, Виннице и других городах, а с первого мая, согласно меморандуму, ее придется платить всем украинцам. Сайт "Сегодня" выяснил, как и когда в Украине могут ввести абонплату.Первым абонплату на отопление ввел Львов еще в 2006 году. Тогда чиновники пояснили: тепло горожане получают только в отопительный сезон, но чтобы его генерировать, содержать инфраструктуру, проводить ремонты - деньги нужны круглый год.К примеру, семья во Львове, которая стабильно тратит в отопительный сезон один Гкал тепла в месяц, платит 1266,5 гривни (1213 гривен за само тепло и 53,4 гривни абонплаты) с октября по март и 26,97 гривни абонплаты с марта по октябрь. В то же время в Виннице круглый год платят абонплату в 26,3 гривни.Однако, как отмечают эксперты, в большинстве украинских городов действует один тариф на тепло без абонентской платы. В этот тариф уже включены расходы на содержание инфраструктуры, а платить нужно только в отопительный сезон.В меморандуме с Международным Валютным Фондом (МВФ) украинская власть взяла на себя обязательство ввести абонентскую плату на отопление для всех. "Мы применим тариф на распределение газа и отопления на основе мощности, это позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы - все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го", - говорится в документе.Стоит отметить, что попытка ввести абонплату на газ уже была в конце прошлого месяца - однако на днях это решение отменили. В правительстве заявили, что введение абонентской платы на голубое топливо привело бы к подорожанию тепла. Кроме того, субсидия на абонплату согласно действующих постановлений не полагается."Все зависит от методологии", - поясняет эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев. К примеру, в тарифе "Киеэнерго" стоимость транспортировки и поставки занимает примерно 9%. Если тариф разделят на две составляющие, абонплата может составить примерно 100 гривен за Гкал.Учитывая, что абонентскую плату разделят на весь год, в отопительный сезон стоимость тепла может снизиться."Если смотреть на европейский опыт, там существуют компании, которые строят станцию, готовит инфраструктуру. Компания предлагает воспользоваться этой инфраструктурой. И платить нужно не только за газ, электроэнергию, тепловую энергию, но и за пользование инфраструктурой. Это позволит компании возместить потраченный на объекты средства. Что касается существующих систем, я не думаю, что до изменения прав собственности на эти системы кто-то из операторов должен получать плату за мощность. Если так дальше пойдет, украинский потребитель будет платить еще и за наличие унитаза в своей квартире", - уверен Геннадий Рябцев.К слову, после введения абонентской платы на газ больше пришлось бы платить украинцам, которые тратят мало голубого топлива. К примеру, семья из трех человек в киевской многоэтажке с отоплением и горячей водой за месяц в среднем сжигает 13,2 кубометра газа (согласно социальной норме потребления). Без абонплаты на газ приходится платить 90 гривен, а после введения абонплаты - 146,4 гривни (79,2 по тарифу за газ и 67,2 гривни абонплаты).В этом году, согласно главному финансовому документу, государство планировало потратить на компенсацию "коммунальный скидки" около 51 миллиарда гривен. За счет снижению соцнорм потребления, введения абоплаты и т.д. украинская власть планирует сэкономить четыре миллиарда гривен."До конца июля 2017 мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; откорректируем социальные нормы в непиковые месяцы в течение отопительного сезона…Все изменения вступят в силу с первого мая 2017-го. Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии до 47 миллиардов гривен", - говорится в меморандуме с МВФ.Уже сейчас Кабмин принял решение сократить нормы потребления газа, тепла и электроэнергии на отопление с первого мая этого года. В этом отопительном сезоне субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии. По действующему тарифу - это еще 204 гривни.В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен."Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", - сказал эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.
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