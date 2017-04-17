 США и Южная Корея в апреле проведут масштабные учения военной авиации

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГАБiзнесIнформ, двухнедельные учения Max Thunder - одна из крупнейших военных летных тренировок, ежегодно проводимых в Южной Корее. Учения стартуют 28 апреля на авиабазе Кунсан на юго-западе Корейского полуострова.
В них примут участие различные типы американских самолетов, в том числе F-16, AV-8B EA-18G, которые базируются в Южной Корее и Японии. Южная Корея выделила около 500 человек для обеспечения участия в учениях истребителей F-15K, F-16, F-5E и F-4E, а также других самолетов ВВС.
"Эти учения будут тщательно проверять наши боевые возможности в воздухе и подчеркивают твердую приверженность обязательствам между США и Южной Кореей и многогранные возможности, которыми мы располагаем", - сказал командующий 7-й воздушной армией США генерал-лейтенант Томас В. Бергесон.
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России нечего предложить нормальным странам, которые являются частью свободного мира, кроме нефти и газа, считает российский публицист Юлия Латынина.
Россия не стала защищать КНДР от президента США Дональда Трампа, хотя при президенте Бараке Обаме наверняка вступилась бы за «сумасшедшего корейского лидера», заявила в эфире своей программы «Код доступа» на «Эхе Москвы» российский публицист Юлия Латынина.
«Еще несколько месяцев назад при Обаме, если бы США вздумали погрозить пальчиком Северной Корее, мы можем быть уверены, что мы бы побежали на всех парусах защищать милого друга. Потому что помните, как ООН, по-моему, или Гаагский трибунал выдали ордер на арест президента Судана, того самого президента Судана, который помимо того, что устроил геноцид в Дарфуре, еще и, между прочим, приютил у себя Бен Ладена? Вот мы немедленно наложили на все это дело вето. Это к вопросу о том, кто покровительствует международным террористам», - рассказала она.
Публицист отметила, что Россия спасла от серьезных последствий человека, который предоставил убежище Бен Ладену и совершает подобные действия постоянно.
«Если посмотреть, с кем мы дружим, кого мы охраняем, всяких Асадов, всякую Северную Корею, всякую Венесуэлу, всякий тот же Судан, то все очень просто - мы охраняем по принципу: «Дай нам, боже, чего тебе не гоже». То есть все нормальные страны, которые являются частью свободного мира, - нам нечего им предложить кроме, естественно, нефти и газа. Мы можем работать только с теми странами, которые ну совсем ублюдки», - подытожила она.
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