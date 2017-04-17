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Все про:референдум (1183) Турция (1924) Евросоюз (11744)

 Евросоюз ждет от Турции шагов к достижению согласия в расколотом обществе

К поиску "национального консенсуса" в расколотом надвое обществе призвал Анкару в воскресенье, 16 апреля, после состоявшегося референдума в Турции глава Еврокомиссии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"В связи с незначительным перевесом голосов на референдуме и далеко идущими последствиями конституционных изменений, мы призываем турецкие власти к поиску наиболее широкого национального консенсуса при их внедрении", - говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. "Конституционные изменения, а особенно их практическое внедрение, будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы", - подчеркнули политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители крупнейших партий в Германии призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС

Брюссель ожидает оценки турецкого референдума со стороны международных наблюдателей "касательно предполагаемых нарушений", о которых заявила турецкая оппозиция.

По предварительным данным, изменения в турецкую конституцию, существенно расширяющие полномочия президента страны, одобрили чуть более 51 процента проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.
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Как ЕС о Турции беспокоится. Больше чем о себе.
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А Турция в свою очередь ждёт от Евросоюза уже как 50 лет...и ничего..
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А если не дождется - будет выражать обеспокоенность... как всегда в общем. Ситуация в Турции- следствие политики французских и немецких социалистов (читай популистов).
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Занадто довго ЄС тримав Турцію на ганку перед зачиненими дверима..Занадто довго Турція випробовувала терпіння Європи окупацією Північного Кіпру.. Все зайшло занадто далеко..
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Навіщо Ердогану потрібно це єднання? Як показує практика роз'єднаним суспільством управляти гораздно легше, завжди можна знайти "ворогів", яких можна звинуватити в усіх негараздах.
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Юнкер... Могеріні... "азабоченниє". Усі ті імена вже сприймаються як ніки циркових клоунів.
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Ссылка?Где ссылка?Пока только бла-бла-бла в стиле Лайф-ньюз и россии24.
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специально для тех кто не видит текста со ссылкой на Немецкую волну
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Як показує практика роз'єднаним суспільством управляти гораздно легше, завжди можна знайти "ворогів", яких можна звинуватити в усіх негараздах.

Лучше внешних.Например Турцию.
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Другими словами, турки давайте Майдан, давайте убивайте друг друга, печеньки уже готовы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз ждет от Турции шагов к достижению согласия в расколотом обществе
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