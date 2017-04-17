 Евросоюз ждет от Турции шагов к достижению согласия в расколотом обществе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"В связи с незначительным перевесом голосов на референдуме и далеко идущими последствиями конституционных изменений, мы призываем турецкие власти к поиску наиболее широкого национального консенсуса при их внедрении", - говорится в совместном заявлении президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. "Конституционные изменения, а особенно их практическое внедрение, будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата на вступление в ЕС, а также члена Совета Европы", - подчеркнули политики.
Брюссель ожидает оценки турецкого референдума со стороны международных наблюдателей "касательно предполагаемых нарушений", о которых заявила турецкая оппозиция.
По предварительным данным, изменения в турецкую конституцию, существенно расширяющие полномочия президента страны, одобрили чуть более 51 процента проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.
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Лучше внешних.Например Турцию.
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