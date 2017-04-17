 Четверо пьяных боевиков сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин в Брянке, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
По данным украинской разведки, продолжаются случаи совершения преступлений в отношении местного населения.
"Военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, находясь в патруле, жестоко избил местную жительницу, которая отказалась подчиняться "защитнику", - сказано в сообщении.
Кроме того, по информации ГУР, "военной комендатурой" 2 АК были задержаны четверо "военнослужащих" 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили позиции и пытались ограбить магазин.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе была создана комиссия для проведения медицинской проверки командного состава боевиков на алкогольную и наркотическую зависимость. По результатам проверки уже отстранены от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров полка.
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Источник: http://censor.net.ua/n436587
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