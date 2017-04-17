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 Четверо пьяных боевиков сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин в Брянке, - ГУР

Несмотря на празднование Пасхи и декларативные заявления о соблюдении христианских норм поведения, российские оккупационные войска не прекращают провокационные обстрелы подразделений ВСУ, что тщательно скрывается от СММ ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, продолжаются случаи совершения преступлений в отношении местного населения.

"Военнослужащий 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ, находясь в патруле, жестоко избил местную жительницу, которая отказалась подчиняться "защитнику", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские командиры тайно хоронят уничтоженных боевиков и продолжают получать за них деньги, - разведка

Кроме того, по информации ГУР, "военной комендатурой" 2 АК были задержаны четверо "военнослужащих" 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставили позиции и пытались ограбить магазин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе была создана комиссия для проведения медицинской проверки командного состава боевиков на алкогольную и наркотическую зависимость. По результатам проверки уже отстранены от исполнения служебных обязанностей нескольких российских офицеров полка.

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Не ограбить, а освободить от бендеровских продуктов!
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о соблюдении христианских норм поведения

Источник: http://censor.net.ua/n436587


Какие христианские нормы поведения могут быть у гундяевских сатанистов?
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Самые опытные разведчики ГУР не спят уже пятые сутки над решением сложнейшей задачи - фиксация фактов нарушения противником режима прекращения огня. Притивник применяет боеприпас-невидимку. Бойцы гибнут дома и блиндажи разрушаются, а зафиксиновать что и откуда прилетело не удается. Нужно у разведчиков взять сигареты на експертизу.
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Жестко избитая местная ватница во всем винит киевскую хунту .
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Из памятки впопучленцу - при любой непонятной ситуации иди грабить магазин .
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...морда лица руццкага мира...Вспоминаем Абхазию,Осетию,Приднестровье,Дамбацц,Хрым-где эта кацапсеая снинья макло сунула-кругом бардак!Когда уже ,этот проспиртованый,за последних 5 веков недо-народец поставят в стойло?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо пьяных боевиков сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин в Брянке, - ГУР
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