EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  559  9
Материалы по теме:
Все про:боевик (18535) обстрел (6017) Донбасс (14118) перемирие (978) минские соглашения (2088) СЦКК (215)

 Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК

Боевики осуществляли вооруженные провокации во время Пасхальных праздников.

Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО пренебрегая всеми минскими договоренностями в течение Пасхальных праздников осуществляли вооруженные провокации в отношении Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 16 апреля, зафиксированы 22 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ в том числе с применением запрещенного вооружения 13 мин калибра 120 мм, 7 мин калибра 82 мм, АГС и стрелковое вооружение. Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Павлополь и Гнутово. По инициативе украинской стороны СЦКК режим "тишина" устанавливался 33 раза, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирного населения. Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществление вооруженных провокаций против военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня. Несмотря на провокационные действия со стороны боевиков украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей, неуклонно выполняет все взятые на себя обязательства", - заявили в СЦКК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За 3 года на Донбассе в "ополчении" воевало 35-40 тысяч российских "добровольцев", - писатель-боевик Прилепин. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як то ЧТО? Нове засідання і нова "домовленість" про "перемир"я" і" режим тиші" чи хз як обізвуть і так по колу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...
Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3915
Сеть "взорвали" кадры с пасхальных празднований в оккупированном ДонецкеВ захваченном террористами Донецке народные гуляния прошли с размахом.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Тут тебе и девушки в кокошниках, массовка возле сцены, "русский дух" и прочие составляющие "русского мира".Снимки с пасхальных гуляний в оккупированном городе показало одно из сепаратистских агентств

Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 3366 Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8594Больше всего пользователей соцсетей поразили девушки в кокошниках и коротких юбках, выступающие на сцене. Помимо безвкусных и аляповатых нарядов, в которые были облачены танцующие, некоторые из них были настолько разукрашены, что выглядели намного старше своего возраста, хотя многие из артисток не достигли еще совершеннолетия.

Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4283 Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 8972"Это просто полная безвкусица и вызывает отвращение", "А сепары уже, наверное, рассказали, что вся площадь забита и народу не протолкнуться", "Из какого кабака они этих бл***** взяли", "Путаны на выезде", "Дно "ДНР" и лицо "республики"", - пишут в комментариях люди.Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 4094...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бизнес такой. Как совет директоров решит, так и будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В 2018 году по красной площади с маленькой буквы пройдут войска НАТО и это очень хорошо и замечательно.
Последняя империшка на Земном Шаре должна исчезнуть и превратиться в 81 страну людей с разными национальнастями.
Москва это будет отдельное государство, а россия это будет территория Золотого кольца россии от Иваново до Ярославля.
Только в этом случае россия выживет как государство, иначе россию склюют Казань, Ростов, Краснодар Кавказ и тд. и тп. и тд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боевики целенаправленно обсирают ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нехай їм цім виродкам рашиським буде скоро спокій у домовині....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти