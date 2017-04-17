 Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО пренебрегая всеми минскими договоренностями в течение Пасхальных праздников осуществляли вооруженные провокации в отношении Вооруженных Сил Украины вдоль всей линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.
"В течение 16 апреля, зафиксированы 22 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ в том числе с применением запрещенного вооружения 13 мин калибра 120 мм, 7 мин калибра 82 мм, АГС и стрелковое вооружение. Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Павлополь и Гнутово. По инициативе украинской стороны СЦКК режим "тишина" устанавливался 33 раза, благодаря чему удалось избежать жертв среди мирного населения. Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, сознательном планировании и осуществление вооруженных провокаций против военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня. Несмотря на провокационные действия со стороны боевиков украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей, неуклонно выполняет все взятые на себя обязательства", - заявили в СЦКК.
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Сеть "взорвали" кадры с пасхальных празднований в оккупированном ДонецкеВ захваченном террористами Донецке народные гуляния прошли с размахом.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Тут тебе и девушки в кокошниках, массовка возле сцены, "русский дух" и прочие составляющие "русского мира".Снимки с пасхальных гуляний в оккупированном городе показало одно из сепаратистских агентств
Больше всего пользователей соцсетей поразили девушки в кокошниках и коротких юбках, выступающие на сцене. Помимо безвкусных и аляповатых нарядов, в которые были облачены танцующие, некоторые из них были настолько разукрашены, что выглядели намного старше своего возраста, хотя многие из артисток не достигли еще совершеннолетия.
"Это просто полная безвкусица и вызывает отвращение", "А сепары уже, наверное, рассказали, что вся площадь забита и народу не протолкнуться", "Из какого кабака они этих бл***** взяли", "Путаны на выезде", "Дно "ДНР" и лицо "республики"", - пишут в комментариях люди....
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Последняя империшка на Земном Шаре должна исчезнуть и превратиться в 81 страну людей с разными национальнастями.
Москва это будет отдельное государство, а россия это будет территория Золотого кольца россии от Иваново до Ярославля.
Только в этом случае россия выживет как государство, иначе россию склюют Казань, Ростов, Краснодар Кавказ и тд. и тп. и тд.
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