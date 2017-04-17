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 ЕС обсуждает применение "норвежской модели" для Британии после Brexit, - Politico

Одним из возможных вариантов экономических отношений ЕС и Великобритании после Brexit может стать норвежская модель.

Об этом пишет американское интернет-издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Меркель: Переговоры о будущих отношениях ЕС и Великобритании пока преждевременны

Пример торговых отношений ЕС и стран Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) является резервным вариантом, который рассматривается в настоящее время в Брюсселе.

Согласно этой информации, Брюссель может предложить Лондону временно вступить в ЕАСТ, членами которой являются Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Членство в ЕАСТ позволит британцам присоединиться к Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), что гарантирует им свободный доступ к единому европейскому рынку.

Вариант, получивший название норвежской модели, сохранит существующие в настоящее время торговые связи Великобритании и стран Евросоюза, а также позволит Лондону избежать негативных экономических последствий Brexit, отметил в беседе с Politico представитель дипломатических кругов ЕС. По его словам, такое решение является временным и уменьшит риск для бизнеса по обе стороны Ла-Манша.

Вместе с тем подобный план является нежелательным для сторонников "жесткого" сценария Brexit, поскольку предполагает, что Лондону придется принять четыре основополагающих принципа Евросоюза - свобода передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов, отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовые акции за единую Европу прошли в Германии

Между тем для многих британцев, проголосовавших на референдуме за выход из ЕС, одним из основных мотивов было ограничение притока трудовых мигрантов из других европейских стран и возвращение контроля над иммиграционной политикой, указывает Politico. Кроме того, в случае принятия норвежской модели Великобритании пришлось бы по-прежнему платить Брюсселю за доступ к европейскому рынку.
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цензор,что у вас новости частенько тухлые какие-то
я эту "новость" на другом сайте видел пару дней назад
есть же и более свежие новости,например вот эта:
Британские депутаты потребовали лишить жену Асада гражданства
http://www.dw.com/ru/the-telegraph-британские-депутаты-потребовали-лишить-гражданства-жену-асада/a-38447105
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..не обвиняй цензор в тухлых новостях,давая ссылку на тухлую новость о лишении жены сирийского убийцы гражданства бритов...
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Проснись - 16.04.17 17:59 Депутаты британского парламента хотят лишить жену Асада гражданства страны
http://censor.net.ua/news/436530/deputaty_britanskogo_parlamenta_hotyat_lishit_jenu_asada_grajdanstva_strany
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хорошо,но это не отменяет первой части моего коммента
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Британцы спят и видят свободное перемещение рабочей силы из ЕС))
Британцы прекрасно проживут с ЗСТ с США. Зачем им тянуть на себе отсталых.
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Правильно. Нечего обосновывать светскость Асада учебой в В.Брттании и гражданством жены.
В Британии травить газом людей не учили. А жене Асада можно дать гражданство Франции или Германии.
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надеюсь ЕС не согласится....те кто голосовал за выход, должны быть наказаны.....пусть бегают за визами в ЕС, не смогут также продать товар в ес
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Трамп сказал что ЕС будет наказан за отказ от ЗСТ с США. Весь проданный товар ЕС в США он считает украденными у Америки деньгами.
Думаю после чего ...
А он оказывается берет пример с еуропейцев.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС обсуждает применение "норвежской модели" для Британии после Brexit, - Politico
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