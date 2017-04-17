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Все про:опрос (1520) Россия (69977) США (12383)

 Треть россиян допускает возможность войны между РФ и США, - опрос

Треть россиян допускают возможность войны между Россией и США, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

"Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной или уже идущей, достигла 30%", - говорится в материалах исследования.

Так, 16% опрошенных считают такое столкновение сегодня абсолютно невероятным, 47% - маловероятным, еще 16% говорят, что война весьма вероятна и может начаться, 14% полагают, что она уже идет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Закрутят гайки и обеспечат", - опрос на улицах Москвы о том, могут ли власти РФ обеспечить безопасность граждан. ВИДЕО

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Социологи отмечают, что в марте 2014 года невероятной войну считала четверть опрошенных (25%), более половины (51%) говорили, что она маловероятна, 16% считали ее весьма вероятной и лишь 4% высказывали мнение, что такая война уже идет.
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Думаю 100% расеян уедут в США добровольцами воевать с Америкой и тут же сдадутся в плен! Их лысый мелкий таракан щемит их как крыс, а они все на лазейки разные рассчитывают, вот дебилы блин. Если таки война США с РФ начнется, то ни одна крыса не выживет и ни один таракан в Кремле не останется, потому как этот вопрос надо решить таки раз и навсегда!
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Війни не буде.. Пан Трамп повторить подвиг свого видатного попередника Рональда Рейгана , й розвалить скажену бензоколонку без жодного пострілу..Тільки курячих стегенець голодуючій кацапні ніхто вже не дасть..
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Кацап - ти ж знаєш напрямок свого руху? Прямуй туди, і тільки туди..
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Россия объявит войну США и начнет бомбить Воронеж и Усть-Пиздюйск.
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Что то мало как то.
За путина 80 процентов, а за войну всего 30.
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Им еще телевизор не сказал, что надо хотеть войны со штатами. Как скажет, так сразу и 80% упорто, в едином порыве ЗА будут.
Странный опрос. Все равно, что стадо пастухом будет руководить. Мнение стада очень важно, ну да ну да...
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Осталось Хуйлу ввести братские неславянские направославные войска в Северную Корею, чтобы приблизить к 100%...
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Да какая там война...
Заварушка на пару дней...
Это при услови, что хоть парочка раисянских ракет каким-то чудом взлетит...

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Крайне легкомысленное высказывание на фоне сегодняшней действительности. В духе живущей одним днем стрекозы, которая "лето красное пропела".
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Ця війна буде дуже легкою і швидкою для кацапів - вони навіть не встигнуть дойти до воєнкоматів.))
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при современной войне ,драные русские петухи, вообще первый раз увидят американцев при капитуляции
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просто русня нажеется что сдастся сразу же. А нахрена госдепу кормить 140 млн голодранцев и алкоголиков?
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В конституции россосии давно пора прописать "нужно только немного подождать")).
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Неужто вознамерились возвращать себе взад Аляску?
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Скорее бы этот день наступил! И тогда многое станет на свои места.
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учитывая, что у кацапни нет НИ ОДНОГО союзника, это будет не война, деточки! Это будет - ИЗБИЕНИЕ....
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Ордынская Московия так засрала мозги своим ватанам,что они не понимают ,что враг у них значительно ближе и Треть россиян допускает возможность войны между РФ и США, - опрос - Цензор.НЕТ 8967опаснее
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Китаец думает : если эту тоненькую шейку немножко придавить, чтобы глазки вылезли, можно будет в Новосибирске посторить дачу....
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Не завидую я бравому спецназу США во время возможного штурма среднестатистического жилого дома кацапов: со сталактитами и сталагмитами не воевала ещё ни одна армия мира...
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какие штурмы, друг мой?
Экономикой задавят, потом карточки и ползанье на коленях по миру с поисках гуманитарки. Кстати, ни кто иной, а именно Путин и занимался этим в начале 90х
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Треть населения параши идиоты Остальные 2/3 дебилы. Они думают, что война с США будет как агрессия против Украины или операции в Сирии, то стреляем то хотим перемирие заключаем. Живут в говне, так и померать не жалко
Треть россиян допускает возможность войны между РФ и США, - опрос - Цензор.НЕТ 7704

Треть россиян допускает возможность войны между РФ и США, - опрос - Цензор.НЕТ 7731
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Я одного не пойму ,как можно в России сделать так ,что бы все ватаны жили в достатке, ведь ватаны такие ленивые и самое главное что они живут не сколько ОБЩИНОЙ ,сколько ШОБЛОЙ,которая не просыпается от пьянки
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...ни как нельзя , русские бракованные ,у них лишняя хромосома ,ни как у людей.
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Хотел написать то же самое, теперь нет смысла, согласен - идиоты, просто не представляют, что это такое... или привыкли, мать их
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а ведь это дома из бревен. могли бы разобрать и поставить дома на сваях.
раз ума не хватило понять что будут затоплены.
а они сталагмиты выращивают...
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А теперь смотрите какие воспитательницы в детском саду в Калужской обл.
А потом мы думаем почему они дебельнутые на всю голову!


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))), залог будущего, все єто, отето от, отето от все, отете, шо тут затевают, отєта от..
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"Дебилизация России уже закончена". (Академик Сергей Капица)
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Полагаю, эта треть от общей биомассы самые идейные, и в окопы они потянутся без понуканий и шила в жопу. Хотя ,думаю, окопной войны не будет - чтобы завалить такого борова с наименьшими потерями, к вопросу подойдут с выдумкой, и кацапы однажды неожиданно проснутся уже в аду.
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Кому вы надо, соседи из РФ? Кроме Китая. Все больше убеждаюсь во мнении, что раскручивая тему противостояния, конкуренции в военной сфере с США, РФ таким образом просто внушает своим подданным чувство собственной значимости и государственного величия. То есть проводят пиар-акции, рассчитанные как на внутреннего, так и для внешнего потребителя. Говоря языком дипломатического корпуса РФ - понты, рассчитанные на лоха... бля.
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Идиоты!!! В 50тыегоды прошлого века нас активно готовили к "ядерной войне".Раздавали брошюры,проводили регулярные учения по ГО и тд. Тогда-то и родилась знаменитая шутка: -Так как действовать,если бомба уже летит?- Накрыться белой простыней и медленно ,не создавая давки...ползти на кладбище! Даже разговоры про такую войну -это клинический диагноз!
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как и положено ватной элите (гиви-моторолы и пр.) ,они первыми,с оркестром ,заняли места на кладбище...ждут Главного...
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Дело не в том, что считают в паРаше. Дело в том, что и как считают в США и странах НАТО. А там считают, что есть масса других способов посадитить Кремль на "короткий поводок". И вообще, кого интересует мнение социальных деградантов и моральных уродов? Мешно))
Христос воскрес! Вот, что действительно важно.
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война?! та пиндосы порвут козломордорских орков как тузик грелку
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Прикиньте на 30% Параша состоит з Дебилов, Войны не будет ,вас раздавят за 48 часов и тишина и мертвые с косами стоят Гитлера помните с люфтвафе , раздовили как таракана , гражданских жалко
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Треть-с пингвинами, и остальныя-с пупуасами...)))
А че, їх рівень...))))
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Priamoj vojny mozet i nebudet no dopustim v Siriji mozet sojtis.Tut nuzno sperva amerikancem dat opolcencam PVo sistemy typa NASAMS togda otpadiot bambiozky s ruskix samoliotov poskolku vsex sbjut bez problem.Vo na etom nado parabotat i zdat necevo sbjut 100 samoliotov i koncytsia vse bambiozky mirnyx zytelej Siriji
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Пендосы отымеют рашкованов так , что те потом лет сто ещё икать будут . Не грозили бы вы , репоеды , дядюшке Сэму , лепя говняного пятуха у себя в Устьпиздюйске ...
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Да они бы уже давно объявили бы войну США, чтобы сдаться! Мечтайте, Маниловы!
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Мы ведем войну уже семьдесят лет,
Нас учили, что жизнь - это бой,
Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой.

(С) БГ
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войны не будет-всеобщая пиздюлина и засрашка прекратит свое существование!!!
гнилое псевдогосударство не сможет ничего противопоставить-приходит время сбора камней!!!
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Баян, но все равно веселый.
Пришла пора напомнить как будет разворачиваться военный конфликт между Сруссией и НАТО.
Все начинается с налёта с незаметного для пидорашкинского ПВО B2 Spirit, с последующим ее выпиливанием. Ибо все эти С200/300 с буками, ТОРами и прочей херней только и могут, что засекать и стрелять по пидорашкинским летающим гробам. Дальше идет бомбардировка аэродромов с почерневшими от времени Су-24/25/27 и МиГ-29/31. Обоссавшиеся пидорашки в панике тут же поднимают свои гробы в воздух. Некоторая часть из них рассыпаются еще на взлете, ибо последний их капремонт проводился еще при засосальщике Брежневе. У других загораются двигатели прямо в воздухе, в виду того что ушлые офицеры авиационный керосин разбавляли ослиной мочой. Третьи же вообще не могут взлететь, ибо их детали уже давно спизжены и проданы в банановые республики. Но не смотря на все лишения все-же половина истребительной авиации в воздухе. Вот тут и вмешиваются так нелюбимые пидорашками и местными совкодрочерами ф-22, которые благодаря своим сверхсовременным БРЛ, сверхточными ракетами AMRAAM и сверхмалой заметностью способны сражаться с ними в пропорциях 1 к 9 и даже больше. Рапторы начинают усиленно доминировать сруссийский гнилой скам. Уже через несколько дней ВВС Сруссии не существует. И это начало эпического пиздеца. Затем настает очередь старых проверенных Ф-15, Ф-16, Тандерболдов, Апачей. Те своими ракетами как консервные банки вспарывают броню Т-72 и Т-80. Про т-62 вообще молчу. К ним подбегают американские морские пехотинцы и вскрывают их броню стандартными армейскими ножами, достают оттуда обсыканных 18-летних танкистов, дают им обидные подсрачники и подзатыльники. В Пидорашкостан массово вводятся американские танки с толстенной урановой броней, морская пехота США на страйкерах и бредли, напичканных электроникой по самую макушку, самоходная артиллерия. Сруссийские обрыганы пытаются с М-1 бороться своими древними РПГ-7/16/18 60-70х годов, но те лишь немного портят им краску. Попутно необучаемые призывники реактивными струями выпиливают своих боевых товарищей, которые с открытым ртом стоят в полуметре позади гранатомётчиков. Здоровенные перекаченные бойцы морской пехоты США, увидев это, подбегают к необученным парашкинским солдатам, дают кулаком по еблу и забирают эти ржавые мотыги. Делается это в первую очередь для безопасности самих необученных солдат-годичников. Ровно через месяц армия Пидорашкостана перестает существовать. Американские рейнджеры входят в Москву, окружают кремль, Путлер выпивает йаду и застреливается.(С)
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Совсем зажрались и оболванились. Думают, что реальная война это что-то как в киношке, когда лежишь на диване, сытый, в тепле и смотришь.
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нет, это как в руцкой киношке где диды бутылкой водки танковый клин разворачивают
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТреть россиян допускает возможность войны между РФ и США, - опрос
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