 Утром во Львове столкнулись поезда, 8 товарных вагонов сошли с рельсов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
По данным департамента, авария произошла сегодня в 4.40 во втором парке железнодорожной станции "Львов".
В результате аварии пострадавших нет, задержки в движении поездов не было.
По предварительным данным, причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.
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https://www.rbc.ua/rus/news/avstrii-vokzale-vene-stolknulis-dva-poezda-1492281107.html
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https://inform-ua.info/society/kspert-prohnozyruyut-znachytelnoe-sokrashchenye-poezdov-v-ukrayne
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