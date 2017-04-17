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Все про:авария (1123) Львов (3390) поезд (619)

 Утром во Львове столкнулись поезда, 8 товарных вагонов сошли с рельсов

8 вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза сошли с рельсов в результате столкновения товарного поезда, электровоза и маневрового поезда сегодня утром во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла сегодня в 4.40 во втором парке железнодорожной станции "Львов".

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В результате аварии пострадавших нет, задержки в движении поездов не было.

По предварительным данным, причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.
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РЖД выставили ультиматум правительству: Или льготы, или поднимем тарифы
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Как такое возможно? В век компьютеризации?Скорей всего диспетчеров перед утром разморило.Третья смена -очень тяжёлая..
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...а может диспетчер стрелки под составом перевел?
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Кумовство и беззалаберность очень дорого обходятся на стратегических предприятиях, где без профессионализма никак...
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Особенно бесит когда бездарей и дыбилов награждают грамотами и медалями , как к примеру на Знаменской дирекции Од.жд
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Кожен тиждень по Україні сходить десятки вагонів,просто все приховується і тільки одиничні випадки висвітлюють
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Был слегка удивлен увидев на платформе дизель поезд в два раза короче. Очередное покращення, сволочи.
https://inform-ua.info/society/kspert-prohnozyruyut-znachytelnoe-sokrashchenye-poezdov-v-ukrayne

Утром во Львове столкнулись поезда, 8 товарных вагонов сошли с рельсов - Цензор.НЕТ 1337
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В нас на маршруті Ковель - Львів ходить аж ДВА вагони..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром во Львове столкнулись поезда, 8 товарных вагонов сошли с рельсов
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