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 Горсовет Геническа проиграл суд крымчанину-участнику АТО, который просил выделить ему землю

Генический районный суд удовлетворил иск переселенца из Крыма, участника боевых действий на востоке Украины, журналиста Михаила Новосельцева к Геническому городскому совету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал сам Новосельцев.

По его словам, суд признал решение генических депутатов - отказать в приеме документации о выделении земельного участка от крымчанина - незаконным.

"Это ожидаемое решение, которое полностью соответствует выводам контролирующего органа. Городскому совету судебный сбор нужно выплатить, то есть они незаконно еще бюджету города нанесли ущерб, но они решили опять-таки подавать на апелляцию и еще денег потратить не понятно на что. Если бы они отреагировали вовремя на требования контролирующего органа, то не было бы ни суда, ни затрат", - отметил он.

Как сообщает Новосельцев, теперь он будет подавать новое заявление на земельный участок и ожидать решения горсовета.

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В Геническом горсовете ситуацию пока не прокомментировали.

Михаил Новосельцев ранее обращался в местный совет по поводу выделения участка, но получил отказ. Ветеран АТО обратился в Государственную инспекцию сельского хозяйства, и та установила незаконность отказа. Но депутаты горсовета не отменили своего решения. В ответ на это участник АТО обратились в суд.

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Законодательством Украины предусмотрена система льгот для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, в частности, это касается и предоставления земельных участков.

В соответствии со статьей 12 (пункт 14) Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участникам боевых действий предоставляются, среди прочих, следующие льготы: первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
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