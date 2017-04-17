 Горсовет Геническа проиграл суд крымчанину-участнику АТО, который просил выделить ему землю

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал сам Новосельцев.
По его словам, суд признал решение генических депутатов - отказать в приеме документации о выделении земельного участка от крымчанина - незаконным.
"Это ожидаемое решение, которое полностью соответствует выводам контролирующего органа. Городскому совету судебный сбор нужно выплатить, то есть они незаконно еще бюджету города нанесли ущерб, но они решили опять-таки подавать на апелляцию и еще денег потратить не понятно на что. Если бы они отреагировали вовремя на требования контролирующего органа, то не было бы ни суда, ни затрат", - отметил он.
Как сообщает Новосельцев, теперь он будет подавать новое заявление на земельный участок и ожидать решения горсовета.
В Геническом горсовете ситуацию пока не прокомментировали.
Михаил Новосельцев ранее обращался в местный совет по поводу выделения участка, но получил отказ. Ветеран АТО обратился в Государственную инспекцию сельского хозяйства, и та установила незаконность отказа. Но депутаты горсовета не отменили своего решения. В ответ на это участник АТО обратились в суд.
Законодательством Украины предусмотрена система льгот для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним, в частности, это касается и предоставления земельных участков.
В соответствии со статьей 12 (пункт 14) Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участникам боевых действий предоставляются, среди прочих, следующие льготы: первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.
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