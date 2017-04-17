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Все про:дети (3080) Сирия (2373) теракт (2074)

 Теракт в Сирии: из 126 погибших 68 - дети, - правозащитники

Среди 126 погибших в результате теракта в пригороде Алеппо было по меньшей мере 68 детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си", об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, базирующемся в Британии.

Напомним, в субботу начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобуса, эвакуировавшего людей из городов Фуа и Кефрая. Нападение произошло в подконтрольном повстанцам районе Рашидин.

Среди погибших также были работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Опубликованы кадры с места теракта в Сирии, в результате которого погибли более 100 человек. ВИДЕО 18+
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игил с вованом кремлевским только так и могут действовать: как всегда подло и цинично
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Сколько можно возиться с этим ПАЛАЧОМ АСАДОМ и ХУЙЛОМ... на ПЛАХУ ВЫРОДКОВ.
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Взрыв был выгоден только асаду и его хозяевам.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТеракт в Сирии: из 126 погибших 68 - дети, - правозащитники
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