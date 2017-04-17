 Теракт в Сирии: из 126 погибших 68 - дети, - правозащитники

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си", об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, базирующемся в Британии.
Напомним, в субботу начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался возле автобуса, эвакуировавшего людей из городов Фуа и Кефрая. Нападение произошло в подконтрольном повстанцам районе Рашидин.
Среди погибших также были работники гуманитарных служб и повстанцы, охранявшие автобусы. Многие получили ранения различной степени тяжести.
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