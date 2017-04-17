 За прошедшую неделю на пожарах погиб 21 человек, на воде - 10, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
В течение недели ГСЧС зарегистрировано 2 тыс. 149 чрезвычайных событий. В результате принятых мер были спасены 32 человека.
Так, был ликвидирован 1 тыс. 651 пожар, спасено на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 515 зданий и 40 ед. техники. На пожарах погиб 21 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн. 928 тыс. грн.
Кроме того сообщается, что с начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 414 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 639 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Также в течение недели на водных объектах погибло 10 человек.
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