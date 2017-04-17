 Украине нужно больше дискутировать с Западом в отношении Минска и убеждать в своей правоте, - Тымчук после встречи с Райхелем

Как информирует Цензор.НЕТ, о результатах встречи он написал на своей странице в Facebook.
"После моей критики высказываний посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о проведении местных выборов в ОРДЛО, по его приглашению я посетил посольство и пообщался с г-ном послом. Прежде всего, г-на Райхеля возмутил тон моих прежних высказываний. Что ж, если мой тон показался оскорбительным - приношу за него извинения. Что, однако, никак не влияет на смысл высказанных мною претензий относительно возможности проведения выборов в ОРДЛО под дулами российских автоматов и без взяти я госграницы с РФ под контроль", - написал он.
Тымчук отметил, что для него за полтора часа беседы с Райхелем "так и осталось глубоко непонятным, почему посол Германии считает, что фраза о местных выборах "согласно украинскому законодательству" (а именно так записано в Минских соглашениях) может означать, что они якобы могут быть проведены без обеспечения безопасности органами правопорядка Украины, без функционирования на этой территории избирательных структур Украины и т.д. Еще более непонятно, что если это, как оказалось, - дискуссионный вопрос, то почему официальный Киев не ведет этой дискуссии?"
"Вместе с тем, обнадежил тот факт, что в высказанной г-ном Райхелем позиции гораздо больше "точек соприкосновения" с нашим видением Минска, чем могло показаться раньше. Например, Германия приветствовала бы вывод российских войск с Донбасса до проведения выборов (но не видит механизма реализации этого - хотя в таком случае лично у меня вопрос: если нет механизма принудить РФ вывести свои войска до выборов, то кто и с чего решил, что после выборов Москва это сделает?).
В общем, спорных моментов хватает. Факт в том, что нам нужно больше дискутировать с Западом в отношении Минска и убеждать в своей правоте. Отправные точки - украинское законодательство и "выборные" критерии ЕС/ОБСЕ в отношении проведения этих самых выборов, которые, похоже, стали главным камнем преткновения", - добавил он.
Напомним, ранее Эрнст Райхель заявил следующее: "Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск".
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Ато как в "Собачьем сердце"-я бы с вами подисскусировала...
))))
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Але,незважаючи на ваші потуги,ЄС нас підтримує,так буде і надалі.
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