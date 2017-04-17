EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  1110  9
Материалы по теме:
Все про:выборы (21667) Германия (2765) Донбасс (14115) Тымчук (1391) минские соглашения (2087) Райхель Эрнст Вольфганг (33)

 Украине нужно больше дискутировать с Западом в отношении Минска и убеждать в своей правоте, - Тымчук после встречи с Райхелем

После критики высказываний посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о проведении местных выборов в ОРДЛО народного депутата, координатора группы ИС Дмитрия Тымчука пригласили посетить посольство и пообщался с послом.

Как информирует Цензор.НЕТ, о результатах встречи он написал на своей странице в Facebook.

"После моей критики высказываний посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о проведении местных выборов в ОРДЛО, по его приглашению я посетил посольство и пообщался с г-ном послом. Прежде всего, г-на Райхеля возмутил тон моих прежних высказываний. Что ж, если мой тон показался оскорбительным - приношу за него извинения. Что, однако, никак не влияет на смысл высказанных мною претензий относительно возможности проведения выборов в ОРДЛО под дулами российских автоматов и без взяти я госграницы с РФ под контроль", - написал он.

Тымчук отметил, что для него за полтора часа беседы с Райхелем "так и осталось глубоко непонятным, почему посол Германии считает, что фраза о местных выборах "согласно украинскому законодательству" (а именно так записано в Минских соглашениях) может означать, что они якобы могут быть проведены без обеспечения безопасности органами правопорядка Украины, без функционирования на этой территории избирательных структур Украины и т.д. Еще более непонятно, что если это, как оказалось, - дискуссионный вопрос, то почему официальный Киев не ведет этой дискуссии?"

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Заявление Райхеля по Донбассу не является официальной позицией Германии, - депутат Бундестага Вельманн. ВИДЕО

"Вместе с тем, обнадежил тот факт, что в высказанной г-ном Райхелем позиции гораздо больше "точек соприкосновения" с нашим видением Минска, чем могло показаться раньше. Например, Германия приветствовала бы вывод российских войск с Донбасса до проведения выборов (но не видит механизма реализации этого - хотя в таком случае лично у меня вопрос: если нет механизма принудить РФ вывести свои войска до выборов, то кто и с чего решил, что после выборов Москва это сделает?).

В общем, спорных моментов хватает. Факт в том, что нам нужно больше дискутировать с Западом в отношении Минска и убеждать в своей правоте. Отправные точки - украинское законодательство и "выборные" критерии ЕС/ОБСЕ в отношении проведения этих самых выборов, которые, похоже, стали главным камнем преткновения", - добавил он.

Напомним, ранее Эрнст Райхель заявил следующее: "Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск".


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А може треба підвищувати рівень життя, меньше чи зовсім не красти в свого Народу???
Ато как в "Собачьем сердце"-я бы с вами подисскусировала...

))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А медсестру Льошу Гончаренку не приглашали в посольство Германии после того как он обгадил кусок Берлинской стены?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Европа уже не хочет дискутировать с такой Украиной. Порошенко и Ко получив власть с максимальным доверием и уважением от Запада, растерял всё. Нет ни доверия, ни уважения и главное - веры, что эти "правители" думают про Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ню-ню................ якщо вже й ЄС не хоче підримувати Україну......... може ми дійсно робимо щось не те???.......
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
ви,кацапи,як раз робите те...
Але,незважаючи на ваші потуги,ЄС нас підтримує,так буде і надалі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україною керують злодії . Чи можуть злодії захистити країну ? .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине нужно больше дискутировать с Западом в отношении Минска и убеждать в своей правоте, - Тымчук после встречи с Райхелем
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти