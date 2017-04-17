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 Политика Украины, Экономика
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Все про:земля (1464) Минагрополитики (287) Кутовой (32)

 Инфраструктура для внедрения рынка земли в Украине подготовлена, - Кутовой

В Украине подготовлена инфраструктура для запуска рынка земли и совершенствования Государственного кадастра. Завершается работа над соответствующими законопроектами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

"На сегодня уже организованы консультации с общественностью и другими заинтересованными участниками аграрного рынка относительно оптимальной модели внедрения рынка земли", - отметил министр.

По его словам, завершается работа над законопроектами "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", "О консолидации земель" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, относительно введения оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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Также Кутовой проинформировал о внедрении информационных технологий в земельных отношениях. Так, уже действуют две новые электронные услуги: выдача выписки из Государственного земельного кадастра про земельный участок (предоставлено 135 тыс. выписок) и заказ выписки из технической документации о нормативной денежной оценке (заказано 27,6 тыс. выписок).

"Напомню, что в прошлом году был введен принцип экстерриториальности при рассмотрении земельных вопросов. Таким образом, мы ввели новую антикоррупционную практику, которая сильно сокращает все маневры, связанные с любыми коррупционными злоупотреблениями", - подчеркнул он.

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Не бзди , андрюша.. Твоя скрєпа залишиться з тобою..
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відкрию тобі секрет- вся земля давним давно продана. осталось тільки узаконить
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в фб. дивився виступ однієї пані фермера. вона розповідала про оборутки з землею. варіантів дуже багато. і я з нею згоден.
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Ну не знаю , в оренду дають , тут згоден , а щоб продати не чув , хоча в нас Фірташ дає непогані гроші .
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ось один варіант- фермер позичає вам гроші під заставу землі. вчасно ви повернути кошти не можете. земля переходить фермеру.
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А хіба сільськогосподарськуземлю можливо покласти в заставу ?
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Не разводи брехню от брехливой хверперши, а заглянь хотя бы в госкадастр по собственности
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Нюююю, Я дофіга знаю таких- типу оренда , а насправді - вже....
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Типу- боргові зобов'язання...але про "землю" і слова там немає...
Та і ПРосто-хату спалять...
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Нині люди мають паї, які здають в оренду і з цього мають "якусь копійку"...... Коли землю почнуть продавати, в людей ці паї заберуть за безцінь.
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Маю три паї , знаю інших людей що мають ,нікто і не збирається продавати .
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А ніхто вас і не питатиме........... Парочка "штрихів" до законодавства із зобов'язанням обов'язкового обробітку землі і ........ все.....
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Так вона і так обробляється в оренді чи самими людьми , по друге питання обробки таке собі діло , посадив 10 кущів і кажеш що це сад .
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Все веселые начинания Януковича будут воплощены в жизнь Порошенком. Завгар тихо плачет....
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Це ж треба стільки написати щоб ніхрена не було зрозуміло .
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Написасано все, что угодно, "инфраструктура для запуска рынка земли и совершенствования Государственного кадастра", "консультации с общественностью и другими заинтересованными участниками аграрного рынка", "оптимальной модели внедрения рынка земли", " введения оборота земель сельскохозяйственного назначения", " о внедрении информационных технологий в земельных отношениях" и т.д., все, что угодно, кроме конкретной информации, "наша" земля продана?
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Інфа подана як раз для пересічного селянина .
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Допуск иностранных инвесторов на равных условиях и никаких 200 га в одни руки. Тогда сформируется адекватная рыночная цена.
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Ніхто так не купить , для сучасної техніки потрібні тисячі гектарів у купі .
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Я і кажу, обмежень по кількості не повинно бути.
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Будуть пузики розрізати та землички напихати!!!
Вже було, "коллєктівізацію" вспам'ятайте...
Ненажерливості межі немає....
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Це повний пісец. Лише в гібридній країні з таким же недопрезидентом, можливе подібне. Ніхто в країні нічого не чув і не бачив з приводу будь-якої інфраструктури ринку землі, а тупокутовий уже балаболить про її "завершення". Це не влада, це підбірка однохромосомних вилупків, ззовні схожих на людей, ну і не народ а лохторат, коли дозволяє з собою так поводитись гібридній кучці владних покидьків.
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Действительно, ифраструктура подготовлена:
1) банки развалены, вместе с ними накрылись медным тазом деньги мелких и средних предпринимателей;
2) кредит можно взять тоько под драконовские проценты;
3) народ обнищал, землю будут продавть за бесценок, просто, чтобы выжить;
4) у потенциальных покупателей задекларировано нереальное количество налички, даже отчитываться не придется, каким образом вдруг семья чиновника стала многоземельным феодалом;5) главное, иностранцев не пустить - цены взвинтят.
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Что сделано? Организованы консультации с общественностью! О как! Дебилы, мля
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнфраструктура для внедрения рынка земли в Украине подготовлена, - Кутовой
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