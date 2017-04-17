 Инфраструктура для внедрения рынка земли в Украине подготовлена, - Кутовой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.
"На сегодня уже организованы консультации с общественностью и другими заинтересованными участниками аграрного рынка относительно оптимальной модели внедрения рынка земли", - отметил министр.
По его словам, завершается работа над законопроектами "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", "О консолидации земель" и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, относительно введения оборота земель сельскохозяйственного назначения".
Также Кутовой проинформировал о внедрении информационных технологий в земельных отношениях. Так, уже действуют две новые электронные услуги: выдача выписки из Государственного земельного кадастра про земельный участок (предоставлено 135 тыс. выписок) и заказ выписки из технической документации о нормативной денежной оценке (заказано 27,6 тыс. выписок).
"Напомню, что в прошлом году был введен принцип экстерриториальности при рассмотрении земельных вопросов. Таким образом, мы ввели новую антикоррупционную практику, которая сильно сокращает все маневры, связанные с любыми коррупционными злоупотреблениями", - подчеркнул он.
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Та і ПРосто-хату спалять...
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Вже було, "коллєктівізацію" вспам'ятайте...
Ненажерливості межі немає....
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1) банки развалены, вместе с ними накрылись медным тазом деньги мелких и средних предпринимателей;
2) кредит можно взять тоько под драконовские проценты;
3) народ обнищал, землю будут продавть за бесценок, просто, чтобы выжить;
4) у потенциальных покупателей задекларировано нереальное количество налички, даже отчитываться не придется, каким образом вдруг семья чиновника стала многоземельным феодалом;5) главное, иностранцев не пустить - цены взвинтят.
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