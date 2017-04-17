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Все про:Латвия (607) НАТО (5377) учения (1660)

 Военные учения НАТО Summer Shield стартовали в Латвии

С 17 по 30 апреля в Латвии на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории пройдут международные военные учения Summer Shield XIV.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

"В ежегодных международных учениях примут участие военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие более 1200 военнослужащих НАТО.

Отмечается, что в этом году будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра.

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Нужно просто найти хорошую теплую летнюю фуфайку. И летние валенки.
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Не знаю как там в Латвии с "летними щитами", а у нас, глядя на прогноз погоды, впору устанавливать щиты снегозадержания.
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Хоч би самому зігрітись. Оце сиджу вдома і як отой Гамлет питання вирішую: їхати, чи не їхати у село. Топити у хаті дорого, ( спасибі нашим Клавдіям, щоб їх болячка прихопила), а не топити - швидко станеш привідом і гаплик.
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Тут мені легше , маю субсидію , а от дерева буду кутати , треба ще 0,6 км плівки або тканини ,бо буде гаплик .
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путинг в 2014 году обиделся, шо НАТО аж до Перемышля подкралось к самым границам Кацапстании, как кацапы считают.
Дай пан Бог и будем мы все надеяться, что НАТО на следующий год будет в Москве на красной площади маршировать с Парадом Победы на 9 Мая
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Всем разом и прикончить бешенного полудохлого медведя !
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Что-то я в этих "героях" совсем запутался. Но одно понял точно - чем больше в России героев, тем скорее они друг друга перестреляют.
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Кто-то должен за все ответить. Если не путин, то кто?
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#юрмаланаш, похоже, откладывается навсегда. Стопроцентно, ведь, были такие намерения. И делить там на "республики"-области не нужно ничего: всё близко, всё рядом. И "руськаязычное" население имеется, и тамошние "биндеровцы"- лесные братья были. Но, не вышло...
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tam onji Rigu hotjeli - a Jūrmalu prosto za adno nu a mi....mi ih prosta vygnalji i poslalji
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Военные учения НАТО Summer Shield стартовали в Латвии............

Хорошоооо....
Из раннего.....
Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень
злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
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