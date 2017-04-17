Военные учения НАТО Summer Shield стартовали в Латвии............

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.
"В ежегодных международных учениях примут участие военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции", - говорится в сообщении.
В учениях примут участие более 1200 военнослужащих НАТО.
Отмечается, что в этом году будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра.
599 17
"Всегда верны": Опубликованы кадры подготовки украинских морпехов. ВИДЕО(26)
Азербайджан проводит широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск(26)
Батальонные учения ВСУ прошли в зоне АТО на Донбассе. ВИДЕО(37)
Российские ПВО на учениях обманули условного противника надувными С-300(194)
NASA: на Энцеладе имеются все условия для зарождения жизни(0)
"Дьявольская неделя" - испытание выносливости для военнослужащих армии и милиции Китая. ФОТОрепортаж(118)
Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные учения с кораблями ВМС Турции. ВИДЕО(22)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дай пан Бог и будем мы все надеяться, что НАТО на следующий год будет в Москве на красной площади маршировать с Парадом Победы на 9 Мая
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Що поробиш.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хорошоооо....
Из раннего.....
Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень
злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
Ответить