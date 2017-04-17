 Наблюдатели потеряли связь с беспилотником в Станице Луганской над участком разведения сил, - ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-служба Специальной мониториговой миссии (СММ) ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
"13 апреля, в 11:22, члены патруля Миссии, запустив БПЛА среднего радиуса действия с оккупированного "ЛНР" с. Николаевка (15 км к востоку от Луганска), осуществляли полет над участком разведения в районе Станицы Луганской. В 11:40 на пульте управления начал мигать индикатор "низкой скорости". Сразу после этого также начал вспыхивать аварийный индикатор, указывающий на "падение аппарата по спирали", и как раз в тот момент наблюдатели потеряли связь с БПЛА, который пролетал над районом моста в Станице Луганской, примерно в 3 км от позиции СММ. Патруль Миссии отправился в тот район, чтобы определить местонахождение БПЛА, но не смог осмотреть весь район из-за возможного наличия там мин", - сказано в сообщении.
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