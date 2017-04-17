 Эпоха стратегического терпения по отношению к КНДР окончена, - вице-президент США

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает агентство Reuters.
"Был период стратегического терпения, но эпоха стратегического терпения окончена", - сказал он.
Он добавил, что США будут поддерживать "железный альянс" с Южной Кореей и "стремиться к миру через силу".
По словам Пенса, "все варианты для достижения целей и обеспечения стабильности людей в этой стране (Южной Корее) находятся на столе".
Ранее сообщалось, что Пенс прибыл на военную базу США в Южной Корее.
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Горгутц - слабкий, Горгутц - не вождь.
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Какое маразматическое совковое политобозрение.
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Чем хуже КНДР от России, КНДР более миролюбивая страна по сравнению с Россией, так почему к России не применяются те же методы, что к КНДР.
Почему бы КНДР не предложить стать партнером, как все время это делает Запад, США по отношению к России.
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