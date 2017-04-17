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Все про:КНДР (173) США (12380) Южная Корея (79) Пенс (22)

 Эпоха стратегического терпения по отношению к КНДР окончена, - вице-президент США

Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом на Корейском полуострове, заявил, что "эпоха стратегического терпения" по отношению к КНДР закончилась.

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает агентство Reuters.

"Был период стратегического терпения, но эпоха стратегического терпения окончена", - сказал он.

Он добавил, что США будут поддерживать "железный альянс" с Южной Кореей и "стремиться к миру через силу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times

По словам Пенса, "все варианты для достижения целей и обеспечения стабильности людей в этой стране (Южной Корее) находятся на столе".

Ранее сообщалось, что Пенс прибыл на военную базу США в Южной Корее.
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Видать скоро будут путинскому корешу холку мылить !
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Пукін відхреститься від Асада і Ина за три секунди,- заявить, шо то були "врємєнниє папутчікі".)))
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і тут йому і настане капець.
Горгутц - слабкий, Горгутц - не вождь.
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Сподіваюсь- це стосується й скаженої бензоколонки..
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Усё. Пора толстому со всех стволов мушки спиливать
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Цензор превращается в унылое гуано. КНДР, Рашка, Сирия, Рашка, Рашка, КНДР, Сирия, Сирия, КНДР, Рашка, Рашка, Сирия, КНДР......
Какое маразматическое совковое политобозрение.
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То ходіть на сруресурси,там всі новини про штати та Україну...
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Цензор как будто пресс-секретарь Белого Дома.
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Там ошибка. Какое-то маразматическое политобозрение.
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Для особо упёртых - очистка украинской территории от рашистской нечисти происходит не только на линии соприкосновения, но и по всему миру, чтобы ещё одна обезьяна с ядерной дубинкой не размахивала величием, как и Хуйло.
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Ти ж Американець, тебе це повинно влаштовувати. Бити козломордих по всіх фронтах, це стратегічне завдання не тільки США. Краща вже Білий дім, ніж параша. Скільки Білий дім вбив Українців за всю історію? А параша це робила не зараз, і зараз це робить.
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Я знаю. Москали, кляти москали....и тд. и тп.
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Ну тоді нема питань як знаєш, хто такі москалі, кацапи, козломорді, хто такий )(уйло, справжній Американець, для Українського народу.
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Просто ЦН бачить велику кількість американських прапорців тому й старається висвітлити новини з США .
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Назови ты своим политкорректным словом убийц украинцев, которые расползлись чумой их Московии.
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Ну давайте ще розпочнемо третю світову!!!...... Для "повного щастя"......
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И кто в ней будет участвовать на стороне солнцеликого ?
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Варто лише розпочати, а потім "піде" - всі проти всіх......... Північній Кореї "вистачить розуму" завдати удари по атомних станціях Південної............ а також - по Японії і Китаю....
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третья мировая в рамках Корейского полуострова ? это как ?
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Судячи з усього цей кабан нічого спилювать не буде. Навпаки, буде кобенитись до останнього. І тому цю проблему треба вирішувати негайно! Кожен день зволікань - зменьшує шанси на безкровне розв'язання цього вузла. І може настати момент, коли цей вузол доведеться рубати...
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тоді отримає 3000 томагавків і це тільки в першому залпі. ППО проти томагавків безсиле, до речі.
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Обложили путю со всех сторон....А счастье было так близко...Так возможно...
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Але тут, на горе світовій шпані, повернувся дядя поліцай.
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главное чтобы про Украину не забывали
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Пришло время, жирного клоуна мочить в сартире.
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Дедушка Рейган мог бы и лучше, образнее сказать.
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Тихо зачесать не получится. Придется пожертвовать Южной Кореей. От нее конечно кизяк останется даже если без ЯО...
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кизяк от твоего мордора останется тупинец нулевка.брысь в спам
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если организовать морскую блокаду Северной Кореи, и договориться с Китаем, что бы тот не поставлял СевКорее уголь и нефтянку (бензин, керосин, дизтопливо), то через пол года хваленая Армия Чучхе просто не выедет из гаражей.
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они на тролейбусы пересядут и выедут из гаражей
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Полную блокаду организовать не получится, там перешеек с рашкой есть, откуда и будет идти подпитка жирдяя.
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Ким сунул паку,пак сказал ОЙ и получился цой,пора кончать с эти ДУРАЧКОМ!
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пафосно, но... это всего лишь пустые слова. Маккейн уже три года говорит подобное, но дальше фотожаб дело не зашло
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маккейн не має повноважень яки має президент
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Многие теперь ждут совбез ООН по любому поводу. Так хочется снова услышать русскую дипломатическую речь в исполненнии заместителя покойного Чуркина. Лингвисты, юристы, дипломаты, юмористы- все будут слушать...
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Кацапам на заметку , кто станет президентом если Трамп получит импичмент
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Вице-президент США Майк Пенс, находящийся с визитом на Корейском полуострове, заявил, что "эпоха стратегического терпения" по отношению к КНДР закончилась.
Чем хуже КНДР от России, КНДР более миролюбивая страна по сравнению с Россией, так почему к России не применяются те же методы, что к КНДР.
Почему бы КНДР не предложить стать партнером, как все время это делает Запад, США по отношению к России.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭпоха стратегического терпения по отношению к КНДР окончена, - вице-президент США
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