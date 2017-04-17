 После референдума Турция должна обеспечить независимость судебной системы, - Ягланд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
"Турецкие избиратели проголосовали за поправки в конституцию. Ввиду скорого подведения окончательных итогов турецкое руководство должно тщательно рассмотреть следующие шаги. Крайне важно обеспечить независимость судебной системы в соответствии с принципом верховенства права, закрепленным в Европейской конвенции о правах человека", - отметил Ягланд.
Он подчеркнул, что СЕ, в который Турция входит с 1949 года, готов оказать Анкаре поддержку в этом вопросе.
По данным турецкого информагентства Анадолу после подсчета 99,33% бюллетеней, за изменения в конституцию Турции, предусматривающие переход к президентской республике, проголосовало 51,36% (24 млн 935 тыс. 426) избирателей, против - 48,64% (23 млн 616 тыс. 345).
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся конституционный референдум. Власти предлагают внести 18 поправок в конституцию. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.
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а Україна це країна, і правильно писати В Україні !
зрозуміло ? троль неосвічений !
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"Мусульманин может изнасиловать немусульманскую женщину, чтоб преподать ей урок", - говорит профессор Суад Салех #RapeCulture
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Так что не несите ересь и бред.
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