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Все про:референдум (1182) Турция (1923) Ягланд (32) Евросоюз (11742)

 После референдума Турция должна обеспечить независимость судебной системы, - Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что ввиду небольшой разницы в результатах голосования в ходе конституционного референдума в Турции власти должны тщательно продумать свои дальнейшие шаги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

"Турецкие избиратели проголосовали за поправки в конституцию. Ввиду скорого подведения окончательных итогов турецкое руководство должно тщательно рассмотреть следующие шаги. Крайне важно обеспечить независимость судебной системы в соответствии с принципом верховенства права, закрепленным в Европейской конвенции о правах человека", - отметил Ягланд.

Он подчеркнул, что СЕ, в который Турция входит с 1949 года, готов оказать Анкаре поддержку в этом вопросе.

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По данным турецкого информагентства Анадолу после подсчета 99,33% бюллетеней, за изменения в конституцию Турции, предусматривающие переход к президентской республике, проголосовало 51,36% (24 млн 935 тыс. 426) избирателей, против - 48,64% (23 млн 616 тыс. 345).

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся конституционный референдум. Власти предлагают внести 18 поправок в конституцию. В частности, планируется расширить полномочия президента страны и перейти от парламентской формы правления к президентской республике.
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не для того референдум городили, чтобы такие важные веточки оставались независимыми...
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Туреччина прагне до Європи,отже має виконувати їхні норми.
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изменения точно внесут и поправку о смертной казни добавят..
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Даремно вони дають такі повноваження президентові........ На Україні, навпаки - не завадило б перейти до парламентської форми правління.
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НА твоїй дупі не завадило би !
а Україна це країна, і правильно писати В Україні !

зрозуміло ? троль неосвічений !
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такое деление 50/50 ни к чему хорошему не приведет. турки такме же шалопаи как мы, по-ходу
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через пару лет в стране не останется ни одного живого оппозиционера... всех казнят к ... за переход дороги в неположенном месте...
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К сожалению, все достижения Ата Тюрка пошли прахом.....
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постепенно турция превратится в радикальное исламское государство.
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Увы, вы правы. Светский образ жизни показался туркам скотским
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Научитесь общаться в публичных местах не оскорбительными лозунгами, а конкретикой.
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Pavel Senko‏ @senko 10 ч.10 часов назад
"Мусульманин может изнасиловать немусульманскую женщину, чтоб преподать ей урок", - говорит профессор Суад Салех #RapeCulture

После референдума Турция должна обеспечить независимость судебной системы, - Ягланд - Цензор.НЕТ 1756
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Не о каких уроках может идти речь с обрезанными стволами?
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Господа украинцы восспитанные на русских каналах и русской пропаганде,даже именующие себя украинскими патриотами,но тем не менее кацапьем внутри.Ничего страшного и плохого абсолютно в Турции не произошло.Турция демократическая страна никаких поворотов к радикальному исламу или тоталитарному государству нет,и быть не может.
Так что не несите ересь и бред.
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сейчас в Турции происходит то же, что и в Украине - один человек решил под себя прописать полномочия, чисто под свою личность, то есть идет построение авторитарного режима. И самая большая ошибка - менять конституцию под личность, а где гарантия, что через год к власти не придет какой-то радикалист, который будет иметь в руках такие полномочия?
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Турция в новом облике настолько демократична, что в ЕС очень серьезно задумались о дальнейших контактах с ней. И еще. Никакие русканалы не способны переубедить ни господ украинцев, ни прочий демократический мир в полезности смертной казни.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле референдума Турция должна обеспечить независимость судебной системы, - Ягланд
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