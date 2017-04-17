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Все про:Германия (2765) НАТО (5377) Балтия (166) самолет (2144) учения (1660) Эстония (486)

 Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией

Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) самолеты НАТО на неделе будут отрабатывать бреющие полеты над территорией страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что истребители Германии Eurofighter будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метра).

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

ВВС НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда балтийские государства стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

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"Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности", - подчеркнули в пресс-службе Сил обороны.

На эстонской авиабазе Эмари в настоящее время базируют самолеты ВВС Германии, которые приняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года.

Кроме находящихся на эстонской авиабазе в Эмари немецких истребителей, воздушное пространство стран Балтии охраняет также отряд истребителей Нидерландов F-16, базирующихся в литовском Шауляе.
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Там территории с гулькин хер, толком не разгонишься.
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Пора истребителям НАТО отрабатывать бреющие полеты над кремлем.а не над Эстонией
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переход на сверхзвуковой на бреющем - впечетляющее зрелище)))
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Кацапи бігом ліпіть гіперзвукову систему захисту з навоза.
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Позбав можливості фінансової підтримки сепаратизму.
Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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и это перед священным для кацапа майскими гуляниями русафобия просто какая то
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Крымом рашист затягивает удавку на собственной шее- "Томагавки" начали летать"мамка" в Афганистане устроила разбор.,,,,"туристический"австралийский поход армады кораблей поменялся на корейский,,,кучу "абрамовых"катков и всяких ракет типа"польских но патриотических" напичкали у поляка...современные леталки F-35 у бритов решили поселится...да над Естонией малость пошалить ,в Черном самолеты РЕБ наты зачастили...а желтолицый тем временем строит хорошие подьездные пути к границе с северным соседом.для быстрой переброски большого количества и быстро, "вечно улыбающихся" китайских желтолицых человечков,,,
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Хорошоооо....
Из раннего.....

Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень
злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИстребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией
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