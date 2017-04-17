 Истребители НАТО будут отрабатывать бреющие полеты над Эстонией

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в пресс-службе Сил обороны Эстонии сообщили, что истребители Германии Eurofighter будут совершать полеты парами на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метра).
Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.
ВВС НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда балтийские государства стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.
"Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса для совместного вклада в различные мощности", - подчеркнули в пресс-службе Сил обороны.
На эстонской авиабазе Эмари в настоящее время базируют самолеты ВВС Германии, которые приняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года.
Кроме находящихся на эстонской авиабазе в Эмари немецких истребителей, воздушное пространство стран Балтии охраняет также отряд истребителей Нидерландов F-16, базирующихся в литовском Шауляе.
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Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
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Из раннего.....
Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень
злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
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