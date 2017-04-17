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Все про:армия (7653) США (12380) Трамп (999)

 Вооруженные силы США становятся сильными как никогда. У нас нет другого выбора, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы Америки становятся все более сильными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Наши вооруженные силы укрепляются и как никогда быстро становятся сильными. Честно говоря, у нас нет другого выбора", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности

Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.

Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения значительно деградировали, особенно на военном уровне.
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Трумп. ты бы меньше говорил. А то ведь отвечать за базар надо. Действуй.
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Трамп за 2 месяца сделал больше чем обама за 2 срока.
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а ця мавпочка взагалі щось робила, окрім легалізації шлюбів 3,14.
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А по русским дорогам эта гонка особенно задориста .
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Пора хуйлу признаться что это он повлиял на выборы в США и объявить Трампа вне закона.
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Молодец Трамп. После Сирии и С. Кореи критика сразу резко утихла.
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Трамп таки пришив половий орган бабушки дєдушкі пуйлу. Смійтесь дєвочкі......
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Це все добре............... От лише Україні яка від того користь???
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Не ссы, кацап - украинцы сами разберутся.
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Правда! Это правда, шо ты тупее всех тупых.
Кансахтасия хфахта.
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От пукани зараз порве фхлам. Якщо на Савушкіна 55 робочий день
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Позбав можливості фінансової підтримки сепаратизму.
Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Голосуй, не голосуй, всё одно получишь буй. Этой фразой описывается реальное значение тех петиций.
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Не хотелось бы сильно расстраивать Президента Украины гаранта конституции Петю и кананенка , но пора делать лыжи . )))Трамп скоро спросит за крышевание поставок орехов и грабеж Украины)))))))) Готовьте мыло для смазки жоп . Мародеры .
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пора праваславнага трампушку праваславия то и лешать
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Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 14 апр.
ЕщеЕсли человек
выглядит, как гопник,
говорит, как гопник,
ведёт себя, как гопник,
то, скорее всего,
это - телеведущий «Первого канала».
Вооруженные силы США становятся сильными как никогда. У нас нет другого выбора, - Трамп - Цензор.НЕТ 1950
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Редкий, редкий..... в мире, но не единственный на путлер ТВ....
Довёл добрейшего Майкла Бома до бешенства, в понимании Майкла.
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Гонка вооружений стартовала,скоро и Европа заворушкается...
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почему хуйло никогда не встретиться с Трампом ? Рост Трампа 188см, хуйло с его 167см будет у него где-то подмышкой. Это чмо скорее загонит бензоколонку под шконку чем потерпит подобный позор
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Все правильно -учитывая многолетнюю историю развития США с ее демократией это единственная в мире страна которая может своей вооруженной силой остановить зарвавшихся и чувствущихся себя безнаказанными идиотов -если взять США то США кругом помогает строить демократию а если взять россию то кроме построения диктатуры с деспотизмом и репресиями россия нечего хорошего не несет -везде где привязана россия там всегда море крови и все время говорят поясняя все это что это все делается во имя народа и что интересно даже его и не спрашивая .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВооруженные силы США становятся сильными как никогда. У нас нет другого выбора, - Трамп
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