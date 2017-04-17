 Вооруженные силы США становятся сильными как никогда. У нас нет другого выбора, - Трамп

"Наши вооруженные силы укрепляются и как никогда быстро становятся сильными. Честно говоря, у нас нет другого выбора", - написал он.
Our military is building and is rapidly becoming stronger than ever before. Frankly, we have no choice!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 квітня 2017 р.
Напомним, Тиллерсон в среду во время своего первого на посту госсекретаря США визита в российскую столицу провел ряд встреч, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Среди основных тем обсуждались, в том числе, вопрос о ситуации в Сирии, на востоке Украины, ракетно-ядерная угроза со стороны КНДР и другие международные вызовы.
Отметим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения значительно деградировали, особенно на военном уровне.
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Кансахтасия хфахта.
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Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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ЕщеЕсли человек
выглядит, как гопник,
говорит, как гопник,
ведёт себя, как гопник,
то, скорее всего,
это - телеведущий «Первого канала».
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Довёл добрейшего Майкла Бома до бешенства, в понимании Майкла.
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