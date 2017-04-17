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Все про:армия РФ (6372) оружие (3839) Шойгу (304) Минобороны РФ (412)

 В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие

Российская государственная программа вооружения 2018 - 2025 включит в себя разработку перспективных видов вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ

"В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах", - говорится в сообщении.

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В Министерстве обороны РФ отметили также, что для разработки указанных образцов вооружений потребуется привлекать ученых.

Напомним, 12 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 99% пусковых установок ракетных войск стратегического назначения находятся в состоянии боеготовности. По словам чиновника, 96% из них находятся в постоянной готовности к немедленному пуску.
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cказочные дебилы,для это нужно иметь годовой валовой продукт минимум 20 триллионов долларов типа в Китае или США...,с 2% можно только кобылу давать в год 500 тонн молока...
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Металлолом , что остался от СССР вообще не взлетит и удачно уничтожит Ху ... листов )))))) А современного оружия в Рашке не будет пока не сопрут у американцев . Ну как всегда ....
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в то время как Южная Корея планирует выпускать к 2020 году 17 экологически чистых моделей электромобилей.
суки рашистские
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Гиперзвуковое оружие это всего лишь ракеты или летательные аппараты летящие со скоростью больше 5-и Мах. Преимущество в том, что такой объект невозможно сбить.
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тем временем в берегам Сев.Кореи двигаются уже три авианосца США и десяток подлодок с эсминцами....,шойся братан Вавана Жиринжопского Трамп задумал сурьезное
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Севастьянов явно больной человек, судя по выражению рыла. Или алкаш.
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похоже тут начались испытание ракетных двигателей....
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Только сначала надо достичь прогресса в создании утюга из своих комплектующих что для росии не просто.
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Будут разве что устраивать на новых физических принципах всеобщие гиперзвуковые раскатистые гороховые...
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Только надуть не забудьте. Фантазеры. То на Марс, то на Луну, то конденсирование Солнца на орбите, то роботы в кораблях. А в итоге питух из гавна - вот и все, что больмень получилось. Идиоты кацапские. Мечтатели.
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Драгметаллы украденные с ракетных движков для ПРОТОН-М на РАБссии помогут Путлеру па любасу
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Перед використанням новітньої зброї потрібно, за протоколом, обов'язково казати: пА щючьєму вЯлєнію, пА мАіму хАтєнію вжжжжух гіперзвук.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие
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