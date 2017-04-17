 В Минобороны РФ планируют поставить на вооружение в 2018-2025 годах гиперзвуковое оружие

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ
"В новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах", - говорится в сообщении.
В Министерстве обороны РФ отметили также, что для разработки указанных образцов вооружений потребуется привлекать ученых.
Напомним, 12 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 99% пусковых установок ракетных войск стратегического назначения находятся в состоянии боеготовности. По словам чиновника, 96% из них находятся в постоянной готовности к немедленному пуску.
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суки рашистские
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