 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 22 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, на приморском направлении, огнем из минометов калибром 120- и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя. По позициям в районе Гнутово враг бил из минометов калибром 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-мм минометы и противотанковые гранатометы. По защитникам Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия.
На донецком направлении позиции сил АТО в районе Авдеевки противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам вблизи населенного пункта Зайцево враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитникам шахты "Бутовка" противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - из автоматических гранатометов.
На луганском направлении, по позициям вблизи Катериновки противник применил минометы калибром 120-мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки враг обстреливал из стрелкового оружия.
Как сообщалось ранее, 15 апреля боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.
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