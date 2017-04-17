EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  95  3
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1201) обстрел (6016) штаб (572) Донбасс (14112) Антитеррористическая операция (16479) Авдеевка (1437) Широкино (412)

 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 22 обстрела, - штаб

Провокационные обстрелы сил АТО на востоке Украины не прекращаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на приморском направлении, огнем из минометов калибром 120- и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал морских пехотинцев вблизи Павлополя. По позициям в районе Гнутово враг бил из минометов калибром 120-мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Водяного применял 82-мм минометы и противотанковые гранатометы. По защитникам Широкино и Лебединского вел огонь из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

На донецком направлении позиции сил АТО в районе Авдеевки противник обстреливал из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам вблизи населенного пункта Зайцево враг вел огонь из вооружения БМП и гранатометов. По защитникам шахты "Бутовка" противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Мироновского - из автоматических гранатометов.

На луганском направлении, по позициям вблизи Катериновки противник применил минометы калибром 120-мм и автоматические гранатометы. Опорные пункты в районе Новоалександровки враг обстреливал из стрелкового оружия.

Как сообщалось ранее, 15 апреля боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какой враг? Это же наши козломордые братья..И это был вовсе не обстрел, а пасхальный салют. Плохо только что салют этот односторонний потому что верховный говнокомандующий защищает интересы братского хуйлостана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главнокомандующий Украинской армии Порошенко виновен в том , что на фронт поступают легко пробиваемые броники . Интересно . Это диверсия против Воинов ? Или Пете некогда такими делами заниматься? Грабеж Украины мешает ? Или Ху .. ло Педафил не велит навести порядок . ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, БМП и гранатометов. За сутки - 22 обстрела, - штаб
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти