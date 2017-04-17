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Все про:референдум (1181) Турция (1922) Евросоюз (11741)

 Представители крупнейших партий в Германии призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС

После принятия на референдуме в Турции изменений в конституцию, руководители ведущих немецких политических партий потребовали отмены переговоров по вступлению Анкары в Евросоюз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Заместитель председателя Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber) вечером в воскресенье, 16 апреля, заявил, что полноправное членство Турции в Евросоюзе "более не может быть целью" переговоров.

Вебер охарактеризовал перспективы вступления Турции в ЕС как "самообман". По его мнению, членство страны в Евросоюзе должно быть снято с повестки дня. Ожидается, что главы стран, входящих в ЕС, на ближайшем саммите, который пройдет в начале мая, объявят о пересмотре отношений с Турцией. Правительство ФРГ пока воздержалось от комментариев результатов прошедшего референдума. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) призвал к осмотрительности. По его словам, следует "сохранять холодную голову" и "вести себя благоразумно".

Заместитель председателя Христианско-демократического союза Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) в статье, опубликованной в издании Huffington Post, заявила, что дверь в ЕС для Турции "окончательно закрыта". По ее мнению, финансовая поддержка, оказываемая Турции для вхождения в ЕС, должна быть прекращена. Ранее, в связи с возможным вступлением в Евросоюз, Турция получила от Брюсселя 4,8 миллиарда евро, а согласно плану до 2020 года должна была получить еще 4,45 миллиарда, отмечает агентство dpa.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган объявил своей "первой задачей" возобновление смертной казни

Помимо этого, лидеры Левой партии и "зеленых" Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и Джем Оздемир (Cem Özdemir) потребовали также пересмотреть и военное сотрудничество с Турцией. По мнению политиков, все 260 немецких солдат, находящихся на военной базе в Инджирлике, должны быть отозваны, а все поставки оружия Турции - прекращены.

Вместо "пакта Меркель-Эрдоган", считает Вагенкнехт, нужно создать союз между ФРГ и демократическими силами Турции. "От правительства Германии требуется четко дать понять, на чьей стороне оно находится: на стороне демократии или на стороне диктатуры Эрдогана", - полагает глава "левых" в бундестаге.

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По предварительным данным, изменения в турецкую конституцию, существенно расширяющие полномочия президента страны, на референдуме 16 апреля одобрили чуть более 51 процента проголосовавших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что планирует восстановить в стране смертную казнь.
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"Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet" (c) Rudyard Kipling 1889
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Нечего было за нос водить турков. Когда-нибудь обещания надоедают.
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в 60-е годы турки массово ломанулись в ФРГ учиться уму-разуму,типа работать от зари до зари.
сегодня лавочка закрывается,Мустафа Кемаль Ататюрк ошибся в прошлом,мечтая сделать Турцию Светским государством.
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Схоже що і сама Туреччина нині - не надто туда прагне.......
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коли вивчу украiнську мову,обiцяю теж листувати тiльки на мовi
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Та будь ласка...
Але я не те мала на увазі,лише впізнала одного настирливого троля.
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в будущем ЕС реформируют до неузнаваемости.Начнет это всё Британия, по факту уже вышедшая из ЕС
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредставители крупнейших партий в Германии призвали прекратить переговоры о членстве Турции в ЕС
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