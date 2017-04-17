 За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 15 апреля боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.
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