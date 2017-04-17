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 За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

Двое украинских военнослужащих были ранены в ходе АТО 16 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасхальное "перемирие" на Донбассе: сегодня позиции ВСУ обстреляны "всего" 5 раз

Как сообщалось ранее, 15 апреля боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.




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Слава героям !!! Ежели бы Президент Украины Петя и Кананенка направляли бы новое вооружение на фронт , то меньше было бы потерь . Главнокомандующий виновен в том , что на фронт поступают не качественные броники . Есть уголовное дело . Они пробиваются в эксперименте . Видать Президенту некогда заниматься такими пустяками - он по ночам с Кананенкой делит откаты из квотные схем грабежа Украины и по телефону подлизует ванючую сраку Педафилу Ху .. лу . Что делите с Педафилом ?
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